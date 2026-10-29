29 Ottobre 2026

/ Home/MOBILE/Iliad integra una SIM per antifurti e caldaie nell’offerta fibra

La notizia in sintesi

Iliadbox Fibra Domotica abbina la connessione FTTH a una SIM per i dispositivi domestici che utilizzano la rete mobile.

domestici che utilizzano la rete mobile. La SIM comprende ogni mese 200 MB, 50 minuti e 100 SMS, utilizzabili in Italia e nell’Unione Europea.

Il canone parte da 23,99 euro mensili con il vantaggio fibra e mobile; l’attivazione costa 39,99 euro.

L’offerta è disponibile dal 29 ottobre 2026 al 28 gennaio 2027, alle ore 10:00.

( Riassunto generato con AI)

Una SIM per antifurti, caldaie, citofoni e altri dispositivi domestici entra nell’offerta fibra di iliad. Dal 29 ottobre 2026 l’operatore propone iliadbox Fibra Domotica, che riunisce la connessione di casa e una linea mobile dedicata agli apparecchi che comunicano attraverso chiamate, SMS o traffico dati. Il canone è di 23,99 euro al mese per chi rispetta le condizioni del vantaggio fibra e mobile, oppure di 27,99 euro al mese.

La possibilità di sottoscrivere l’offerta è prevista fino al 28 gennaio 2027, alle ore 10:00. Al canone mensile si aggiunge un costo di attivazione di 39,99 euro. La proposta comprende la connessione interamente in fibra FTTH, il modem iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 in comodato d’uso e le chiamate illimitate, oltre alla SIM destinata alla domotica.

Che cosa comprende la SIM per la casa

La SIM Domotica mette a disposizione ogni mese 200 MB di traffico dati, 50 minuti di chiamate e 100 SMS. Le quantità previste possono essere utilizzate sia in Italia sia nell’Unione Europea. Si tratta di un servizio destinato agli apparecchi domestici che usano la rete mobile: tra gli esempi indicati dall’operatore figurano antifurti, caldaie, sistemi di riscaldamento, citofoni e apricancello.

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Il pacchetto distingue quindi la connettività internet domestica dal collegamento mobile dei dispositivi. La fibra serve la rete di casa, mentre la SIM offre un proprio insieme di minuti, messaggi e dati. Le chiamate illimitate comprese nell’offerta fibra non vanno confuse con quelle della SIM Domotica, per la quale è previsto il limite mensile di 50 minuti.

Il servizio mobile dedicato agli apparecchi è incluso nel canone della fibra. Non richiede ricariche né un metodo di pagamento separato. La gestione economica resta dunque legata all’offerta di casa, anziché prevedere una ricarica autonoma per la SIM utilizzata dal dispositivo domestico.

Prezzi e condizioni del vantaggio fibra e mobile

Per accedere al prezzo di 23,99 euro mensili occorre avere anche un’offerta mobile iliad voce e dati con un costo pari o superiore a 9,99 euro e utilizzare un metodo di pagamento automatico. Il prezzo ridotto non riguarda quindi indistintamente tutti i clienti mobili dell’operatore: dipende dalla tariffa posseduta e dalla modalità di pagamento prevista.

Il canone alternativo è di 27,99 euro al mese. Per entrambi gli importi iliad indica il mantenimento del prezzo senza scadenza. La finestra che termina il 28 gennaio 2027 riguarda invece la disponibilità dell’offerta per la sottoscrizione: è distinta dall’impegno sul prezzo mensile. Il costo iniziale di attivazione resta una voce separata rispetto al canone.

Sul versante della connessione domestica, l’offerta utilizza la fibra FTTH e include il modem iliadbox Wi-Fi 7. Iliad richiama inoltre la certificazione nPerf relativa al 2025, secondo cui il suo Wi-Fi è risultato il più veloce d’Italia. Il riferimento riguarda le prestazioni Wi-Fi citate dall’operatore, mentre la componente aggiunta con questa offerta è la SIM per i dispositivi domestici.

Richiesta della SIM e gestione del servizio

La SIM Domotica può essere richiesta dopo l’installazione della linea fibra. Il passaggio avviene nell’Area Personale Casa, attraverso la sezione riservata ai servizi inclusi. La sua permanenza è vincolata al contratto principale: in caso di recesso da iliadbox Fibra Domotica, anche la SIM viene disattivata.

Per i clienti mobili con un’offerta da almeno 9,99 euro è prevista anche la possibilità di aderire a iliadclub, invitando fino a quattro SIM nel proprio gruppo e ottenendo più GIGA sulla propria offerta mobile. Questa possibilità si affianca al pacchetto domestico, il cui elemento nuovo resta l’inclusione di una SIM con risorse mensili dedicate e gestione collegata alla linea fibra.