Apple introduce su iPhone la verifica età obbligatoria con iOS 26.4 nel Regno Unito

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Apple introduce la verifica età obbligatoria su iOS 26.4 nel Regno Unito

Apple ha attivato con iOS 26.4 un nuovo sistema di verifica dell’età per gli utenti del Regno Unito. Il controllo, operativo da ieri sui dispositivi aggiornati, serve a garantire l’accesso solo ai maggiorenni (18 anni) ad alcune funzioni e contenuti sensibili, in anticipo rispetto all’entrata in vigore, dal 25 luglio 2025, dell’Online Safety Act. La verifica avviene tramite scansione di documento di identità o carta di credito e si applica sia alle nuove registrazioni sia agli account esistenti, per cui possono essere sfruttati i dati già disponibili. La misura nasce per adeguare l’ecosistema Apple alle richieste del regolatore britannico Ofcom e rafforzare la sicurezza online di bambini e adolescenti, anche se non è ancora un obbligo diretto per sistemi operativi e app store.

In sintesi:

iOS 26.4 introduce verifica età obbligatoria per utenti Apple nel Regno Unito

Controllo basato su documento o carta di credito per confermare la maggiore età

Attivati automaticamente Web Content Filter e Communication Safety per minori e non verificati

Ofcom definisce la scelta di Apple una vittoria per famiglie e minori

Parallelamente alle nuove funzioni di iOS 26.4, come Playlist Playground per Apple Music basata su intelligenza artificiale generativa, la verifica dell’età rappresenta il tassello regolatorio più rilevante per il mercato britannico.

Apple aveva già avvisato gli sviluppatori in Brasile, Australia, Singapore, Utah e Louisiana dell’obbligo di chiedere la fascia d’età agli utenti, senza indicare la data di nascita puntuale.

Nel Regno Unito il passo è più deciso: alcune funzionalità, servizi e azioni sull’account richiederanno conferma esplicita di essere maggiorenni, tramite scansione di documento o carta di credito, con riuso dei dati già in possesso di Apple quando possibile.

La società non ha dettagliato le tecnologie adottate né l’elenco esatto delle limitazioni previste per gli under 18, lasciando aperta la discussione sulla reale efficacia del sistema, anche in considerazione della possibilità tecnica di aggirare i controlli tramite VPN.

Come cambia l’esperienza d’uso per minori e famiglie

Per gli utenti identificati come bambini, adolescenti o adulti privi di verifica, Apple attiverà automaticamente Web Content Filter e Communication Safety.

Il primo blocca l’accesso ai siti per adulti, il secondo sfoca immagini e video contenenti nudità nelle app compatibili, riducendo l’esposizione a contenuti inappropriati.

L’adozione anticipata rispetto all’Online Safety Act è significativa perché la legge, nella versione attuale, non impone ancora la verifica dell’età a livello di app store o sistemi operativi mobili: tali categorie potrebbero essere incluse solo dal 2027.

Apple sceglie quindi un approccio prudenziale, presentando la mossa come parte integrante della propria strategia di sicurezza dei minori e di compliance proattiva alle future richieste regolatorie.

Ofcom ha accolto favorevolmente l’iniziativa, definendo il Regno Unito “uno dei primi paesi al mondo” a beneficiare di queste nuove protezioni, sottolineando come le regole siano pensate per stimolare innovazione nei sistemi di age verification e nel contrasto ai contenuti pedopornografici e ai siti ad alto rischio.

Prossimi sviluppi tra regolazione, privacy e mercato globale

La scelta di Apple nel Regno Unito può diventare un modello per altre giurisdizioni, soprattutto europee, dove la pressione normativa su sicurezza dei minori e controllo dei contenuti è crescente.

Resta aperto il nodo della tutela della privacy, della gestione dei documenti d’identità e delle possibili elusioni tramite VPN, aspetti che potrebbero spingere regolatori e aziende ad adottare soluzioni di verifica sempre più sofisticate e interoperabili.

Per gli sviluppatori, il nuovo scenario anticipa un futuro in cui la progettazione delle app dovrà integrare nativamente controlli granulari per fasce di età e strumenti di parental control avanzati, con impatti diretti su design dell’esperienza utente, marketing e modelli di business digitali orientati alle famiglie.

FAQ

Come funziona la verifica dell’età su iOS 26.4 nel Regno Unito?

La verifica avviene confermando la maggiore età tramite scansione di documento di identità o carta di credito, con utilizzo dei dati già presenti sull’account Apple quando disponibili.

Quali contenuti vengono limitati se non verifico la mia età su iOS?

Senza verifica vengono attivati automaticamente Web Content Filter, che blocca siti per adulti, e Communication Safety, che sfoca immagini e video con nudità nelle app compatibili.

La verifica dell’età è già obbligatoria per tutti gli app store nel Regno Unito?

Attualmente no: l’Online Safety Act non impone ancora l’obbligo diretto ad app store e sistemi mobili, che potrebbero essere inclusi solo dal 2027.

È possibile aggirare i controlli di età introdotti da Apple nel Regno Unito?

Sì, tecnicamente l’uso di una VPN può aggirare parte delle restrizioni geografiche, ma Apple può comunque applicare controlli lato account e funzionalità sensibili.

Da quali fonti provengono le informazioni su Apple e verifica età nel Regno Unito?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.