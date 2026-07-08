8 Luglio 2026

Home / FINTECH / Fmi taglia la crescita globale e avverte sui rischi del conflitto in Medio Oriente

La notizia in sintesi

Il Fmi taglia leggermente la crescita globale prevista per quest’anno al 3,0%.

taglia leggermente la crescita globale prevista per quest’anno al 3,0%. Il rischio principale indicato è l’escalation del conflitto in Medio Oriente .

. Lo Stretto di Hormuz e i prezzi energetici restano i nodi più sensibili.

e i prezzi energetici restano i nodi più sensibili. L’intelligenza artificiale sostiene la domanda ma può creare nuovi squilibri.

(Riassunto generato con AI)

Fmi, crescita globale frenata dal Medio Oriente

Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto leggermente al ribasso le prospettive dell’economia mondiale, indicando che il Pil globale crescerà del 3,0% quest’anno, 0,1 punti in meno rispetto alle stime di aprile. Secondo l’aggiornamento del World Economic Outlook, il motivo principale è l’impatto del conflitto in Medio Oriente, che nelle ultime ore è tornato a pesare sulle attese dei mercati e sulle valutazioni dei rischi macroeconomici.

Il documento del Fmi segnala come il pericolo più immediato derivi da un’eventuale escalation geopolitica nell’area, con effetti su crescita e inflazione. Al centro dell’attenzione c’è anche lo Stretto di Hormuz, snodo strategico per l’energia globale: una sua riapertura più agevole del previsto, insieme a prezzi delle materie prime più bassi, potrebbe invece migliorare lo scenario di base. Il quadro resta quindi fragile perché l’economia mondiale oscilla tra pressione energetica, tensioni regionali e una domanda tecnologica ancora sostenuta.

Energia, inflazione e mercati sotto osservazione

Le valutazioni del Fmi convergono su un punto: un aggravamento del conflitto in Medio Oriente rischia di tradursi rapidamente in maggiore inflazione e minore crescita. Tra i fattori più sensibili ci sono le interruzioni nelle forniture energetiche, con ricadute su petrolio e gas, e i riflessi sulle aspettative degli operatori. Una delle fonti segnala che il greggio si è avvicinato ai 100 dollari al barile, livello che accentuerebbe ulteriormente le pressioni sui prezzi.

Lo stesso aggiornamento del World Economic Outlook sottolinea però che i rischi, pur restando orientati al ribasso, sono oggi più bilanciati rispetto ad aprile. A sostenere il quadro contribuisce il ciclo tecnologico globale, trainato dagli investimenti legati all’intelligenza artificiale, che secondo il Fmi sta accelerando la domanda e compensando in parte gli shock geopolitici. Questo supporto, tuttavia, non è privo di controindicazioni: il Fondo avverte che entusiasmo per l’AI ed esuberanza dei mercati finanziari potrebbero alimentare futura instabilità macrofinanziaria.

Nel dettaglio, il Fmi conferma per l’Italia una crescita dello 0,5% sia quest’anno sia nel 2027. Restano invariate anche le previsioni per la Spagna, al 2,1% e all’1,8%, mentre per Francia e Germania le stime risultano riviste al ribasso per il 2026. Gli Stati Uniti vedono invece una previsione invariata al 2,3% per il 2026 e ritoccata al 2,2% per il 2027.

Perché il prossimo passaggio sarà decisivo

Il punto chiave ora è capire se le tensioni nell’area del Golfo si attenueranno oppure no. Per il Fmi, la traiettoria di crescita globale dipenderà soprattutto dall’evoluzione del conflitto, dalla tenuta delle rotte energetiche e dalla dinamica delle materie prime.

Se lo Stretto di Hormuz tornasse a funzionare senza nuovi shock e i prezzi restassero più contenuti, la crescita potrebbe risultare superiore alle attese e l’inflazione più bassa. In caso contrario, il rallentamento delineato oggi rischierebbe di rivelarsi solo un primo segnale di un deterioramento più ampio.

FAQ

Cosa ha deciso il Fmi sulla crescita globale?

Sì, ha ridotto la stima di crescita mondiale al 3,0% per quest’anno, 0,1 punti meno rispetto ad aprile.

Perché il Medio Oriente pesa sulle previsioni?

Sì, perché un’escalation geopolitica può frenare la crescita e aumentare l’inflazione, soprattutto attraverso energia e materie prime.

Qual è il ruolo dello Stretto di Hormuz?

Sì, è indicato come snodo cruciale: una riapertura più agevole del previsto potrebbe sostenere crescita più alta e inflazione più bassa.

Come incidono intelligenza artificiale e mercati?

Sì, gli investimenti legati all’intelligenza artificiale sostengono la domanda globale, ma il Fmi avverte su possibili rischi di instabilità macrofinanziaria.

Da quali fonti è verificata questa analisi?

Sì, questo contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Crypto Briefing e la Repubblica.