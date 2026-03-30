Home / APPLE / iPhone pieghevole rivoluziona la strategia Apple e apre una nuova era nel mercato degli smartphone

iPhone pieghevole: cosa sappiamo sul debutto storico di Apple

Il primo iPhone pieghevole di Apple è atteso tra pochi mesi e promette il cambiamento più radicale nella storia dell’iPhone. Secondo il giornalista specializzato Mark Gurman, il nuovo dispositivo supererà per impatto rivoluzioni passate come iPhone 4, iPhone 6 e iPhone X.

Il prodotto, pensato per il mercato globale con presentazione prevista a settembre a Cupertino, adotterà un form factor a libro simile a Samsung Galaxy Z Fold 7. La novità, spinta dall’evoluzione del segmento foldable, nasce per offrire una vera esperienza ibrida tra smartphone e tablet, con funzioni avanzate di produttività e intrattenimento supportate da un iOS dedicato.

In sintesi:

Primo iPhone pieghevole atteso come il più grande cambio di design di sempre.

Schermo interno da 7,7 pollici, esterno da 5,3 pollici, apertura a libro.

Nuovo iOS 27 ottimizzato per multitasking e uso tipo iPad.

ottimizzato per multitasking e uso tipo iPad. Lancio con iPhone 18 Pro, ma possibile arrivo in ritardo nei negozi.

Design a libro, display doppi e nuovo approccio a iOS 27

Le anticipazioni indicano che l’iPhone pieghevole adotterà un design a libro: una volta aperto, lo schermo interno raggiungerà circa 7,7 pollici, mentre il display esterno rimarrà più compatto, intorno ai 5,3 pollici, per l’uso rapido a telefono chiuso.

Le prime indiscrezioni parlavano di un pannello interno “senza piega”, ma le fonti più aggiornate sostengono che Apple punti a una tecnologia capace di ridurre al minimo il segno centrale, senza eliminarlo del tutto, privilegiando affidabilità e durata nel tempo.

Elemento chiave sarà iOS 27, versione pensata per sfruttare il grande schermo interno: app affiancate, gestione avanzata del multitasking, interfaccia vicina a quella di iPadOS per video, gaming, lavoro e produttività. L’obiettivo è offrire un salto netto rispetto agli attuali iPhone, più che un semplice aggiornamento hardware.

Fotocamere, sicurezza e tempi di lancio: le scelte di Apple

Sul fronte fotografico, l’analista Ming-Chi Kuo prevede una dotazione con due sensori posteriori e una fotocamera frontale, soluzione che lascia spazio interno a cerniera, batteria e sistemi di raffreddamento.

Più sorprendente la parte biometrica: al posto di Face ID, il modello pieghevole dovrebbe integrare un tasto di accensione con Touch ID. Una decisione coerente con le complessità di posizionare sistemi di riconoscimento 3D in un dispositivo pieghevole, dove spessori, angoli e cornici cambiano rispetto ai modelli tradizionali.

Apple dovrebbe presentare l’iPhone pieghevole a settembre, insieme a iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Secondo Mark Gurman e l’analista Tim Long, però, la commercializzazione potrebbe avvenire con qualche settimana o mese di ritardo rispetto ai modelli Pro, per calibrare produzione, scorte e risposta del mercato a un prodotto di fascia presumibilmente molto alta.

Impatto sul mercato e prospettive future per il segmento foldable

L’arrivo dell’iPhone pieghevole potrebbe ridefinire l’intero mercato dei pieghevoli, finora dominato da brand come Samsung. Se l’esperienza software di iOS 27 convincerà, è plausibile un’accelerazione degli investimenti dei concorrenti sui form factor ibridi.

Nel medio periodo, l’ecosistema di app e servizi sarà decisivo: sviluppatori e grandi piattaforme dovranno adattare rapidamente interfacce e flussi di utilizzo. Un eventuale successo commerciale potrebbe aprire la strada a un’intera famiglia di dispositivi pieghevoli firmati Apple, ridefinendo la linea di confine tra smartphone e tablet.

FAQ

Quando potrebbe essere presentato ufficialmente l’iPhone pieghevole Apple?

La presentazione è indicata per settembre, nello stesso evento dedicato a iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, salvo cambi di strategia.

Che dimensioni avranno gli schermi dell’iPhone pieghevole?

Le indiscrezioni parlano di uno schermo interno da circa 7,7 pollici e uno schermo esterno da circa 5,3 pollici.

L’iPhone pieghevole avrà Face ID o Touch ID?

Le fonti indicano l’assenza di Face ID e l’adozione di un tasto di accensione con Touch ID integrato.

In cosa iOS 27 sarà diverso rispetto alle versioni precedenti?

iOS 27 dovrebbe essere ottimizzato per schermi pieghevoli, con multitasking avanzato, app affiancate e interfaccia ispirata a iPadOS.

Qual è l’origine delle informazioni su iPhone pieghevole Apple?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.