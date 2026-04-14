Home / TURISMO / Carburanti marittimi, allarme rincari: possibili stop a navi e traghetti mettono a rischio i collegamenti estivi

Caro carburanti e rischio tagli ai traghetti: cosa sta accadendo e perché

La crisi energetica globale, alimentata dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran, sta mettendo sotto pressione il trasporto marittimo italiano. Gli armatori di Assarmatori e Confitarma lanciano l’allarme: l’impennata del prezzo dei carburanti marini potrebbe colpire già dall’estate i collegamenti tra penisola e isole.

L’innesco è geopolitico (fallimento dei negoziati di Islamabad), il teatro è il mercato petrolifero globale, l’effetto diretto è l’aumento del costo di bunker fuel e carburanti specifici.

Il rischio concreto, senza interventi correttivi del governo, è una combinazione di tagli ai servizi, minor frequenza delle corse e rincari dei biglietti sulle tratte più sensibili, in particolare verso Sicilia e Sardegna, con impatti su turismo, continuità territoriale e filiere logistiche nazionali.

In sintesi:

Caro petrolio e crisi energetica globale mettono sotto pressione il trasporto marittimo italiano.

Assarmatori e Confitarma segnalano rischi per traghetti passeggeri e merci, specialmente verso le isole.

Possibili tagli a corse e servizi, oltre a rincari dei biglietti in estate.

Armatori chiedono credito d’imposta urgente e politiche per la Blue Economy.

Come il caro energia minaccia traghetti, isole e continuità territoriale

La tregua solo apparente tra Stati Uniti e Iran, dopo i negoziati falliti a Islamabad, non ha stabilizzato i mercati. Il prezzo del petrolio resta elevato, riflettendosi su benzina, diesel, cherosene per aerei e soprattutto bunker fuel per le navi.

Dopo i primi segnali nel trasporto aereo, con ipotesi di razionamenti e riduzione di frequenze, la crisi si sposta sul mare. Le associazioni Assarmatori e Confitarma denunciano una “pressione crescente sull’intero sistema produttivo, terrestre e marittimo”, legata ai costi energetici e alle catene logistiche globali.

Il nodo centrale riguarda i servizi regolari di trasporto passeggeri e merci sulle rotte nazionali, in particolare i collegamenti tra la penisola e le isole maggiori e minori. L’aumento strutturale del costo del carburante erode drasticamente i margini dei collegamenti in convenzione e delle tratte socialmente essenziali, mettendo a rischio la sostenibilità economica delle linee di traghetto che garantiscono continuità territoriale.

Gli scenari prospettati dagli operatori sono chiari: senza misure di compensazione, alcune corse potrebbero essere ridotte o sospese, specialmente nelle tratte a minore domanda o con costi operativi più elevati.

Le linee verso Sicilia e Sardegna sono indicate come le più esposte, sia per il peso dei flussi turistici estivi sia per il ruolo critico nel rifornimento di merci e beni essenziali.

Oltre ai possibili tagli, si profila un aumento delle tariffe passeggeri e merci, con impatti immediati su famiglie, imprese e settore turistico, in una fase dell’anno in cui la domanda di mobilità marittima raggiunge il picco.

Misure urgenti, Blue Economy e rischi strutturali per il sistema Italia

Per frenare una crisi che potrebbe diventare strutturale, Assarmatori e Confitarma chiedono al governo un intervento urgente. La richiesta principale è un credito d’imposta mirato a compensare il balzo dei costi del carburante registrato nei mesi primaverili, così da proteggere l’operatività dell’estate.

I presidenti Stefano Messina e Mario Zanetti ribadiscono che *“il trasporto marittimo svolge un ruolo imprescindibile nella continuità territoriale e nell’economia italiana”* e che deve essere trattato “al pari degli altri” settori energivori già sostenuti da misure pubbliche.

Sul medio periodo, gli armatori richiamano anche la strategia della Blue Economy: transizione a carburanti più sostenibili, efficienza energetica delle flotte, integrazione con le politiche industriali e climatiche europee. Senza un quadro stabile di incentivi e regolazione, avvertono, il rischio è un doppio danno: perdita di competitività per i porti italiani e indebolimento della connettività marittima del Paese.

FAQ

Perché il caro carburanti colpisce così duramente i traghetti italiani?

Avviene perché il carburante rappresenta una quota rilevante dei costi operativi delle navi. L’aumento del prezzo del petrolio riduce i margini e rende meno sostenibili le tratte meno redditizie.

Quali collegamenti marittimi risultano oggi maggiormente a rischio?

Risultano maggiormente a rischio i collegamenti regolari passeggeri e merci tra penisola, Sicilia, Sardegna e isole minori, soprattutto quelli con volumi stagionali o minore domanda strutturale.

Cosa chiedono precisamente Assarmatori e Confitarma al governo italiano?

Chiedono un intervento urgente, in particolare un credito d’imposta che compensi l’extra costo dei carburanti nei mesi recenti, per salvaguardare servizi e tariffe nel breve periodo.

Il caro traghetti può influenzare turismo e prezzi delle merci?

Sì, può influenzarli direttamente. Tagli alle corse e biglietti più cari incidono sui flussi turistici e sui costi logistici, con possibili rincari dei beni trasportati verso le isole.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul trasporto marittimo?

Deriva da una elaborazione congiunta delle informazioni diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.