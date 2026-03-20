Home / SPETTACOLI & CINEMA / DAZN nuovo rincaro sugli abbonamenti divide tifosi e mercato streaming

DAZN aumenta i prezzi: quanto costerà vedere il calcio nel 2026

I nuovi listini di DAZN, in vigore per i nuovi clienti, alzano ancora il costo per vedere il calcio in streaming in Italia. L’aumento riguarda i piani Full e Family, con rincari fino a 20 euro l’anno, mentre gli attuali abbonati restano per ora esclusi.

Il ritocco arriva in vista dei Mondiali 2026, di cui la piattaforma trasmetterà in esclusiva tutte le 104 partite, e riapre il dibattito sulla sostenibilità economica degli abbonamenti sportivi.

In un mercato dove per seguire Serie A, Champions League e altri campionati servono più piattaforme, il rischio è che il nuovo aumento alimenti ulteriormente il ricorso al Pezzotto e alla pirateria streaming, proprio mentre broadcaster e Leghe annunciano una stretta sui contenuti illegali.

In sintesi:

Aumentano i prezzi dei piani DAZN Full e Family per i nuovi abbonati.

e per i nuovi abbonati. Rincari fino a 20 euro l’anno, esclusi per ora i clienti già attivi.

DAZN trasmetterà in esclusiva tutte le 104 partite dei Mondiali 2026.

Più costi per il calcio rischiano di favorire ancora il Pezzotto.

Nuovi listini DAZN tra Mondiali 2026 e rischio pirateria

I nuovi prezzi DAZN ridisegnano il costo d’accesso allo sport premium in Italia. Il piano Full passa a 46,99 euro al mese nella versione mensile senza vincoli; 36,99 euro al mese per l’annuale in 12 rate; 379 euro per l’annuale pagato in un’unica soluzione, pari a circa 31,6 euro mensili.

Ancora più impegnativo il listino del piano Family: 71,99 euro al mese per il mensile senza vincoli; 61,99 euro al mese per l’annuale in 12 rate; 619 euro per l’annuale pagato subito, circa 51,6 euro mensili.

Il ritocco interessa solo i nuovi abbonati: chi è già cliente rimane, al momento, alle condizioni precedenti, ma lo scenario potrebbe cambiare nelle prossime stagioni sportive. Il contesto è quello di una crescente pressione sui bilanci delle piattaforme, chiamate a sostenere i costi dei diritti televisivi, e di un pubblico sempre più esposto a rincari generalizzati.

Costi in crescita e lotta al Pezzotto: quale futuro per gli abbonamenti

Il nodo centrale è l’equilibrio tra sostenibilità dei ricavi e accessibilità per gli utenti. Gli aumenti di DAZN arrivano mentre le istituzioni, le Leghe e i broadcaster intensificano la campagna contro il Pezzotto e la pirateria streaming.

Proprio il prezzo, però, resta uno dei principali driver che spingono molti utenti verso soluzioni illegali ad altissimo rischio, non solo per sanzioni ma anche per sicurezza informatica. Per seguire Serie A, Champions League e grandi eventi come Mondiali 2026, spesso è necessario combinare più abbonamenti, trasformando lo sport in un bene quasi di lusso per molte famiglie italiane.

Se i costi continueranno a salire, il vero terreno competitivo potrebbe diventare la capacità delle piattaforme di offrire pacchetti più flessibili, profilati e trasparenti, riducendo l’incentivo economico alla pirateria.

FAQ

Da quando scattano i nuovi prezzi DAZN per Full e Family?

I nuovi listini risultano attivi per i nuovi clienti da questo aggiornamento tariffario e si applicano ai piani Full e Family fin dal primo mese di sottoscrizione.

Gli abbonati DAZN già attivi subiscono aumenti immediati?

No, gli aumenti comunicati riguardano esclusivamente i nuovi abbonati. I clienti già attivi restano per ora alle condizioni economiche precedenti, salvo future modifiche contrattuali comunicate.

Perché DAZN ha aumentato i prezzi dei suoi abbonamenti?

L’aumento è verosimilmente legato ai maggiori costi dei diritti sportivi, inclusa l’esclusiva sulle 104 partite dei Mondiali 2026, e alla necessità di sostenere investimenti tecnologici nella piattaforma.

I nuovi prezzi DAZN possono incentivare l’uso del Pezzotto?

Sì, il rincaro può spingere una parte dell’utenza verso il Pezzotto, soprattutto dove il budget familiare è limitato. Tuttavia restano altissimi i rischi legali e di sicurezza legati alla pirateria streaming.

Qual è la fonte delle informazioni sui nuovi aumenti DAZN?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti e notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.