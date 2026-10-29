29 Ottobre 2026

/ Home/FINTECH/Italiani, oltre uno su quattro concentra le spese dopo lo stipendio

La notizia in sintesi Il 26,2% degli italiani concentra la maggior parte del budget subito dopo l’accredito dello stipendio.

A fine mese aumenta il valore medio dei pagamenti per alimentari e ristorazione, mentre diminuisce per libri e hobby.

Tra gli under 45, circa il 32% concentra le spese dopo lo stipendio, contro il 21,6% degli over 55.

I pagamenti inferiori a 50 euro rappresentano tra l’87% e l’89% delle transazioni digitali analizzate.

Più di un italiano su quattro concentra la maggior parte del proprio budget subito dopo l’arrivo dello stipendio. Il dato emerge dall’Osservatorio PayDay Effect di SumUp, società di tecnologia finanziaria, che ha esaminato i pagamenti senza contanti effettuati in Italia nei primi nove mesi del 2026. Il confronto tra inizio e fine mese mostra differenze nelle categorie di acquisto: negli ultimi giorni aumenta il valore medio dei pagamenti per alimentari e ristorazione, mentre si riduce quello destinato a libri, hobby e intrattenimento.

L’analisi affianca ai dati delle transazioni un’indagine sulle abitudini di gestione del denaro. Il 26,2% degli intervistati dichiara di spendere soprattutto dopo l’accredito della retribuzione, limitando gli acquisti nel periodo successivo. Il fenomeno, indicato come PayDay Effect, riguarda quindi sia il momento in cui si decide di acquistare sia la distribuzione delle spese durante il mese.

Alimentari e ristorazione: gli importi aumentano a fine mese

Nel settore alimentare, il valore medio dei pagamenti registrati nell’ultima parte del mese cresce del 14,7% rispetto alla prima settimana. L’aumento interessa anche diverse attività legate alla ristorazione: raggiunge l’11,5% nei mercati all’aperto, il 10,4% in bar e club e il 9,2% in caffè e ristoranti. Seguono fast food, con il 6,7%, e food truck, con il 5,4%.

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Gli incrementi non si fermano al cibo. Per l’abbigliamento la variazione è del 5,3%, per parrucchieri e barbieri del 5,2%. Più contenuti i rialzi per fitness e benessere, al 3,1%, e per i negozi di cosmetici, al 2,4%. Si tratta di variazioni dell’importo medio delle transazioni, non di una misura dell’aumento del numero degli acquisti o della spesa complessiva.

La direzione cambia per alcune attività del tempo libero. Nei negozi di hobby e giocattoli il valore medio dei pagamenti scende dell’11,2%, nelle librerie del 10,8%. Le riduzioni riguardano anche musica, concerti e cinema, con un calo del 6,3%, e il settore dell’intrattenimento, con il 3,7%.

Umberto Zola, Direttore Performance Marketing di SumUp, commenta: “Il rapporto degli italiani con il denaro passa anche dalle scelte condotte tra uno stipendio e l’altro: sostenere le spese quotidiane, programmare un acquisto o trovare spazio per i propri interessi?”

Le differenze tra generazioni

La concentrazione delle spese dopo lo stipendio è più frequente tra gli under 45: riguarda circa il 32% degli intervistati di questa fascia, contro il 21,6% degli over 55. Cambia anche la difficoltà dichiarata nel tenere sotto controllo il budget: oltre un quarto di chi ha meno di 45 anni segnala problemi legati a uscite impreviste o non pianificate, mentre tra gli over 55 la quota è del 14,9%.

La lettura proposta dall’azienda collega queste differenze alla gestione delle disponibilità tra un accredito e il successivo. Zola aggiunge:

“Dall’analisi del nostro Osservatorio emerge un calendario dei consumi articolato: con l’avvicinarsi della fine del mese, si osserva una progressiva riduzione delle spese legate alla socialità, alla cura di sé e agli interessi personali; con l’accredito dello stipendio, però, si torna a dedicarsi a hobby e divertimenti. Sono soprattutto i giovani a mostrarsi particolarmente disciplinati nell’attendere il giorno di paga. Per SumUp, comprendere questi cambiamenti significa essere ancora più vicina alle esigenze dei consumatori, offrendo strumenti che rendano più semplice gestire il denaro e avere una visione chiara delle proprie spese”.

Piccoli pagamenti e differenze regionali

Sul territorio, il valore medio delle transazioni senza contanti aumenta a fine mese in 14 regioni su 20. Gli incrementi maggiori si registrano in Campania, con il 5,7%, Sardegna, con il 4,2%, e Calabria, con il 3,1%. Le diminuzioni più marcate riguardano invece Umbria, al 5,3%, Valle d’Aosta, al 4,7%, e Trentino-Alto Adige, al 3,5%.

La maggioranza dei pagamenti analizzati resta sotto i 50 euro: questa fascia rappresenta tra l’87% e l’89% delle operazioni. La sua incidenza cresce ulteriormente nell’ultima parte del mese, mentre diminuisce il peso delle transazioni di importo superiore.

Per interpretare i risultati occorre considerare il perimetro della ricerca. L’Osservatorio di SumUp confronta i pagamenti dal primo al settimo giorno di ciascun mese con quelli dal ventesimo al trentunesimo, nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2026. Il confronto assume come riferimento l’accredito degli stipendi prevalentemente tra il 27 e il 30 del mese. I dati generazionali provengono invece da una rilevazione commissionata a YouGov Plc su 1.049 adulti italiani: descrivono abitudini dichiarate, distinte dalle variazioni osservate nei pagamenti digitali.