michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

YouTube Shorts introduce potente funzione AI per trasformare e montare automaticamente i video brevi

YouTube Shorts introduce potente funzione AI per trasformare e montare automaticamente i video brevi

Nuova AI per YouTube Shorts: cosa cambia per i creator

YouTube Shorts introduce una nuova funzione di intelligenza artificiale generativa dedicata al “reimagining” dei contenuti, pensata per i creator di video brevi di tutto il mondo.
Lo strumento, in progressivo rilascio globale a partire da queste settimane, permette di trasformare e reinterpretare clip esistenti senza doverle rigirare, direttamente dall’app di YouTube.
La novità arriva nel pieno della competizione con TikTok e Instagram Reels, con l’obiettivo di differenziare Shorts puntando su strumenti creativi esclusivi, semplificando la produzione e rendendo più accessibile l’uso dell’AI ai creator senza competenze tecniche avanzate.

In sintesi:

  • Nuovo strumento AI di YouTube Shorts per reimmaginare e trasformare video esistenti.
  • Funzionalità integrata nell’app, senza software esterni o competenze tecniche avanzate.
  • Rollout graduale globale, inizialmente solo per una parte dei creator.
  • Mossa strategica di Google per differenziarsi da TikTok e Instagram Reels.

Come funziona il “reimagining” AI dentro YouTube Shorts

La nuova funzione AI di YouTube Shorts consente di generare varianti creative di contenuti già pubblicati o in bozza, modificando elementi visivi e atmosfera senza riprese aggiuntive.
Attraverso modelli di AI generativa proprietari di Google, i creator possono reinterpretare scene, cambiare stile visivo e sperimentare direzioni narrative alternative partendo dallo stesso girato.
L’intero processo avviene dentro l’app di YouTube, riducendo la dipendenza da software di editing esterni e workflow complessi, soprattutto per chi lavora solo da smartphone.

Il rilascio segue la classica logica a ondate adottata da YouTube: alcuni account vedranno la funzione comparire nelle prossime settimane, altri più avanti, man mano che il rollout verrà esteso a una platea maggiore di creator.
L’obiettivo strategico è trasformare Shorts da semplice rivale di TikTok a piattaforma dove i creator trovano strumenti assenti altrove, consolidando l’ecosistema di Google intorno a soluzioni AI integrate e sempre disponibili.
In parallelo, l’azienda punta a raccogliere feedback sull’uso reale di questi strumenti, per calibrare meglio prestazioni, sicurezza e limiti creativi dei modelli generativi.

Impatto per creator e piattaforma nei prossimi mesi

L’integrazione nativa dell’AI in YouTube Shorts può ridurre drasticamente tempi e costi di post produzione, favorendo pubblicazioni più frequenti e test rapidi di format diversi.
Per chi inizia ora, la barriera tecnica si abbassa: basta uno smartphone per ottenere risultati visivamente complessi che prima richiedevano editing avanzato.
Per Google, questa scelta è anche un investimento di lungo periodo: se il “reimagining” funzionerà, è probabile l’arrivo di strumenti AI ancora più sofisticati, con ricadute su monetizzazione, brand content e strategie editoriali dei creator professionali.

FAQ

Come si attiva la nuova funzione AI di YouTube Shorts?

Attualmente la funzione viene attivata da YouTube lato server. Comparirà automaticamente nell’interfaccia di creazione Shorts, senza richiedere aggiornamenti o impostazioni manuali.

La funzione AI di YouTube Shorts è gratuita per i creator?

Sì, al momento la funzionalità AI è inclusa gratuitamente nell’app di YouTube, senza costi aggiuntivi o abbonamenti separati per i creator.

La funzione AI di Shorts è disponibile in Italia?

Sì, ma con rollout graduale. Alcuni account italiani potrebbero vederla subito, altri solo nelle prossime settimane, secondo i piani di distribuzione di YouTube.

L’AI di Shorts modifica anche l’audio dei video?

Attualmente l’attenzione è focalizzata soprattutto sugli elementi visivi. Eventuali estensioni all’audio dipenderanno dai futuri aggiornamenti annunciati da Google.

Quali sono le fonti delle informazioni su YouTube Shorts e AI?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti ANSA.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache