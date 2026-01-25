WhatsApp introduce abbonamento esclusivo senza pubblicità, ma la nuova strategia di Meta solleva dubbi e interrogativi utenti

Arriva WhatsApp in abbonamento, eviterà la pubblicità

Abbonamento senza annunci

Nel codice della beta Android 2.26.3.9 sono emersi riferimenti a un piano facoltativo pensato per chi vuole usare WhatsApp senza inserzioni nella scheda Aggiornamenti. A individuarli sono stati gli esperti di WaBetaInfo, confermando l’ipotesi di un modello in abbonamento che affianca la versione gratuita sostenuta dalla pubblicità.

Il progetto nasce dopo l’introduzione, già nel 2023, di contenuti sponsorizzati negli Stati e tra i Canali suggeriti, senza toccare le chat private. La monetizzazione passa quindi da spazi collocati nella sezione Aggiornamenti, che diventa il fulcro del nuovo modello commerciale voluto da Meta a Menlo Park.

Secondo le schermate circolate in queste settimane, il pass mensile per rimuovere la pubblicità sarebbe fissato intorno ai 4 euro, ma si tratta di un valore provvisorio: il listino potrebbe essere ridefinito in base al Paese, alle tasse locali e all’eventuale collegamento dell’account al Centro Account Meta.

Normative europee e scelte di Meta

La nuova opzione è stata progettata in modo specifico per l’Unione Europea e il Regno Unito, mercati regolati dal Digital Markets Act che impone alle big tech di offrire un’alternativa reale alla profilazione pubblicitaria. Il modello “paga o acconsenti” già visto su Facebook e Instagram viene ora esteso alla messaggistica.

Pagare un canone permette di ridurre il tracciamento per finalità di marketing, eliminare gli annunci e limitare l’uso dei dati sensibili a fini commerciali. Restare sul piano gratuito, invece, significa accettare inserzioni mirate nella sezione Aggiornamenti, secondo i parametri di consenso previsti dal diritto europeo.

Resta da capire se l’abbonamento sarà unico per tutto l’ecosistema Meta o se verrà proposto un pacchetto dedicato solo a WhatsApp, potenzialmente più economico di un mega-piano valido per più piattaforme.

Gestione, prezzi e scenari futuri

Gli utenti Android potranno gestire il piano direttamente dal Google Play Store, con attivazione e disdetta in qualsiasi momento, come accade per gli altri servizi in abbonamento. È plausibile una modalità simile su iOS tramite l’App Store, in attesa di conferme ufficiali.

L’assenza di annunci resterà circoscritta alla scheda Aggiornamenti: le conversazioni private, i gruppi e le chiamate continueranno a essere esclusi da ogni forma di pubblicità, ma la sezione dedicata agli Stati e ai Canali rappresenterà il vero spartiacque tra versione gratuita e a pagamento.

La sperimentazione, partita in un numero limitato di Paesi come gli Stati Uniti, consente a Meta di testare l’impatto economico e regolatorio del modello. La risposta degli utenti europei determinerà la velocità con cui l’offerta verrà estesa e la sostenibilità di un approccio basato su abbonamenti opzionali invece che solo su inserzioni.

FAQ

D: Cosa offre l’abbonamento facoltativo di WhatsApp?

R: Consente di rimuovere la pubblicità dalla scheda Aggiornamenti, mantenendo invariata la messaggistica privata.

D: Quanto dovrebbe costare il piano senza pubblicità?

R: Dagli screenshot della beta emerge una cifra intorno ai 4 euro al mese, ancora non definitiva.

D: In quali Paesi arriverà per primi questo abbonamento?

R: La novità è pensata prioritariamente per Europa e Regno Unito, in conformità al Digital Markets Act.

D: Le chat private conterranno annunci?

R: No, le inserzioni restano confinate alla scheda Aggiornamenti, negli Stati e nei Canali suggeriti.

D: Chi ha scoperto questo nuovo piano di WhatsApp?

R: La scoperta è stata riportata dagli analisti di WaBetaInfo, citati come fonte giornalistica originale dell’indiscrezione.

D: L’abbonamento sarà unico per tutte le app Meta?

R: Non è ancora chiaro se verrà proposto un piano unico per più servizi o un’offerta separata solo per WhatsApp.

D: Come si potrà disdire l’abbonamento?

R: La gestione, inclusa la cancellazione, avverrà tramite il Google Play Store come per ogni altro abbonamento app.

D: L’opzione a pagamento è obbligatoria per usare WhatsApp?

R: No, l’uso dell’app resta gratuito; l’abbonamento è una scelta per chi vuole evitare pubblicità e profilazione avanzata.