Home / INTERNET / Yekaterina Chudnovsky guida la metamorfosi di OnlyFans dalla filantropia al business globale dell’intrattenimento

Chi guiderà il futuro miliardario di OnlyFans dopo Leonid Radvinsky

La piattaforma per contenuti a pagamento OnlyFans, cuore dell’economia dei creator per adulti, affronta una svolta decisiva. Dopo la morte del proprietario Leonid Radvinsky, 43 anni, il controllo dell’azienda sarebbe passato, tramite trust familiare, alla moglie Yekaterina Chudnovsky, secondo le ricostruzioni di la Repubblica e del Guardian.

Filantropa, avvocata e madre di quattro figli, con un profilo pubblico legato a beneficenza, tecnologia e ricerca contro il cancro, Chudnovsky si ritrova ora alla guida di un impero valutato circa 5,5 miliardi di dollari.

La governance futura di OnlyFans, che conta centinaia di milioni di utenti e milioni di creator, dovrà conciliare performance economiche straordinarie, controversie etiche e pressioni regolatorie crescenti.

In sintesi:

La vedova di Leonid Radvinsky , Yekaterina Chudnovsky , eredita il controllo di OnlyFans tramite trust.

, , eredita il controllo di OnlyFans tramite trust. OnlyFans vale circa 5,5 miliardi di dollari, con un modello centrato sui contenuti a pagamento.

La piattaforma vanta 377 milioni di utenti e 4,6 milioni di creator, ma guadagni concentrati su pochi.

Il futuro mix tra filantropia, tecnologia e contenuti adult sarà il nodo strategico centrale.

Una filantropa alla guida della piattaforma dei contenuti adult

Yekaterina Chudnovsky ha costruito la propria reputazione lontano dall’intrattenimento per adulti: impegno in progetti di beneficenza, sostegno alla ricerca contro il cancro, investimenti in tecnologia e iniziative filantropiche. Ora, però, diventa il perno strategico di una piattaforma che trattiene il 20% dei guadagni di oltre 4,6 milioni di creator, generati da una base di circa 377 milioni di utenti.

OnlyFans, con 1,4 miliardi di dollari di ricavi e appena 46 dipendenti, rappresenta un unicum: altissima marginalità, struttura snella e profilo pubblico spesso schermato dai suoi stessi proprietari. L’analista tecnologico Benedict Evans sottolinea come la vera leva competitiva non sia il contenuto esplicito, ma la sofisticata infrastruttura dati: *“l’azienda dedica tutto il proprio tempo a pensare a sistemi di dati su larga scala, all’ottimizzazione del traffico e alle metriche di conversione, non al porno”*.

Questa impostazione, unita alla nuova proprietà, apre interrogativi su possibili evoluzioni verso contenuti più generalisti, maggiore regolazione interna e una gestione reputazionale più attenta alle pressioni politiche, finanziarie e sociali.

Profitti record, disuguaglianze interne e rischi del modello OnlyFans

Dietro i numeri da unicorno si nasconde una realtà diseguale. Alcune creator hanno effettivamente trasformato OnlyFans in una macchina personale da milioni di dollari, ma la distribuzione dei guadagni è estremamente concentrata.

La creator Beatrice Segreti avverte contro le illusioni: *“Produrre contenuti con abiti o prodotti costosi non significa per forza che con la piattaforma si diventi ricchi potendosi permettere qualsiasi cosa. La realtà è molto diversa, spesso si guadagna molto meno di quello che ci si immagina”*.

E aggiunge: *“Si legge di creator che dicono di incassare 100 mila euro al mese ma sono pochissime le realtà di questo tipo, una su un milione. Il resto, la maggior parte delle ragazze, guadagna molto ma molto meno”*.

OnlyFans appare così come un gigante fragile: enorme capacità di generare cassa, ma forte esposizione a regolatori, sistemi di pagamento, opinione pubblica e cicliche polemiche sui contenuti. I tentativi di riposizionamento verso un’immagine più “mainstream” si sono scontrati finora con la dipendenza economica dal segmento adult. La gestione di Yekaterina Chudnovsky dovrà decidere se consolidare questo modello o avviare una trasformazione strutturale.

FAQ

Chi è Yekaterina Chudnovsky e quale ruolo ha in OnlyFans?

È la vedova di Leonid Radvinsky, avvocata e filantropa. Avrebbe ottenuto il controllo di OnlyFans tramite un trust familiare dopo la sua morte.

Quanto vale oggi OnlyFans e da cosa derivano i suoi ricavi?

OnlyFans è stimata intorno ai 5,5 miliardi di dollari. I ricavi provengono principalmente dalla commissione del 20% sui guadagni dei creator.

Quanti creator e utenti attivi ci sono su OnlyFans?

Secondo i dati riportati, la piattaforma conta oltre 377 milioni di utenti registrati e circa 4,6 milioni di creator che producono contenuti a pagamento.

È realistico guadagnare 100 mila euro al mese con OnlyFans?

Sì, ma per pochissimi. Come spiega Beatrice Segreti, guadagni da 100 mila euro mensili sono casi rarissimi; la stragrande maggioranza incassa somme molto inferiori.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su OnlyFans?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.