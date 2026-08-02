Pump.fun licenzia dipendenti prima della maturazione dei token PUMP

2 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Pump.fun avrebbe licenziato dipendenti prima della maturazione di token PUMP.

avrebbe licenziato dipendenti prima della maturazione di token PUMP. Un ex lavoratore avrebbe perso un’assegnazione valutata oggi sette cifre.

Le accuse su 40 licenziamenti restano prive di verifica indipendente.

Il token PUMP quota circa 77% sotto il massimo del settembre 2025.

( Riassunto generato con AI)

Licenziamenti e token PUMP sotto esame

Pump.fun, piattaforma di lancio di meme coin controllata da Baton Corp., avrebbe ridotto il personale tra fine marzo e inizio aprile, poco prima della maturazione iniziale delle assegnazioni in token PUMP previste per alcuni dipendenti. L’indagine di Sandmark, basata su documenti, email e registrazioni interne esaminate dalla testata, riferisce che gli accordi di token grant firmati nel giugno 2025 prevedevano il rilascio del primo 25% dopo un anno.

La vicenda riguarda la remunerazione dei lavoratori e non i token già detenuti dagli investitori pubblici. Almeno un ex dipendente avrebbe perso un’allocazione oggi valutata a sette cifre, poiché i token non ancora maturati sarebbero stati cancellati dopo la cessazione del contratto.

Secondo quanto ricostruito da Sandmark, il responsabile delle risorse umane Lloyd McCarthy convocò i dipendenti coinvolti in una riunione di gruppo a fine marzo. Nel confronto registrato, il cofondatore Noah Tweedale avrebbe spiegato che l’azienda era “cresciuta troppo rapidamente”, limitando la capacità di operare in modo “fast and rough”. Pump.fun non ha rilasciato commenti pubblici sui rilievi.

Contratti, indennità e accuse non verificate

I contratti sarebbero terminati all’inizio di aprile. I lavoratori interessati avrebbero ricevuto indennità calcolate sulla durata del rapporto, ma non le quote PUMP non ancora maturate. Il punto centrale è quindi la clausola che lega la disponibilità dei token alla permanenza nell’azienda.

Una seconda accusa è emersa a metà luglio da un account X appena creato, denominato “ex pump employee”. L’autore, che afferma di avere lavorato per Baton Corp. oltre un anno, sostiene che circa 40 persone siano state licenziate un giorno prima di un’altra scadenza di vesting. L’account ha inoltre affermato che Pump.fun non avrebbe mai pianificato un airdrop pubblico di PUMP perché contraria al “dare denaro gratis” agli utenti.

Sandmark ha precisato di non avere potuto verificare autonomamente il presunto licenziamento dei 40 dipendenti né esaminare documenti occupazionali relativi a quell’episodio. La circostanza resta dunque un’affermazione attribuita a un ex lavoratore, non un fatto indipendentemente accertato. Anche su questa accusa non risulta una risposta pubblica della società.

Per il settore crypto, il caso può accrescere l’attenzione sulle modalità con cui le società strutturano i token grant: il valore dell’incentivo può dipendere non soltanto dal mercato, ma anche da tempi di maturazione e condizioni contrattuali applicate in caso di licenziamento.

Distribuzioni e pressione potenziale sul mercato

Le contestazioni seguono la prima grande distribuzione di token destinati a team e investitori dopo la scadenza di un lockup annuale. Come riportato in precedenza da crypto.news, il 15 luglio sono stati trasferiti 57,279 miliardi di PUMP, valutati allora circa 86,49 milioni di dollari, verso 121 wallet.

Wu Blockchain ha indicato che la distribuzione segnava l’avvio di un vesting triennale per team e investitori. I movimenti on-chain rendono i token trasferibili, ma non dimostrano che siano stati venduti. Una maggiore offerta disponibile potrebbe tuttavia aumentare la pressione di vendita qualora i destinatari inviassero i token agli exchange.

Al momento della rilevazione, PUMP scambiava intorno a 0,002 dollari, con un rialzo vicino al 5% nelle 24 ore secondo CoinGecko, ma circa il 77% sotto il record del settembre 2025. Un’analisi di CoinGecko rileva inoltre che il 68,67% dei 18,67 milioni di token creati sulla launchpad tra gennaio 2024 e giugno 2026 ha concluso l’ultima operazione sulla bonding curve nel giorno di lancio.

FAQ

Perché i dipendenti contestano Pump.fun?

Sì, contestano la perdita delle allocazioni PUMP non maturate dopo licenziamenti avvenuti, secondo le accuse, poco prima delle scadenze di vesting.

Quanto valeva l’allocazione perduta?

Sì, almeno un ex dipendente avrebbe perso token PUMP con un valore attuale a sette cifre, secondo l’indagine di Sandmark.

I 40 licenziamenti sono confermati?

No, Sandmark non ha verificato in modo indipendente l’accusa relativa a circa 40 dipendenti licenziati a metà luglio.

Qual è stato l’ultimo prezzo di PUMP?

Sì, PUMP era scambiato intorno a 0,002 dollari, circa il 77% sotto il proprio massimo storico del settembre 2025.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news.