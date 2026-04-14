Home / SPETTACOLI & CINEMA / Patrizia Mirigliani valuta azioni legali contro brano Miss Italia di Ditonellapiaga

Miss Italia, scontro legale tra Mirigliani e Ditonellapiaga sul marchio

Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, contesta la decisione del Tribunale di Roma che ha respinto il ricorso contro il nuovo album “Miss Italia” della cantautrice Ditonellapiaga. La vicenda, esplosa pubblicamente il 13 aprile nel programma La volta buona condotto da Caterina Balivo, riguarda l’uso del nome del concorso per un progetto discografico e per un tour. Il tribunale ha stabilito che l’album può mantenere il titolo, ritenendo prevalente la libertà di espressione artistica. Mirigliani annuncia però l’intenzione di presentare appello, rivendicando la tutela di un marchio storico registrato e temendo confusione presso il pubblico. Al centro del caso, il difficile equilibrio tra diritti di proprietà industriale e libertà creativa nel mercato culturale italiano.

In sintesi:

Il Tribunale di Roma autorizza l’uso del titolo “Miss Italia” per l’album di Ditonellapiaga.

Patrizia Mirigliani contesta la sentenza e annuncia un probabile appello.

contesta la sentenza e annuncia un probabile appello. Il marchio “Miss Italia” è registrato e identifica uno storico concorso di bellezza.

Il caso riapre il dibattito tra tutela del brand e libertà di espressione artistica.

Il contenzioso sul marchio tra tutela del brand e libertà artistica

In tv, nel salotto di Caterina Balivo, Patrizia Mirigliani ha ribadito la centralità del marchio “Miss Italia” per l’identità del concorso. “È stato più volte citato nella musica, ma siamo un marchio storico e famoso”, ha sottolineato, evidenziando la differenza tra citazione sporadica e utilizzo come titolo commerciale di un disco e di un tour.

Secondo Mirigliani, “non è corretta l’esistenza di un tour di Miss Italia che non ha nulla a che fare con il concorso”, perché potrebbe generare fraintendimenti presso sponsor, media e pubblico. La manager ha spiegato che, se fosse stata coinvolta, avrebbe valutato una collaborazione, ma rivendica ora un intervento dei legali per verificare margini d’appello.

Dall’altra parte, Ditonellapiaga rivendica la natura simbolica del titolo. Dopo la sentenza, l’artista ha parlato di libertà creativa “quando non si intacca la dignità altrui” e ha spiegato di usare “Miss Italia” come metafora di fallimento, inadeguatezza e accettazione dell’imperfezione, parte dell’immaginario collettivo. In giudizio, lei e la casa discografica BMG sono state assistite dagli avvocati Domenico Capra e Donato Brienza.

Le possibili ricadute future sul rapporto tra brand e musica

L’eventuale appello annunciato da Patrizia Mirigliani potrebbe diventare un caso giurisprudenziale di riferimento per l’uso creativo di marchi celebri nei titoli di opere artistiche. Un nuovo pronunciamento, favorevole o contrario, inciderebbe sulla strategia di tutela dei brand storici in ambito culturale, spingendo aziende e artisti a definire accordi formali prima di utilizzare nomi noti in dischi, tour o format digitali. Per l’ecosistema entertainment, il dossier “Miss Italia” diventa così un banco di prova per bilanciare marketing, diritti di proprietà industriale e autenticità espressiva nella musica pop italiana.

FAQ

Cosa ha deciso il Tribunale di Roma sul titolo “Miss Italia”?

Il Tribunale di Roma ha confermato che l’album di Ditonellapiaga può chiamarsi “Miss Italia”, ritenendo legittimo l’uso artistico del titolo.

Perché Patrizia Mirigliani contesta l’uso di “Miss Italia”?

Patrizia Mirigliani ritiene che il marchio registrato identifichi solo il concorso di bellezza e che album e tour possano creare confusione nel pubblico.

Ditonellapiaga come spiega la scelta del titolo “Miss Italia”?

Ditonellapiaga afferma che “Miss Italia” sintetizza il suo mondo interiore, evocando fallimento, inadeguatezza e accettazione dell’imperfezione, senza ledere la dignità altrui.

Chi difende Ditonellapiaga e BMG nel procedimento legale?

Ditonellapiaga e la casa discografica BMG sono assistite dagli avvocati Domenico Capra e Donato Brienza, specializzati in diritto d’autore.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento sulla vicenda?

Il contenuto deriva da una elaborazione giornalistica su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate dalla nostra Redazione.