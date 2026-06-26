Andrea Sempio al centro del caso Garlasco sul Dna sotto le unghie di Chiara Poggi

26 Giugno 2026

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La notizia in sintesi

Andrea Sempio torna al centro del caso per il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi .

torna al centro del caso per il Dna sotto le unghie di . Il genetista Marzio Capra definisce il profilo Y attribuito a Sempio il più comune analizzato.

definisce il profilo Y attribuito a Sempio il più comune analizzato. La difesa contesta il peso probatorio del dato genetico e richiama studi su aplotipi identici.

Il nodo resta l’interpretazione scientifica del reperto nel delitto di Garlasco.

(Riassunto generato con AI)

Dna e indagine, il punto su Sempio

Andrea Sempio, oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, è tornato al centro dell’attenzione per il Dna maschile trovato sotto le unghie della vittima nel delitto di Garlasco. Nelle ultime ore, il tema è stato rilanciato durante la trasmissione Quarto Grado su Rete 4, dove il genetista Marzio Capra ha commentato gli esiti delle analisi svolte nell’incidente probatorio.

Secondo quanto riferito, il profilo genetico del cromosoma Y rilevato sarebbe riconducibile alla linea paterna di Sempio. Il punto, però, non riguarda solo l’associazione genetica, ma soprattutto il suo valore interpretativo nel quadro investigativo. Proprio per questo il dato continua a dividere esperti e difesa, perché il cromosoma Y identifica una linea maschile condivisa e apre un problema di specificità probatoria.

Il caso resta quindi concentrato su una domanda decisiva: quanto pesa davvero quel materiale biologico nel ricostruire responsabilità individuali per l’omicidio di Chiara Poggi.

Il peso del cromosoma Y nel caso Garlasco

Nel suo intervento, Marzio Capra ha spiegato che “il profilo genetico del cromosoma Y di Sempio è il profilo genetico più comune fra tutti quelli che sono stati analizzati in questa perizia”. Ha poi aggiunto, parlando con Gianluigi Nuzzi, che “il profilo genetico di Sempio ricorre ben 7 volte nel database europeo, il profilo genetico di Stasi 0 volte”.

Lo stesso genetista ha citato anche un altro caso, osservando che “il profilo genetico di Capra, mio omonimo con il quale non ho nessuna parentela, mi sembra che sia stato visto due volte”, per concludere che quello di Sempio è il più comune e che “probabilmente avrà tanti parenti nella zona”. È un passaggio rilevante perché richiama il limite strutturale dell’analisi sul cromosoma Y: non isola in modo univoco un singolo individuo, ma una discendenza maschile compatibile.

Su questo terreno si innesta la posizione della difesa. In studio è intervenuto anche Liborio Cataliotti, legale di Sempio, ricordando una pubblicazione del 2016. Secondo l’avvocato, quello studio metteva in evidenza come “in una piccola comunità in un piccolo paese ci fosse la presenza di più aplotipi identici pur non essendo imparentati”. Da qui la sua conclusione: “l’analisi biostatistica, specialmente se innestata su dati non replicati, io avevo detto avesse valore 0, questo lo pensa anche la comunità scientifica”.

La linea difensiva, ribadita anche in altre occasioni, resta coerente: quel materiale sarebbe DNA da background, cioè una traccia depositata in precedenza, non necessariamente collegata al momento del delitto e compatibile con contatti indiretti o precedenti. In termini investigativi, il contrasto non è dunque sull’esistenza del reperto, ma sulla sua capacità di sostenere un’accusa individualizzata. È qui che si gioca il nodo tecnico e giudiziario più delicato.

Perché l’interpretazione resta decisiva

Il punto che emerge dal confronto pubblico non è la semplice presenza di un profilo genetico compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio, ma la sua effettiva forza dimostrativa. Se il profilo è molto diffuso e se il campione viene considerato compatibile con un deposito pregresso, il valore dell’indizio cambia in modo sostanziale.

Per il caso di Garlasco, quindi, la prossima conseguenza non riguarda solo il reperto in sé, ma la sua lettura scientifica dentro l’intero contesto probatorio. È su attendibilità, replicabilità e significato forense di quel Dna che si misurerà la tenuta dell’ipotesi investigativa.

FAQ

Che cosa è emerso sul Dna di Sempio?

Sì, è emerso che il Dna maschile sotto le unghie di Chiara Poggi sarebbe riconducibile alla linea paterna di Andrea Sempio.

Chi ha commentato il profilo genetico?

Sì, il commento è stato fornito dal genetista Marzio Capra durante la trasmissione Quarto Grado su Rete 4.

Quanto è diffuso il profilo Y attribuito a Sempio?

Sì, secondo Marzio Capra il profilo ricorre 7 volte nel database europeo, mentre quello di Stasi 0 volte.

Qual è la tesi della difesa di Sempio?

Sì, la difesa sostiene che si tratti di DNA da background, depositato prima e derivante da contatti indiretti o precedenti.

Da quali fonti deriva questa ricostruzione?

Sì, la fonte originale è stata derivata da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it ed Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.