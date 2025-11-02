HONOR espande la sua leadership europea: Pier Giorgio Furcas alla guida di HONOR Svizzera

HONOR continua la sua ascesa nel panorama europeo e annuncia la nomina di Pier Giorgio Furcas come Head of HONOR Svizzera, un incarico che si aggiunge al suo ruolo di Deputy General Manager di HONOR Italia. Una decisione strategica che consolida la presenza del brand nel mercato elvetico e rafforza il posizionamento dell’azienda in Europa, puntando su innovazione, sinergia e prossimità con i consumatori.

Una nomina strategica per un mercato chiave

La scelta di affidare a Pier Giorgio Furcas la guida del mercato svizzero riflette la volontà di HONOR di rafforzare la propria struttura manageriale europea e presidiare un territorio considerato cruciale per la crescita del brand.

La Svizzera non è solo un hub tecnologico di primo piano, ma rappresenta un punto di incontro tra cultura dell’innovazione e attenzione alla qualità, due valori pienamente condivisi dall’azienda.

Nel suo nuovo ruolo, Furcas sarà chiamato a guidare lo sviluppo del business in Svizzera, armonizzando le strategie commerciali e di marketing tra Italia ed Elvezia. L’obiettivo è chiaro: creare un ecosistema integrato capace di valorizzare le sinergie operative e di sostenere la crescita complessiva di HONOR nel mercato europeo, mantenendo sempre una forte attenzione alle esigenze locali.

Un manager di esperienza per la crescita internazionale del brand

Economista di formazione e profondo conoscitore del mercato tecnologico, Pier Giorgio Furcas porta con sé una carriera ventennale maturata in realtà di rilievo globale come Samsung e Huawei, dove ha ricoperto il ruolo di Vice Country Manager del Consumer Business Group.

Entrato in HONOR nel 2023 come Sales Director, Furcas ha guidato con successo l’espansione del brand in Italia fino a ottenere, nel gennaio 2025, la promozione a Deputy General Manager.

La nuova nomina a capo delle operazioni svizzere rappresenta dunque un riconoscimento dei risultati conseguiti e un tassello fondamentale nel percorso di espansione internazionale della società.

Come ha dichiarato lo stesso Furcas:

“Sono entusiasta di poter contribuire alla crescita di HONOR anche in Svizzera, un mercato ricco di potenzialità e perfettamente in linea con la nostra visione. Questa nomina rappresenta per me un’importante occasione di sviluppo professionale e un segno di fiducia da parte dell’azienda. L’obiettivo è quello di rafforzare il posizionamento del brand e creare valore attraverso sinergie tra i diversi mercati europei, offrendo ai consumatori un’esperienza tecnologica di altissimo livello”.

La Svizzera come laboratorio per l’innovazione premium

Per HONOR, il mercato elvetico è molto più di un’estensione territoriale: è un banco di prova per la tecnologia premium e per la costruzione di un rapporto di fiducia con una clientela esigente e sofisticata.

La Svizzera, con la sua attenzione alla sostenibilità, alla precisione e al design, rappresenta il terreno ideale per il consolidamento del posizionamento “high-end” dell’azienda.

HONOR intende infatti sfruttare la vicinanza geografica e culturale con l’Italia per creare un modello operativo condiviso, capace di adattarsi rapidamente ai trend di consumo, alle politiche di sostenibilità e alle dinamiche di mercato locali.

In questa prospettiva, l’esperienza di Furcas sarà determinante per rafforzare le partnership locali, coordinare i team regionali e potenziare la presenza del marchio in tutti i canali di comunicazione e vendita.

HONOR: un marchio globale che guarda all’Europa

Fondata come brand di dispositivi intelligenti, HONOR è oggi una delle realtà più dinamiche del panorama tecnologico mondiale.

Con un portafoglio che spazia da smartphone a tablet, laptop e indossabili, l’azienda si distingue per la capacità di coniugare innovazione, design e accessibilità.

Il suo obiettivo è chiaro: creare un mondo intelligente per tutti, in cui la tecnologia diventi uno strumento per migliorare la vita quotidiana e liberare il potenziale personale di ogni individuo.

La crescita in Europa – e in particolare nei mercati maturo e competitivo come quello svizzero – rappresenta una tappa cruciale nella strategia di lungo periodo dell’azienda, che mira a consolidare la propria reputazione come punto di riferimento globale per la tecnologia premium.

FAQ

1. Chi è Pier Giorgio Furcas e quale sarà il suo nuovo ruolo?

Pier Giorgio Furcas è un manager con lunga esperienza nel settore tecnologico. Dopo essere stato Deputy General Manager di HONOR Italia, ha assunto la carica di Head of HONOR Svizzera, con la responsabilità di sviluppare il business e le strategie di marketing nel mercato elvetico.

2. Perché HONOR punta sulla Svizzera come nuovo mercato strategico?

La Svizzera è un mercato ad alta maturità tecnologica, attento alla qualità e all’innovazione. Per HONOR rappresenta un hub ideale per consolidare il proprio posizionamento premium e creare sinergie operative con l’Italia.

3. Quali sono le priorità della nuova strategia europea di HONOR?

Le priorità sono la crescita sostenibile, la valorizzazione delle partnership locali, il potenziamento della brand awareness e la creazione di un sistema integrato tra i principali mercati europei.

4. Dove è possibile trovare ulteriori informazioni o aderire ai programmi HONOR?

Tutte le informazioni ufficiali sono disponibili su www.honor.com . È inoltre possibile aderire al programma di affiliazione tramite la piattaforma AWIN per diventare partner di HONOR Italia.