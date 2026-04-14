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Volotea introduce sovrapprezzo carburante sui voli low cost e scatena nuove polemiche tra i passeggeri

Volotea introduce sovrapprezzo carburante sui voli low cost e scatena nuove polemiche tra i passeggeri

Volotea introduce sovrapprezzo carburante variabile: cosa cambia per i passeggeri

Alcuni passeggeri di Volotea, compagnia aerea low cost con forte presenza in Italia ed Europa, stanno ricevendo richieste di pagamento aggiuntivo per il carburante pochi giorni prima del volo, anche dopo aver acquistato il biglietto e completato il check-in.
La misura, operativa negli ultimi mesi sulle rotte europee, è collegata al nuovo meccanismo tariffario “Fair Travel Promise”, che consente di adeguare il costo del carburante in base alle oscillazioni del prezzo del petrolio e alle tensioni geopolitiche.
L’intervento è motivato dall’aumento dei costi operativi, ma solleva dubbi su trasparenza, correttezza contrattuale e compatibilità con le norme europee sulla pubblicità dei prezzi nel trasporto aereo.

In sintesi:

  • Volotea applica un sovrapprezzo carburante fino a circa 9 euro per tratta e passeggero.
  • Il supplemento viene richiesto circa una settimana prima del volo, anche dopo check-in effettuato.
  • Il meccanismo “Fair Travel Promise” prevede anche potenziali rimborsi se il carburante scende.
  • Restano aperti dubbi su trasparenza verso i passeggeri e conformità alle regole europee.

Come funziona la Fair Travel Promise di Volotea e perché fa discutere

Con la “Fair Travel PromiseVolotea sceglie di non includere integralmente il carburante nel prezzo iniziale, riservandosi di ricalcolarne il costo circa una settimana prima della partenza. Il supplemento può arrivare a circa 9 euro per tratta e per passeggero; in alcuni casi segnalati online si parla di richieste attorno ai 7 euro per poter imbarcarsi.
La compagnia evidenzia che, in caso di calo del prezzo del petrolio, sarebbe possibile anche un parziale rimborso, rendendo teoricamente il sistema “bilanciato” e legato all’andamento reale del mercato energetico.
Dal punto di vista contrattuale, la clausola compare nelle condizioni di trasporto e durante la prenotazione, ma molti utenti dichiarano di non averne compreso l’impatto economico, percependola come un costo “a sorpresa” su un biglietto già pagato.

La questione investe direttamente le norme europee, che impongono che il prezzo finale del biglietto mostri tutte le componenti “inevitabili e prevedibili”. Il carburante resta però un costo operativo interno, soggetto a forte volatilità: le compagnie lo considerano elemento variabile, i regolatori pretendono che il cliente conosca da subito quanto pagherà.
Volotea sostiene che le sue condizioni, basate su clausole che prevedono variazioni in situazioni eccezionali, siano conformi alla disciplina UE. Eventuali esposti di associazioni dei consumatori o interventi delle autorità nazionali potrebbero però chiarire se questo modello tariffario diventerà prassi nel low cost o resterà un esperimento isolato.

Possibili scenari futuri per prezzi dei voli e diritti dei viaggiatori

Il caso Volotea potrebbe aprire la strada a nuovi modelli di tariffazione dinamica nel trasporto aereo, con costi “spacchettati” e soggetti ad aggiornamento fino a pochi giorni dal decollo.
Se questa impostazione venisse estesa da altre compagnie, il rischio per i passeggeri sarebbe una crescente incertezza sul costo finale reale del viaggio, a fronte di biglietti inizialmente molto competitivi.
In parallelo, è plausibile un intervento di Enac e autorità europee per definire limiti chiari tra flessibilità commerciale e tutela del consumatore, imponendo avvisi più espliciti, linguaggio semplificato nelle condizioni di contratto e diritti chiari in caso di rifiuto del supplemento.

FAQ

Cos’è il sovrapprezzo carburante introdotto da Volotea

Il sovrapprezzo carburante di Volotea è un supplemento variabile, fino a circa 9 euro per tratta, ricalcolato pochi giorni prima del volo.

Quando Volotea può chiedere il pagamento aggiuntivo sul biglietto

Volotea può richiedere il supplemento circa una settimana prima della partenza, anche dopo acquisto biglietto e check-in già effettuato dal passeggero.

È possibile ottenere un rimborso se il prezzo del carburante scende

Sì, il meccanismo “Fair Travel Promise” prevede teoricamente un rimborso parziale quando il costo del carburante diminuisce rispetto alla stima iniziale.

Cosa posso fare se non voglio pagare il supplemento Volotea

È consigliabile leggere le condizioni di trasporto, contattare l’assistenza Volotea e, in caso di contestazione, rivolgersi ad associazioni consumatori o Enac.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni su Volotea

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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