Home / FINTECH / Cassazione conferma licenziamento per dipendenti che cadono nelle truffe phishing

Truffa via email e licenziamento: cosa ha deciso la Cassazione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha confermato il licenziamento per giusta causa di una dipendente contabile che aveva disposto un bonifico di oltre 15.000 euro sulla base di una email fraudolenta apparentemente inviata dal presidente della società.

Il caso, avvenuto in Italia e deciso di recente, chiarisce che la responsabilità del lavoratore non viene esclusa solo perché è stato vittima di una truffa, quando emergono grave negligenza e violazione delle procedure interne.

Secondo i giudici, chi gestisce pagamenti aziendali deve effettuare controlli minimi sull’autenticità delle richieste, specie in presenza di somme rilevanti e comunicazioni anomale, altrimenti può perdere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro.

In sintesi:

La Cassazione conferma il licenziamento per giusta causa dopo un bonifico disposto su email truffaldina.

Essere vittima di phishing non esclude la responsabilità in caso di grave negligenza.

Chi gestisce pagamenti ha un obbligo di diligenza rafforzato e controlli procedurali stringenti.

La decisione impatta policy interne, formazione sul phishing e gestione del rischio aziendale.

Perché la buona fede non basta più nei casi di truffa via email

La lavoratrice ha sostenuto di aver agito in buona fede, ritenendo autentica la richiesta del presunto presidente. La Corte di Cassazione ha però distinto chiaramente tra assenza di dolo e rispetto del dovere di diligenza professionale.

Per chi opera in ruoli amministrativi e contabili, la diligenza è “rafforzata”: non basta eseguire un ordine, occorre verificarne coerenza, canale di trasmissione e conformità alle procedure aziendali, soprattutto per pagamenti eccezionali o urgenti.

Nel caso di specie, la dipendente non ha effettuato alcun controllo: nessuna verifica telefonica, nessun confronto con i superiori, nessun riscontro formale, sebbene l’email presentasse elementi sospetti.

Secondo i giudici, questa condotta integra grave negligenza e compromette in modo irreparabile il rapporto fiduciario, legittimando il licenziamento per giusta causa anche in presenza di una truffa ben architettata.

Implicazioni per aziende e lavoratori nell’era del Business Email Compromise

La pronuncia si inserisce nel contesto del Business Email Compromise, una forma evoluta di phishing che sfrutta gerarchie aziendali, urgenza e verosimiglianza grafica delle email.

La sentenza, pur riconoscendo la sofisticazione di questi attacchi, afferma che il rischio cyber non elimina gli obblighi individuali di prudenza. Le imprese sono chiamate a rafforzare policy interne, formazione specifica e protocolli di doppia verifica per i pagamenti, ma i lavoratori restano responsabili dell’osservanza rigorosa di tali procedure.

Per chi opera in amministrazione e finanza, il messaggio è netto: “sono stato ingannato” non basta più se mancavano controlli minimi esigibili.

Per le aziende, la decisione offre una base giuridica per interventi disciplinari in casi analoghi e impone di documentare chiaramente istruzioni operative, sistemi di autorizzazione e tracciabilità delle verifiche interne.

FAQ

Cosa ha stabilito la Cassazione sui lavoratori vittime di truffe via email?

La Cassazione ha stabilito che il lavoratore resta responsabile se la condotta rivela grave negligenza, anche quando cade vittima di email fraudolente.

Quando è legittimo il licenziamento per giusta causa dopo un bonifico truffaldino?

È legittimo quando il dipendente viola procedure, non effettua controlli minimi e compromette il rapporto fiduciario, specie in ruoli contabili sensibili.

Quali controlli minimi deve fare chi gestisce pagamenti aziendali?

Deve verificare canale e mittente, seguire procedure interne, chiedere conferma telefonica o gerarchica per importi elevati o richieste anomale.

Cosa si intende per Business Email Compromise nel contesto lavorativo?

Si intende una truffa che replica email aziendali autorevoli per indurre dipendenti a effettuare pagamenti o trasferimenti non autorizzati.

Qual è la fonte delle informazioni giuridiche su questa sentenza?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.