11 Luglio 2026

Home / PERSONE / Aurora Ramazzotti celebra in Sicilia le nozze con Goffredo Cerza

La notizia in sintesi

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno celebrato le nozze in Sicilia.

e hanno celebrato le nozze in Sicilia. La cerimonia è seguita al precedente rito civile svolto a Militello .

. L’abito della sposa rendeva omaggio alle nozze di Michelle Hunziker e Eros .

e . Giulia Salemi ha risolto in Sicilia un imprevisto con il look da invitata.

(Riassunto generato con AI)

Le nozze siciliane di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno celebrato lo scorso fine settimana il loro matrimonio in Sicilia, dopo il rito civile già svolto a Militello, riunendo parenti e amici per una seconda cerimonia. La scelta di un castello cinquecentesco, tra agrumi e luci serali, ha trasformato il bis nuziale nel momento pubblico della loro storia. Al centro della giornata, oltre al legame della coppia, hanno avuto rilievo i richiami familiari e musicali scelti dagli sposi.

Eros ha accompagnato la figlia all’altare, mentre Michelle Hunziker e la madre dello sposo hanno dedicato parole agli sposi. L’abito Armani Privé di Aurora Ramazzotti, una creazione in pizzo bianco con scollo a cuore, richiamava quello indossato da Michelle Hunziker nel 1998 per le nozze con Eros. Il significato della doppia celebrazione emerge dal racconto della giornata: il rito civile aveva già formalizzato l’unione, mentre la festa siciliana ha raccolto la sua dimensione affettiva e simbolica.

Musica, famiglia e un imprevisto risolto

La cerimonia ha dato spazio anche alla musica: Aurora Ramazzotti ha scritto quattro brani per raccontare la relazione con Goffredo Cerza, trasformando il ricevimento in un momento personale costruito dalla coppia. La festa è proseguita con una torta total white a tre piani e fuochi d’artificio nel cielo siciliano. Il filo conduttore non è stato soltanto estetico, ma familiare: l’omaggio dell’abito alle nozze dei genitori e le dediche delle madri hanno collocato il matrimonio dentro una storia condivisa.

Tra le invitate, Giulia Salemi ha raccontato via Instagram Stories un contrattempo avvenuto dopo l’arrivo a Catania: aveva portato scarpe, borse e accessori, ma aveva lasciato a casa il vestito acquistato per l’occasione. La podcaster di Non Lo faccio per moda ha quindi cercato una soluzione sul posto, valutando quattro opzioni firmate Max Mara. La scelta è caduta su un completo blu navy con bustier e gonna, indicato al prezzo di 798 euro.

Una volta rientrata a Milano, Giulia Salemi ha mostrato il look originariamente previsto: il modello Yasmine di Maria Lucia Hohan, color porpora, con corpetto steccato, dettagli cut-out e schiena scoperta. L’abito, riportato da Cosmopolitan con riferimento a Fanpage, aveva un prezzo di 2.290 euro. La pochette ton sur ton, invece, è stata comunque utilizzata durante il matrimonio.

L’indizio legato a Ballando con le stelle

Un ballo degli sposi su brani associati all’immaginario di Ballando con le stelle ha alimentato l’attenzione sulla possibile partecipazione di Aurora Ramazzotti al programma condotto da Milly Carlucci. Il dettaglio viene presentato come indizio e non come annuncio diretto della coppia. In assenza di una conferma attribuita alla produzione, resta quindi un elemento di contesto emerso durante la festa.

La conseguenza più concreta del matrimonio è invece già visibile nel racconto pubblico dell’evento: la coppia ha scelto di intrecciare rito, famiglia, musica e dettagli personali. Una celebrazione privata ha così assunto anche il valore di racconto generazionale, senza separare la storia degli sposi da quella delle rispettive famiglie.

FAQ

Dove si sono celebrate le nozze?

Sì, la seconda cerimonia di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si è svolta in Sicilia, in un castello cinquecentesco.

Il rito civile era già avvenuto?

Sì, il rito civile si era già tenuto a Militello prima della celebrazione siciliana con parenti e amici.

Chi ha firmato l’abito di Aurora Ramazzotti?

Sì, l’abito da sposa era firmato Armani Privé e richiamava il look indossato da Michelle Hunziker nel 1998.

Quante canzoni ha scritto Aurora per le nozze?

Sì, Aurora Ramazzotti ha scritto quattro brani dedicati alla sua storia con Goffredo Cerza.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Cosmopolitan e Gente.