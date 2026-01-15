21Shares rivoluziona gli investimenti crypto con Flex: l’ETP che semplifica l’accesso al mercato digitale

Caratteristiche principali dell’etp flex

21Shares introduce il Flexible Crypto Index ETP (FLEX), uno strumento fisicamente supportato che offre un’esposizione diversificata ai principali asset digitali tramite un unico veicolo quotato. L’ETP replica il 21Shares Flexible Crypto Index, sviluppato con MarketVector Indexes™, selezionando crypto asset su criteri di dimensione, liquidità e conformità regolamentare. Disponibile su Xetra con i ticker FLEX GY (EUR) e FLEY GY (USD), punta a un equilibrio tra trasparenza operativa e struttura istituzionale.

La metodologia integra un universo ampio di asset idonei e applica regole di ribilanciamento coerenti con gli standard professionali. Il portafoglio può detenere fino al 30% in USDC per rafforzare la difesa in fasi di volatilità elevata, preservando la capacità di riattivare il rischio quando le condizioni migliorano. La componente cash dinamica è parte costitutiva dell’architettura e non un’aggiunta tattica estemporanea.

La custodia è garantita dall’infrastruttura istituzionale di 21Shares, con piena collateralizzazione fisica degli asset sottostanti. L’indice, costruito con MarketVector e implementato con il modello proprietario di A&G Banco, combina trasparenza, replicabilità e controllo del rischio, offrendo una soluzione sistematica per ottenere esposizione multi-cripto in formato ETP conforme ai requisiti del mercato europeo.

Strategia di allocazione e gestione del rischio

Il modello proprietario di A&G Banco adotta una costruzione a minima varianza, abbinata a segnali di momentum per calibrare l’esposizione agli asset con profilo rischio-rendimento più efficiente. La selezione avviene dentro l’universo definito dal 21Shares Flexible Crypto Index, ottimizzando la diversificazione e limitando la concentrazione su singoli token. L’allocazione viene aggiornata in base a regole predeterminate, riducendo la discrezionalità e incrementando la coerenza nel tempo.

La componente cash dinamica, fino al 30% in USDC, agisce da ammortizzatore nelle fasi di shock di mercato, contenendo la volatilità del portafoglio e mantenendo liquidità prontamente reinvestibile. In presenza di segnali di momentum positivo, il peso del cash può essere ridotto per cogliere il recupero degli asset più forti, preservando un framework disciplinato.

L’approccio data-driven privilegia la trasparenza: criteri di ammissibilità, ribilanciamenti e pesi sono determinati da metriche oggettive su dimensione, liquidità e compliance, in linea con gli standard istituzionali europei. L’unione tra minima varianza, momentum e cash consente una risposta adattiva alle condizioni di mercato, con focus sulla stabilità del drawdown e sulla continuità dell’esposizione core.

Accesso al mercato e profilo per investitori istituzionali

Il FLEX è negoziabile su Xetra con i ticker FLEX GY (EUR) e FLEY GY (USD), garantendo esecuzione su una delle principali sedi europee e integrazione nelle infrastrutture di trading e settlement utilizzate dagli operatori professionali. La struttura ETP consente la custodia tramite canali istituzionali di 21Shares, con pieno collateral fisico e processi di riconciliazione standardizzati per semplificare compliance e audit.

L’indice sottostante, realizzato con MarketVector Indexes™, assicura regole trasparenti e replicabili, facilitando l’inclusione in mandati regolamentati, polizze di investimento e piattaforme di consulenza. La doppia quotazione in euro e dollari amplia la compatibilità con policy valutarie e requisiti di rendicontazione.

Il posizionamento è orientato a private banking, wealth manager e investitori istituzionali che richiedono esposizione cripto diversificata, sistematica e allineata a criteri di rischio formali. La componente USDC fino al 30% supporta la gestione della liquidità e il controllo della volatilità, migliorando l’idoneità per portafogli multi-asset e strategie con limiti su drawdown e concentrazione.

FAQ