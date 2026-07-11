11 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Federal Reserve bloccata dalla legge statunitense sull’emissione di un dollaro digitale

La notizia in sintesi

Federal Reserve bloccata sull’eventuale dollaro digitale dalla legge sulla casa.

bloccata sull’eventuale dollaro digitale dalla legge sulla casa. Donald Trump non firma il provvedimento ma non annuncia un veto.

non firma il provvedimento ma non annuncia un veto. Il divieto sulla CBDC rafforza la linea politica già adottata dall’amministrazione.

Il settore crypto teme la concorrenza alle stablecoin private.

(Riassunto generato con AI)

Fed frenata sul dollaro digitale

Nelle ultime ore la Federal Reserve è diventata il fulcro di una norma inserita nella legge statunitense sulla casa, approvata dal Congresso e inviata alla Casa Bianca: il provvedimento vieta alla banca centrale di emettere una CBDC, cioè una valuta digitale della banca centrale americana. La misura resta in attesa dell’entrata in vigore automatica, perché il presidente Donald Trump ha scelto di non firmarla ma non ha esercitato il veto.

Il blocco nasce dall’inserimento della disposizione anti-CBDC in un testo dedicato all’accessibilità abitativa, una scelta sostenuta dai Repubblicani. L’obiettivo politico è impedire che la Fed possa avviare un dollaro digitale nazionale, tema che continua a dividere Washington e l’industria delle criptovalute.

La rilevanza della norma non dipende da un piano operativo immediato della Fed, che non aveva definito il lancio di una CBDC, ma dal limite imposto a eventuali sviluppi futuri. La banca centrale aveva già indicato che qualsiasi passo verso una valuta digitale avrebbe richiesto l’autorizzazione del Congresso e del governo.

La legge sulla casa e lo scontro politico

Il provvedimento, indicato come 21st Century ROAD to Housing Act, era stato approvato dal Congresso il mese scorso. Donald Trump ha motivato il mancato assenso con l’assenza di un via libera del Senato al Save America Act, un’altra proposta da lui promossa che richiederebbe un documento d’identità con foto per votare nelle elezioni federali.

Secondo un funzionario della Casa Bianca, il presidente non intende porre un veto formale: con il Congresso ancora in sessione, la legge può quindi entrare in vigore alla scadenza del periodo costituzionale previsto, pur senza firma presidenziale. Non si tratta dunque di un pocket veto, che avrebbe effetti diversi e richiederebbe specifiche condizioni temporali del Congresso.

Elizabeth Warren, senatrice democratica, ha criticato pubblicamente la decisione di ritardare l’iter di una legge rivolta al costo delle abitazioni, sottolineando che il testo diventerà comunque legge. Il confronto dimostra come il dossier abitativo sia stato trasformato in un veicolo legislativo per una scelta sulla politica monetaria digitale.

Donald Trump cares so little about bringing down YOUR housing costs that he’s refusing to sign the biggest housing bill in 30 years.



The good news: it’s going to become law anyway. https://t.co/qVhcO6v2E4 — Elizabeth Warren (@SenWarren) July 10, 2026

Stablecoin e regole crypto al centro

Per il comparto crypto, il divieto alla CBDC americana riduce il rischio di una concorrenza diretta di una valuta digitale emessa dallo Stato alle stablecoin private. L’industria considera infatti un dollaro digitale della Fed potenzialmente capace di indebolire il ruolo dei token ancorati al dollaro già presenti sul mercato.

La norma estende inoltre l’indirizzo già adottato dall’amministrazione Trump, che con un ordine esecutivo aveva invitato le agenzie federali a non intraprendere iniziative per creare una CBDC statunitense. Il divieto legislativo rende quella posizione più vincolante rispetto a una semplice direttiva amministrativa.

Il dibattito resta aperto anche su altri fronti: il Senato sta valutando il CLARITY Act, pensato per definire un quadro regolatorio per gli asset digitali. La conseguenza immediata è che il confronto americano sulle criptovalute continua a spostarsi dal solo mercato alla definizione del perimetro istituzionale.

FAQ

Che cosa vieta la nuova norma?

Sì, la disposizione impedisce alla Federal Reserve di emettere una valuta digitale della banca centrale degli Stati Uniti.

Trump ha bloccato la legge sulla casa?

No, Donald Trump non l’ha firmata ma non ha annunciato un veto formale, lasciandola avviata verso l’entrata in vigore automatica.

La Fed stava già lanciando una CBDC?

No, la Federal Reserve non aveva piani definiti per lanciare una CBDC e aveva richiesto l’approvazione di Congresso e governo.

Perché le crypto guardano alla misura?

Sì, il settore teme che una CBDC possa competere con le stablecoin private e ridurne il peso nel mercato degli asset digitali.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: The Cryptonomist e crypto.news.