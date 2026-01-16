Fabrizio Corona rilancia la sfida a Signorini: nuova querela scuote il caso Erba

Nuova querela presentata a Erba

Nel pomeriggio del 15 gennaio 2026, presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Erba, è stata protocollata una querela che ipotizza i reati di cui agli articoli 609 bis e 629 del codice penale, rispettivamente violenza sessuale ed estorsione. La segnalazione, resa nota attraverso la pubblicazione del verbale di ricezione su Instagram, è stata presentata da un uomo che riferisce fatti collegati al mondo dello spettacolo e ai casting televisivi.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

L’esposto ricostruisce eventi che risalirebbero al 2004, delineando presunte pressioni e richieste legate a opportunità lavorative nel comparto televisivo. Secondo quanto emerge dal documento diffuso online, la persona offesa sostiene di essere stata posta di fronte a condizioni indebite per l’accesso a incarichi, in un contesto professionale caratterizzato da forte asimmetria di potere.

La querela, rilanciata sui social con immagini del verbale, costituisce un nuovo tassello di un quadro giudiziario e mediatico in evoluzione. L’atto formale depositato a Erba sarà ora oggetto di verifiche preliminari da parte degli inquirenti, con eventuale trasmissione degli atti alla Procura competente per l’analisi della notitia criminis e la valutazione della sussistenza dei presupposti investigativi.

Le mosse di Fabrizio Corona e “Falsissimo”

Fabrizio Corona ha diffuso su Instagram screenshot del verbale e un messaggio in cui annuncia quella che definisce una “seconda denuncia” nei confronti di Alfonso Signorini. Nel post anticipa ulteriori rivelazioni e materiali che, secondo quanto sostiene, verranno mostrati nei prossimi episodi del suo format digitale “Falsissimo”.

L’operazione social combina pubblicazione di estratti documentali e narrazione seriale, con una strategia di rilascio progressivo di contenuti pensata per alimentare l’attenzione mediatica. Corona parla apertamente di nuove accuse destinate a emergere, legando l’iniziativa alla linea editoriale del format, che promette approfondimenti e testimonianze collegate al caso.

Il dispositivo comunicativo punta a rafforzare la propria versione dei fatti e a orientare il dibattito pubblico mentre il procedimento penale resta nella fase iniziale. La scelta di veicolare materiale via social, in parallelo alla prospettiva di una serializzazione in “Falsissimo”, rende la vicenda un ibrido tra cronaca giudiziaria e racconto mediatico, con possibili ricadute sulla percezione dell’opinione pubblica.

Indagini in corso e posizioni delle parti

La Procura di Milano procede con accertamenti preliminari sul materiale circolato e sulle ipotesi di reato indicate nella querela, mentre si valuta la competenza territoriale e l’eventuale integrazione di atti provenienti da Erba. Gli inquirenti dovranno verificare l’attendibilità delle dichiarazioni, la coerenza temporale dei fatti riferiti e l’esistenza di riscontri documentali o testimoniali.

Alfonso Signorini, per il tramite dei propri legali, ha ribadito la totale estraneità alle accuse, definendo la vicenda una campagna diffamatoria, e si è autosospeso dagli impegni televisivi in attesa degli sviluppi. Parallelamente ha depositato una denuncia contro Fabrizio Corona per diffusione di materiale privato senza consenso, con profili ipotizzati riconducibili anche al cosiddetto revenge porn.

La controffensiva legale di Signorini apre un fronte parallelo che potrà intrecciarsi con l’indagine principale, specie per la provenienza e le modalità di divulgazione dei contenuti diffusi sui social. Al momento le dichiarazioni pubbliche restano filtrate dagli avvocati delle parti, in un quadro in cui l’attenzione mediatica è alta e gli esiti dipenderanno dalle verifiche tecniche, dalle perizie sui file e dall’eventuale audizione di testimoni.

FAQ