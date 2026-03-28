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Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

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Influencer su Telegram spingono criptovalute ad alto rischio e ingannano migliaia di piccoli risparmiatori

Influencer su Telegram spingono criptovalute ad alto rischio e ingannano migliaia di piccoli risparmiatori

Truffe crypto su Telegram con finte influencer: come funzionano davvero

Sui canali Telegram italiani proliferano presunte influencer e “trader” di criptovalute che promettono guadagni rapidi investendo tra 80 e 200 euro. Operano principalmente online, attraverso chat e gruppi pubblici e privati, attivi in modo continuativo negli ultimi mesi. Dietro volti femminili spesso rubati dai social si cela una rete organizzata che combina tecniche di persuasione, furto d’identità digitale e money muling, con potenziali conseguenze penali per chi partecipa. L’obiettivo reale non è far investire in crypto, ma drenare fondi e riciclarli attraverso conti di altre vittime, simulando falsi guadagni per spingere a nuovi versamenti.

In sintesi:

  • Canali Telegram con finte influencer promettono rendimenti crypto irrealistici in poche ore.
  • Identità rubate, testimonianze costruite e forte pressione psicologica alimentano fiducia e urgenza.
  • I pagamenti alimentano schemi di money muling e possibili ipotesi di riciclaggio.
  • Bastano pochi segnali chiave per riconoscere e bloccare la truffa in tempo.

Schema della truffa, tecniche psicologiche e rischi legali per le vittime

Tutto parte da messaggi aggressivi del tipo: “Vuoi guadagnare migliaia di euro in poche ore?”. I canali su Telegram, spesso con migliaia di iscritti, insistono su investimenti iniziali tra 80 e 200 euro e promesse di ritorni esponenziali in pochissimo tempo, in aperto contrasto con qualsiasi principio di finanza regolata.

A dare “volto” all’operazione sono profili femminili di influencer o modelle, in realtà estranee ai fatti: foto rubate da social network, piattaforme di crowdfunding e forum, riciclate in diversi canali. Le identità cambiano, i nomi vengono modificati, ma il copione resta identico: creare fiducia visiva immediata.

Il cuore del meccanismo è il consenso artificiale. Nei gruppi compaiono in continuazione screenshot di guadagni, chat entusiaste, video di finti “clienti soddisfatti”, spesso montati con immagini di bambini malati o famiglie in difficoltà per aumentare l’impatto emotivo. Si sfrutta l’effetto FOMO (Fear of Missing Out) e il principio di scarsità con frasi come “restano solo due posti” o “offerta valida solo oggi”, ripetute identiche per settimane.

Un’indagine del Corriere della Sera ha mostrato come, nel passaggio in chat privata, il tono diventi più strutturato: le finte trader chiedono dati personali, guidano la conversazione con domande studiate, alternano pause strategiche e continui inviti all’azione. Il pagamento avviene tramite bonifici verso conti di terzi e richiesta di screenshot. Da qui entra in gioco il money muling: il denaro viene fatto transitare tra conti di altre vittime, usato per inscenare guadagni iniziali e poi rapidamente disperso. Chi riceve i primi rimborsi viene spinto a reinvestire cifre maggiori, dopodiché i contatti spariscono.

Il rischio non è solo economico: chi mette a disposizione il proprio conto o riceve fondi da terzi può ritrovarsi coinvolto, anche inconsapevolmente, in inchieste per riciclaggio e autoriciclaggio. Molti utenti arrivano ai canali tramite inserzioni sponsorizzate veicolate da profili social compromessi, che amplificano la portata dello schema fraudolento.

Segnali rivelatori e possibili sviluppi nella lotta alle truffe crypto

Riconoscere queste truffe è possibile osservando pochi indicatori ricorrenti: rendimenti garantiti e immediati, richiesta di pagamenti anticipati, identità non verificabili, forte pressione psicologica, testimonianze incoerenti, uso improprio di loghi di exchange e istituti finanziari regolati.

Anche la sola presenza di uno di questi elementi dovrebbe far interrompere subito il contatto e indurre a segnalare il canale alla piattaforma e alle autorità competenti (Polizia Postale, Guardia di Finanza, Consob). Nei prossimi mesi è prevedibile un rafforzamento del coordinamento tra forze dell’ordine, operatori social e piattaforme crypto per tracciare i flussi di denaro sospetti, bloccare tempestivamente i canali e migliorare le campagne di educazione finanziaria digitale, oggi ancora insufficienti rispetto alla rapidità di evoluzione di queste frodi.

FAQ

Come capire se un canale Telegram sulle crypto è affidabile?

È affidabile solo se non promette rendimenti garantiti, indica chiaramente società, licenze, referenze verificabili e non chiede pagamenti anticipati su conti personali o di terzi.

Cosa devo fare se ho già inviato soldi a una finta influencer crypto?

È consigliabile bloccare subito ogni ulteriore pagamento, salvare chat e ricevute, sporgere denuncia presso Polizia Postale o Carabinieri e informare immediatamente la propria banca.

Posso essere indagato se ricevo bonifici legati a queste truffe?

Sì, è possibile: chi fa transitare denaro illecito su propri conti può essere coinvolto in indagini per riciclaggio o money muling, anche se si ritiene vittima.

Le vere piattaforme crypto autorizzate promettono guadagni rapidi?

No, le piattaforme regolamentate non garantiscono rendimenti fissi né immediati e spiegano sempre rischi, volatilità e assenza di profitti assicurati su qualsiasi investimento.

Qual è la fonte delle informazioni su queste truffe crypto su Telegram?

Le informazioni derivano da un’elaborazione giornalistica basata su notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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