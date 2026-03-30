Home / EVENTI / Sinner guida l’assalto al numero uno mondiale nel ranking ATP in vista del torneo di Montecarlo

Sinner rilancia la corsa al numero uno mondiale dopo il trionfo di Miami

Il successo di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami, concluso il 30 marzo, riapre concretamente la lotta per il numero uno del ranking Atp, oggi occupato da Carlos Alcaraz.

Nel Principato di Monte-Carlo, prossimo appuntamento chiave del calendario, l’azzurro potrà sfruttare un quadro punti estremamente favorevole.

Il margine da recuperare, ridotto ora a 1.190 punti, rende il torneo monegasco una tappa decisiva per un possibile sorpasso già in primavera.

In sintesi:

Sinner riduce a 1.190 punti il distacco da Alcaraz nel ranking Atp

A Monte-Carlo l’italiano non deve difendere punti, Alcaraz sì

Sinner numero uno certo se vince il Masters 1000 del Principato

Il calendario Atp offre ora una finestra favorevole al sorpasso

Il trionfo di Sinner in Florida conferma un percorso di crescita stabile ai massimi livelli del tennis mondiale.

L’attenzione si sposta ora sulla terra battuta europea, dove il meccanismo di difesa e scarto dei punti Atp potrebbe incidere profondamente sulla classifica generale.

Per il ventiduenne altoatesino, Monte-Carlo rappresenta quindi tanto un banco di prova tecnico quanto un passaggio potenzialmente storico per la sua carriera.

Monte-Carlo crocevia tecnico e matematico per il sorpasso su Alcaraz

Nel Masters 1000 di Monte-Carlo, Jannik Sinner parte con un vantaggio strategico: non avendo giocato l’edizione precedente, non ha punti da difendere nel computo delle 52 settimane Atp.

Carlos Alcaraz, al contrario, dovrà “scartare” una quota rilevante dei risultati ottenuti lo scorso anno, subendo un potenziale ridimensionamento del proprio bottino.

A livello di scenari, la matematica è chiara: se Sinner vince il torneo, diventa numero uno del mondo a prescindere dal cammino di Alcaraz.

Esistono però combinazioni meno estreme ma ugualmente favorevoli all’azzurro.

Il sorpasso sarebbe possibile con una finale, purché Alcaraz non vada oltre la semifinale; in alternativa, basterebbe una semifinale di Sinner se lo spagnolo si fermasse ai quarti.

Queste ipotesi si innestano sulla struttura del ranking Atp, che premia costanza e gestione del calendario tra Slam, Masters 1000 e tornei del circuito, rendendo cruciale ogni dettaglio di programmazione.

Una finestra storica per l’Italia del tennis e per il ranking Atp

La fase attuale della stagione apre per Jannik Sinner una finestra irripetibile: un calendario favorevole, pochi punti da difendere sulla terra e una condizione mentale e fisica ai massimi storici.

Per il tennis italiano, la prospettiva di vedere un proprio giocatore sul trono Atp rappresenterebbe un passaggio epocale, con effetti diretti su interesse mediatico, investimenti e crescita del movimento giovanile.

Il percorso verso Monte-Carlo, e oltre, sarà quindi monitorato con attenzione non solo dagli addetti ai lavori ma anche dagli algoritmi di ranking che definiscono le gerarchie internazionali.

FAQ

Quanti punti separano oggi Jannik Sinner da Carlos Alcaraz?

Attualmente Sinner è distante 1.190 punti da Alcaraz nel ranking Atp, dopo il successo ottenuto nel Masters 1000 di Miami.

Cosa serve a Sinner per diventare numero uno Atp a Monte-Carlo?

È sufficiente che Sinner vinca il Masters 1000 di Monte-Carlo: in questo caso diventerà numero uno, indipendentemente dai risultati di Alcaraz.

Perché Monte-Carlo è così favorevole per Sinner nel ranking?

Monte-Carlo è favorevole perché Sinner non deve difendere punti, mentre Alcaraz scarterà i risultati dell’edizione precedente, perdendo parte del proprio bottino.

Come funziona il sistema di punti Atp sulle 52 settimane?

Il ranking Atp somma i migliori risultati di 52 settimane tra Slam, Masters 1000 e altri tornei, sostituendo i vecchi punti con quelli appena conquistati.

Quali sono le principali fonti utilizzate per questo articolo sul ranking Atp?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.