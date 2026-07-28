Banca centrale svizzera, tassi a zero fino alla fine del 2027

28 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Bloomberg riferisce di tassi svizzeri a zero fino al 2027

riferisce di tassi svizzeri a zero fino al 2027 La previsione dipende da inflazione, franco ed evoluzione dell’eurozona

L’ultima riunione di giugno ha lasciato invariata la politica monetaria

L’inflazione mensile è rallentata allo 0,5%

(Riassunto generato con AI)

Tassi svizzeri a zero fino al 2027

La Banca centrale Svizzera punta a mantenere i tassi d’interesse a zero fino alla fine del 2027, prima di valutare eventuali rialzi. Lo scrive Bloomberg, citando fonti interne all’istituto, secondo quanto riportato il 27 luglio 2026 da ANSA a Roma. La prospettiva riguarda la politica monetaria della Svizzera e riflette l’attuale scenario previsto per l’inflazione, l’assenza di nuovi shock e il recente indebolimento del franco rispetto all’euro.

Il possibile mantenimento del costo del denaro nullo viene inoltre collegato al differenziale dei tassi tra il Paese e l’eurozona. Non si tratta, quindi, di una decisione formalmente annunciata dall’istituto centrale, ma di un orientamento attribuito da Bloomberg a fonti interne. Il riferimento temporale indicato è la fine del 2027, con eventuali rialzi rinviati a una fase successiva.

La notizia si inserisce nel quadro dell’ultima riunione di giugno, quando la banca centrale aveva scelto di non modificare i tassi. Il dato più rilevante resta l’andamento dei prezzi: l’inflazione ha rallentato allo 0,5% nel mese precedente, dopo un limitato rialzo collegato alla guerra in Iran.

Inflazione e franco al centro della valutazione

Secondo la ricostruzione riportata da ANSA, la valutazione della Banca centrale Svizzera poggia su più elementi convergenti: le previsioni sull’inflazione, l’assenza di ulteriori shock, il cambio del franco e la distanza tra i tassi svizzeri e quelli dell’eurozona. Sono fattori che, nel loro insieme, spiegano perché l’ipotesi di una stretta monetaria non venga indicata come imminente.

L’inflazione svizzera, dopo aver toccato lo 0,5% nel mese precedente, è attesa in accelerazione allo 0,8%. Anche questo livello, tuttavia, resterebbe al di sotto del target dell’istituto centrale. Il passaggio è decisivo perché segnala una pressione sui prezzi ancora considerata insufficiente per giustificare, sulla base delle informazioni disponibili, un aumento dei tassi.

La scelta di giugno di lasciare invariata la politica monetaria appare coerente con questo quadro. Il piccolo rialzo dell’inflazione era stato associato alla guerra in Iran, ma il successivo rallentamento ha riportato il dato allo 0,5%. La previsione dello 0,8% descrive un recupero atteso, non un superamento dell’obiettivo indicato dalla banca centrale.

Resta centrale anche il recente indebolimento del franco contro l’euro. Nel quadro citato da Bloomberg, questo movimento e il differenziale di tassi con l’eurozona contribuiscono alla valutazione complessiva. La notizia va letta dunque come un’indicazione condizionata all’evoluzione delle variabili richiamate dalle fonti, non come un impegno irrevocabile fino al 2027.

La condizione decisiva resta l’assenza di shock

L’aspetto più rilevante della prospettiva indicata da Bloomberg è il carattere condizionato della linea sui tassi. L’orizzonte di zero fino alla fine del 2027 presuppone che non emergano nuovi shock e che le stime sull’inflazione restino compatibili con il target della Banca centrale Svizzera.

Un cambiamento di queste condizioni potrebbe modificare la valutazione dell’istituto. Per ora, il dato disponibile è che l’inflazione prevista allo 0,8% rimane sotto l’obiettivo e che a giugno i tassi non sono stati modificati.

La traiettoria futura dipenderà quindi dall’evoluzione dei prezzi, del franco e del contesto dei tassi nell’eurozona.

FAQ

Quanto dovrebbero restare a zero i tassi svizzeri?

Sì, secondo Bloomberg la Banca centrale Svizzera punterebbe a mantenerli a zero fino alla fine del 2027, prima di possibili rialzi.

La Banca centrale Svizzera ha già deciso?

No, la prospettiva è riportata da Bloomberg sulla base di fonti interne e non viene descritta come una decisione ufficialmente annunciata.

Perché l’inflazione influenza i tassi svizzeri?

Sì, perché l’attuale previsione d’inflazione è alla base della valutazione: l’istituto stima un’accelerazione allo 0,8%, comunque sotto il proprio target.

Qual è stato l’ultimo dato sull’inflazione?

Sì, l’inflazione è rallentata allo 0,5% nel mese precedente, dopo un piccolo rialzo attribuito nel testo alla guerra in Iran.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Agenzia ANSA.