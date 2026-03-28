Home / SOCIAL MEDIA / BMW M3 Touring protagonista assoluta alla 24 Ore del Nürburgring dopo la nascita come semplice scherzo social

BMW M3 Touring 24H, dalla burla social al banco prova del Nürburgring

Una wagon estrema nata da un pesce d’aprile, trasformata in reale auto da gara: è la BMW M3 Touring 24H, sviluppata da BMW M Motorsport per la 24 Ore del Nürburgring 2026. Scenderà in pista al Nürburgring tra il 16 e il 17 maggio, all’interno del weekend endurance del 14-17 maggio. L’idea è esplosa il 1° aprile 2025 da un contenuto social, diventato in otto mesi un progetto tecnico completo basato sulla BMW M4 GT3 EVO. Perché? Per dimostrare, davanti al pubblico più esigente della Nordschleife, che il marchio M sa ancora trasformare il linguaggio della community in un programma serio di motorsport, rafforzando identità e desiderabilità del brand in piena transizione verso SUV, software ed elettrico.

In sintesi:

La BMW M3 Touring 24H nasce da un post scherzoso del 1° aprile 2025.

nasce da un post scherzoso del 1° aprile 2025. È una vera vettura da gara su base BMW M4 GT3 EVO , non una show car.

, non una show car. Correrà la 24 Ore del Nürburgring 2026 in classe SPX con Schubert Motorsport .

in classe con . Il progetto consolida il capitale emotivo e l’identità sportiva del marchio M.

Dal post virale alla pista: cosa rappresenta la BMW M3 Touring 24H

Il progetto prende forma quando BMW M Motorsport pubblica le immagini della fittizia BMW M3 Touring GT. La risposta supera il milione di utenti raggiunti e 1,6 milioni di visualizzazioni, convincendo il marchio a dare il via libera nell’estate 2025.

In otto mesi nasce la BMW M3 Touring 24H, sviluppata sul telaio e sulla meccanica della BMW M4 GT3 EVO, ma con carrozzeria Touring: 200 mm in più in lunghezza e 32 mm in più in altezza (inclusa l’ala posteriore), con specifiche tecniche sostanzialmente invariate. Non è un esercizio di stile, bensì una vera auto da endurance.

Il debutto agonistico avviene nella seconda prova della Nürburgring Langstrecken Serie 2026, chiusa con la vittoria di classe SPX e il 13° posto assoluto: abbastanza per certificare solidità tecnica e sviluppo metodico, oltre il semplice storytelling social.

Alla 24 Ore del Nürburgring 2026 la vettura sarà iscritta in classe SPX, separata dalla battaglia assoluta delle tre BMW M4 GT3 EVO di classe SP9. Proprio questa collocazione chiarisce la sua funzione: non arma principale per il successo, ma halo car costruita per catalizzare attenzione, alimentare la narrativa del brand e dialogare con la fanbase più fedele della Nordschleife.

Nelle gare preparatorie la livrea ha integrato alcuni commenti reali dei fan comparsi sotto il post del pesce d’aprile; per la 24 Ore è annunciata un’ulteriore livrea speciale. È un segnale preciso: BMW non parla più solo dall’alto, ma inserisce direttamente la community nel proprio racconto sportivo, trasformando l’engagement digitale in un asset competitivo per l’immagine di BMW M Motorsport.

Una wagon manifesto nell’era di SUV, software ed elettrico

La BMW M3 Touring 24H arriva in un contesto in cui le piattaforme elettrificate e il software tendono a uniformare i prodotti premium. In questo scenario, una wagon estrema da corsa diventa un manifesto identitario, non un esercizio nostalgico. BMW ricorda al mercato che il marchio M non è solo numeri di accelerazione e sistemi digitali, ma anche capacità di creare oggetti radicali, improbabili eppure credibili, capaci di parlare direttamente agli appassionati.

Affidata a Schubert Motorsport, la vettura sarà guidata dai piloti ufficiali BMW M Jens Klingmann, Ugo de Wilde, Connor De Phillippi e Neil Verhagen, con pneumatici Yokohama, condivisi con la BMW M4 GT3 EVO numero 77 del team. Il programma di preparazione include la seconda gara NLS e i 24h Nürburgring Qualifiers, all’interno di un calendario ufficiale che conferma il pieno radicamento del progetto nel weekend della corsa.

Così, la BMW M3 Touring 24H va oltre l’effetto wow: dimostra come una casa premium possa costruire nuovi miti ascoltando i fan senza tradire la lingua, rigorosa, della pista.

FAQ

Che cos’è esattamente la BMW M3 Touring 24H?

È una versione da corsa della BMW M3 Touring, sviluppata da BMW M Motorsport su base tecnica BMW M4 GT3 EVO per competere al Nürburgring.

In quale classe correrà la BMW M3 Touring 24H al Nürburgring?

Correrà ufficialmente in classe SPX alla 24 Ore del Nürburgring 2026, separata dalla lotta assoluta delle BMW M4 GT3 EVO in SP9.

Quali risultati ha già ottenuto la BMW M3 Touring 24H?

Ha debuttato nella Nürburgring Langstrecken Serie 2026, conquistando la vittoria di classe SPX e il 13° posto assoluto alla seconda gara.

Chi gestisce il programma sportivo della BMW M3 Touring 24H?

Il programma è gestito da Schubert Motorsport, con piloti ufficiali BMW M e pneumatici Yokohama, all’interno del calendario endurance del Nürburgring 2026.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni su questo progetto?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.