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Philips Evnia propone quattro monitor per giocare su console e PC

Philips Evnia propone quattro monitor per giocare su console e PC

27 Ottobre 2026

27 Ottobre 2026/Home/PRODOTTI/Philips Evnia propone quattro monitor per giocare su console e PC

La notizia in sintesi

  • Philips Evnia propone quattro monitor per configurazioni di gioco con console e PC.
  • I due modelli QD-OLED offrono risoluzioni 4K UHD e QHD, con frequenze fino a 240 Hz.
  • I modelli Dual Mode alternano 4K a 160 Hz e Full HD a 320 Hz.
  • Tre monitor integrano AI-enhanced Ambiglow, che adatta l’illuminazione posteriore ai contenuti visualizzati.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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PHILIPS Evnia Gaming Monitor 27M2N5901A 27" 3840×2160@160Hz; 1920×1080@320Hz, dual mode, Fast IPS Panel, 1ms GtG, USB Hub Speakers, Height Adjustment (HDMI2x 2.1) HDR400, G-Sync Comp. Bianco

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Quattro monitor con caratteristiche diverse per chi gioca su console e utilizza la stessa postazione anche con un PC. È la proposta presentata da Philips Evnia il 27 ottobre: due modelli con pannello QD-OLED e due con funzione Dual Mode, che permette di scegliere tra risoluzione e frequenza di aggiornamento. Per le console compatibili, il supporto arriva fino a 120 Hz; le frequenze massime indicate per i singoli display vanno quindi distinte dalle prestazioni disponibili con la console collegata.

La gamma comprende schermi 4K UHD e QHD, con differenze nelle dimensioni, nelle connessioni e nelle funzioni accessorie. La scelta riguarda soprattutto l’impiego previsto: una postazione dedicata alla console oppure un monitor da condividere fra più dispositivi.

«I giocatori configurano le proprie postazioni in modi diversi. Alcuni danno priorità alla qualità delle immagini, altri preferiscono uno schermo più compatto, mentre molti alternano console e PC. Philips Evnia offre ai giocatori più libertà di scegliere l’esperienza più adatta al loro modo di giocare», ha dichiarato Cesar Acosta, Regional Senior Product Manager di MMD Monitors & Displays.

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Due opzioni QD-OLED, tra 4K e QHD

Il Philips Evnia 32M2N8900P è il modello da 31,5 pollici con pannello QD-OLED e risoluzione 4K UHD. La scheda tecnica indica una frequenza di aggiornamento massima di 240 Hz e un tempo di risposta GtG di 0,03 ms. Completano le caratteristiche dichiarate la connessione HDMI 2.1 e DisplayHDR True Black 500.

Per chi cerca dimensioni inferiori, il Philips Evnia 27M2N6501L utilizza invece un pannello QD-OLED da 26,5 pollici con risoluzione QHD. In questo caso il produttore distingue esplicitamente le due modalità d’impiego: con una console compatibile il monitor supporta il QHD fino a 120 Hz, mentre collegandolo a un PC la frequenza può raggiungere 240 Hz.

I due schermi condividono dunque la tecnologia del pannello, ma non risoluzione e diagonale. Sono questi i primi elementi che differenziano le due proposte, prima ancora delle funzioni legate alla postazione.

Dual Mode: due combinazioni di risoluzione e frequenza

Il Philips Evnia 27M2N5901A consente di passare dal 4K UHD fino a 160 Hz al Full HD fino a 320 Hz. Nell’uso con console compatibili, il limite dichiarato è il 4K a 120 Hz; la configurazione Full HD a 320 Hz è invece prevista per il gioco su PC.

Questo modello include anche una porta USB-C con Power Delivery fino a 65 W e uno switch KVM integrato. Sono dotazioni rivolte alle configurazioni con più dispositivi, che affiancano alla selezione della modalità video altre possibilità di collegamento.

Anche il Philips Evnia 27M2N3800A adotta la funzione Dual Mode con le stesse combinazioni: 4K UHD fino a 160 Hz oppure Full HD fino a 320 Hz. Per le console compatibili è indicato il supporto al 4K fino a 120 Hz, mentre la modalità Full HD con frequenza superiore riguarda l’utilizzo con PC.

Per entrambi, quindi, il dato di 320 Hz non descrive il funzionamento su console. La flessibilità consiste nella possibilità di cambiare impostazione sullo stesso display quando cambiano dispositivo o gioco.

L’illuminazione segue le immagini

I modelli 32M2N8900P, 27M2N6501L e 27M2N5901A integrano inoltre AI-enhanced Ambiglow. Il sistema analizza le immagini mostrate e regola in tempo reale colore e luminosità della luce proiettata dietro il monitor. L’illuminazione posteriore segue così i contenuti del gioco.

Le caratteristiche della proposta sono consultabili nella pagina in inglese dedicata al gaming su console e nella sezione italiana dei monitor per console. Per scegliere fra i quattro modelli, la distinzione principale rimane quella tra risoluzione, dimensioni e uso condiviso con il PC, verificando le modalità supportate dall’hardware collegato.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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