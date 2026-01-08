Venezuela accumula segretamente Bitcoin per 60 miliardi di dollari? Le riserve nascoste che cambiano tutto

Dimensione della presunta riserva in bitcoin

Venezuela sarebbe al centro di indiscrezioni su una “riserva ombra” di Bitcoin dal valore stimato di 60 miliardi di dollari, secondo un’inchiesta di Project Brazen. La cifra, se confermata, collocherebbe il Paese tra i maggiori detentori globali dell’asset digitale, superando quasi il doppio delle riserve attribuite agli Stati Uniti nelle stesse ricostruzioni.

A confronto, le stime pubbliche citate da Bitcointreasuries.net indicano per il Venezuela appena 240 BTC, circa 22 milioni di dollari, basate su un’analisi riportata da Forbes nel 2022. Il divario tra dati aperti e valutazioni riservate alimenta un quadro opaco, nel quale la natura decentralizzata dei wallet rende complessa ogni verifica indipendente.

Il tema della “riserva strategica” di bitcoin è diventato centrale dopo che il presidente Donald Trump ha definito BTC “oro digitale” e ha firmato un ordine esecutivo per costituire una scorta nazionale. Nel nuovo scenario, l’ipotetico stock venezuelano da 60 miliardi altererebbe il bilanciamento tra Stati sovrani e grandi detentori, con potenziali ripercussioni sulla percezione di scarsità e sulla liquidità dei mercati.

Canali di accumulo e fonti dei fondi

Le ricostruzioni indicano tre direttrici principali per l’eventuale costruzione della riserva di Bitcoin: uno swap sull’oro gestito nel 2018 dal ministro dell’Interno Alex Saab, la conversione in BTC di proventi da esportazioni di petrolio e il sequestro di attrezzature per il mining ai miner locali.

Secondo Project Brazen, l’operazione sull’oro avrebbe fornito liquidità off-chain, facilitando l’acquisto di BTC senza transitare nei canali tradizionali. Le vendite di greggio regolate in cripto avrebbero poi creato un flusso continuativo, aggirando vincoli di pagamento imposti dalle sanzioni.

I sequestri di hardware, documentati da testimonianze nel Paese, suggeriscono un impiego intensivo delle macchine confiscate, potenzialmente destinato a generare BTC per strutture vicine al potere. L’insieme di queste fonti, se verificate, spiegherebbe la crescita di una “riserva ombra” lontana dai registri pubblici e difficilmente tracciabile tramite blockchain analytics.

Reazioni e scetticismo degli esperti

Le ipotesi su una riserva “ombra” di Bitcoin da 60 miliardi attribuita al Venezuela hanno innescato contestazioni puntuali da parte di operatori del settore.

Il co-fondatore di Ledn, Mauricio di Bartolomeo—cresciuto in Venezuela e con esperienza diretta nel mining—ritiene infondate le tre presunte fonti: swap sull’oro, ricavi petroliferi in BTC e valore derivante dal sequestro di macchinari.

A suo giudizio, i registri pubblici e la cronica opacità finanziaria del Paese non supportano un accumulo così ampio, vista la pervasiva corruzione e la dispersione di fondi.

In un editoriale su CoinDesk, l’imprenditore ha articolato le ragioni del dissenso, pur confermando che nel 2018 le autorità confiscarono alla sua famiglia attrezzature di mining poi restituite dopo cinque anni in pessime condizioni—segno di uso intensivo.

Parallelamente, indica l’ascesa delle stablecoin come strumento quotidiano per rimesse e protezione dall’inflazione, grazie a cambi più favorevoli rispetto al contante.

Il quadro che emerge è di adozione cripto diffusa ma frammentata, con prove circostanziali sull’impiego di hardware sequestrato e nessuna conferma documentale su riserve statali nell’ordine delle decine di miliardi.

Implicazioni geopolitiche e di mercato

Un’eventuale riserva da 60 miliardi in Bitcoin ridisegnerebbe gli equilibri tra Stati nell’asset digitale, ponendo il Venezuela tra i maggiori detentori sovrani e comprimendo la liquidità disponibile nei mercati spot.

La notizia inciderebbe su volatilità, premio di scarsità e curva dei futures, mentre gli Stati Uniti—che hanno accumulato BTC soprattutto via sequestri—spingono una narrativa di “oro digitale” dopo l’ordine esecutivo del presidente Donald Trump per una riserva nazionale.

La combinazione di sanzioni e adozione cripto statale aprirebbe canali alternativi di regolamento per esportazioni, con effetti su compliance, price discovery e blockchain analytics forense.

Nel quadro di relazioni tese, l’ipotesi di stock strategico venezuelano porrebbe interrogativi su tracciabilità, custodia multilayer e governance dei wallet, con possibile reazione regolatoria coordinata e pressione su exchange e fornitori di KYC/AML.

Anche se non verificata, l’affermazione alimenta un repricing del rischio geopolitico nell’ecosistema cripto, spingendo desk istituzionali a ricalibrare modelli di liquidità e scenari di stress legati a movimenti on-chain di grandi lotti sovrani.

FAQ