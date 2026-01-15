Ferveo S.p.A. guida la rivoluzione: azioni proprie tokenizzate su DLT, nuova era per gli investitori

Contesto normativo e ruolo del decreto fintech

Il Decreto Fintech (Decreto-Legge n. 25/2023) introduce in Italia un quadro operativo che consente la tokenizzazione di strumenti finanziari — tra cui azioni di S.p.A., mini-bond e note strutturate — su registri DLT pienamente riconosciuti. La validità giuridica delle operazioni è subordinata all’utilizzo di un gestore del registro autorizzato Consob, elemento che garantisce tracciabilità, certezza dei passaggi e conformità regolamentare.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Il nuovo perimetro normativo abilita la circolazione digitale dei titoli con effetti reali equivalenti ai tradizionali libri sociali, riducendo attriti operativi e asimmetrie informative. La presenza di soggetti vigilati come gestori del registro costituisce la cerniera tra innovazione tecnologica e tutela degli investitori, eliminando il rischio di soluzioni non conformi o non riconosciute.

Tra i gestori autorizzati figurano Cassa Depositi e Prestiti, Fleap e Weltix, che hanno già abilitato tokenizzazioni di strumenti debt ed equity all’interno di infrastrutture distribuite. L’abilitazione formale di questi operatori apre il mercato a emittenti non quotati, consentendo l’emissione e la circolazione dei titoli su registri digitali nativi con pieno valore legale, uniformando prassi e compliance.

Il decreto, di fatto, crea uno standard operativo nazionale per l’adozione di Distributed Ledger Technology nei processi societari, integrando governance, emissione, trasferimento e registrazione in un’unica catena di custodia digitale, supervisionata e auditabile.

Strategia di Ferveo e benefici della tokenizzazione

Ferveo S.p.A. adotta la tokenizzazione delle azioni per rendere la gestione del capitale più snella, scalabile e coerente con processi digital-first. La scelta privilegia la registrazione su DLT per ottenere trasferimenti immediati dei titoli, senza passaggi notarili, e un tracciato proprietario completamente digitalizzato. L’obiettivo è comprimere tempi e complessità delle operazioni societarie, aumentando trasparenza e controllo su movimenti e titolarità.

La circolazione su registro distribuito consente un’unica fonte di verità auditabile, riduce gli errori derivanti da registri frammentati e facilita la riconciliazione con i processi di corporate governance. Per le attività equity, ciò significa maggiore efficienza in delibere, trasferimenti e aggiornamenti del libro soci, con impatto diretto su liquidità operativa e riduzione di costi indiretti.

Secondo il fondatore Angelo Gigante, la mossa è parte di una direttrice strategica: costruire un’impresa più agile e trasparente, pronta a cogliere opportunità di crescita in un contesto regolato. L’adozione della tokenizzazione è letta come leva di modernizzazione della governance, con benefici misurabili in rapidità di esecuzione, tracciabilità end-to-end e allineamento alla normativa che abilita strumenti equity nativi digitali.

Partnership con Fleap e prospettive del mercato DLT

Ferveo S.p.A. affida l’intera registrazione delle proprie azioni a Fleap S.p.A., gestore del registro autorizzato, assicurando piena validità legale alla circolazione dei titoli su DLT. L’operazione, eseguita su infrastruttura terza, consolida un modello interoperabile e conforme, con presidio regolamentare su emissione, trasferimento e aggiornamento del libro soci.

La scelta di una piattaforma vigilata e indipendente innalza l’affidabilità per emittenti non quotati e investitori professionali, riducendo il rischio operativo e semplificando le verifiche di ownership. Per Fleap, l’implementazione segna un passaggio industriale: la piattaforma diventa riferimento per equity nativo digitale, in continuità con i casi su mini-bond e note strutturate.

Il perimetro competitivo si arricchisce delle esperienze di Cassa Depositi e Prestiti sui green bond e di Weltix su strumenti debt, indicando una traiettoria di adozione progressiva e multiclasse. La presenza di studi legali specializzati, come LX20 Law Firm, struttura il percorso di compliance e accelera la replicabilità del modello su altre società.

Nel breve periodo, l’attività di Fleap è orientata a nuove operazioni DLT, con pipeline su emissioni primarie e migrazioni di registri esistenti. Nel medio termine, la standardizzazione dei flussi societari digitali abilita casi d’uso su aumenti di capitale, cap table dinamici e secondary trading regolato per private markets.

La convergenza tra autorizzazioni Consob, infrastrutture DLT e governance digitale incrementa liquidità potenziale, velocità di regolamento e affidabilità delle evidenze, ponendo le basi per un ecosistema finanziario nativamente conforme e scalabile.

L’effetto di rete atteso deriva dall’ingresso di nuove emittenti e intermediari, con riduzione dei costi di back-office e maggiore trasparenza per gli stakeholder. L’allineamento normativo nazionale facilita, inoltre, l’integrazione con standard europei emergenti su identità digitale, firma qualificata e tokenized securities.

FAQ