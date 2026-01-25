WhatsApp introduce abbonamento esclusivo senza pubblicità, ma la nuova strategia di Meta solleva dubbi e interrogativi utenti

WhatsApp introduce abbonamento esclusivo senza pubblicità, ma la nuova strategia di Meta solleva dubbi e interrogativi utenti

Arriva WhatsApp in abbonamento, eviterà la pubblicità

Abbonamento senza annunci

Nel codice della beta Android 2.26.3.9 sono emersi riferimenti a un piano facoltativo pensato per chi vuole usare WhatsApp senza inserzioni nella scheda Aggiornamenti. A individuarli sono stati gli esperti di WaBetaInfo, confermando l’ipotesi di un modello in abbonamento che affianca la versione gratuita sostenuta dalla pubblicità.

Il progetto nasce dopo l’introduzione, già nel 2023, di contenuti sponsorizzati negli Stati e tra i Canali suggeriti, senza toccare le chat private. La monetizzazione passa quindi da spazi collocati nella sezione Aggiornamenti, che diventa il fulcro del nuovo modello commerciale voluto da Meta a Menlo Park.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

Secondo le schermate circolate in queste settimane, il pass mensile per rimuovere la pubblicità sarebbe fissato intorno ai 4 euro, ma si tratta di un valore provvisorio: il listino potrebbe essere ridefinito in base al Paese, alle tasse locali e all’eventuale collegamento dell’account al Centro Account Meta.

Normative europee e scelte di Meta

La nuova opzione è stata progettata in modo specifico per l’Unione Europea e il Regno Unito, mercati regolati dal Digital Markets Act che impone alle big tech di offrire un’alternativa reale alla profilazione pubblicitaria. Il modello “paga o acconsenti” già visto su Facebook e Instagram viene ora esteso alla messaggistica.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Pagare un canone permette di ridurre il tracciamento per finalità di marketing, eliminare gli annunci e limitare l’uso dei dati sensibili a fini commerciali. Restare sul piano gratuito, invece, significa accettare inserzioni mirate nella sezione Aggiornamenti, secondo i parametri di consenso previsti dal diritto europeo.

Resta da capire se l’abbonamento sarà unico per tutto l’ecosistema Meta o se verrà proposto un pacchetto dedicato solo a WhatsApp, potenzialmente più economico di un mega-piano valido per più piattaforme.

Gestione, prezzi e scenari futuri

Gli utenti Android potranno gestire il piano direttamente dal Google Play Store, con attivazione e disdetta in qualsiasi momento, come accade per gli altri servizi in abbonamento. È plausibile una modalità simile su iOS tramite l’App Store, in attesa di conferme ufficiali.

L’assenza di annunci resterà circoscritta alla scheda Aggiornamenti: le conversazioni private, i gruppi e le chiamate continueranno a essere esclusi da ogni forma di pubblicità, ma la sezione dedicata agli Stati e ai Canali rappresenterà il vero spartiacque tra versione gratuita e a pagamento.

La sperimentazione, partita in un numero limitato di Paesi come gli Stati Uniti, consente a Meta di testare l’impatto economico e regolatorio del modello. La risposta degli utenti europei determinerà la velocità con cui l’offerta verrà estesa e la sostenibilità di un approccio basato su abbonamenti opzionali invece che solo su inserzioni.

FAQ

D: Cosa offre l’abbonamento facoltativo di WhatsApp?
R: Consente di rimuovere la pubblicità dalla scheda Aggiornamenti, mantenendo invariata la messaggistica privata.

D: Quanto dovrebbe costare il piano senza pubblicità?
R: Dagli screenshot della beta emerge una cifra intorno ai 4 euro al mese, ancora non definitiva.

D: In quali Paesi arriverà per primi questo abbonamento?
R: La novità è pensata prioritariamente per Europa e Regno Unito, in conformità al Digital Markets Act.

D: Le chat private conterranno annunci?
R: No, le inserzioni restano confinate alla scheda Aggiornamenti, negli Stati e nei Canali suggeriti.

D: Chi ha scoperto questo nuovo piano di WhatsApp?
R: La scoperta è stata riportata dagli analisti di WaBetaInfo, citati come fonte giornalistica originale dell’indiscrezione.

D: L’abbonamento sarà unico per tutte le app Meta?
R: Non è ancora chiaro se verrà proposto un piano unico per più servizi o un’offerta separata solo per WhatsApp.

D: Come si potrà disdire l’abbonamento?
R: La gestione, inclusa la cancellazione, avverrà tramite il Google Play Store come per ogni altro abbonamento app.

D: L’opzione a pagamento è obbligatoria per usare WhatsApp?
R: No, l’uso dell’app resta gratuito; l’abbonamento è una scelta per chi vuole evitare pubblicità e profilazione avanzata.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com