17 Luglio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / The Uprising, online il trailer del film di Paul Greengrass con Andrew Garfield

La notizia in sintesi

Diffuso il trailer ufficiale di The Uprising , dramma storico di Paul Greengrass .

, dramma storico di . Andrew Garfield interpreta il ribelle Wat Tyler nella Rivolta dei Contadini del 1381.

interpreta il ribelle Wat Tyler nella Rivolta dei Contadini del 1381. Il film ricostruisce lo scontro con il giovane re Riccardo II .

. L’uscita nei cinema statunitensi è prevista per l’11 settembre.

Riassunto generato con AI

Il trailer di The Uprising arriva online

Nelle ultime ore è stato diffuso il trailer ufficiale di The Uprising, nuovo dramma storico scritto e diretto da Paul Greengrass, ambientato nell’Inghilterra del 1381. Il film vede Andrew Garfield nel ruolo di Wat Tyler, il contadino che guida una sollevazione popolare contro il quattordicenne re Riccardo II.

La vicenda racconta una ribellione nata per contestare condizioni di vita durissime e la pressione fiscale imposta ai sudditi, in un Paese segnato dalle conseguenze della Peste nera e dalle spese legate alla Guerra dei Cent’anni. Il progetto porta sullo schermo la Rivolta dei Contadini, considerata una delle più grandi proteste popolari della storia inglese.

Greengrass trasforma la storia in un conflitto collettivo

La sinossi presenta Wat Tyler come il leader di un esercito popolare impegnato contro il potere monarchico in una battaglia per giustizia e sopravvivenza. L’impostazione annunciata colloca il racconto fra il dramma storico e il thriller di lotta, privilegiando la tensione di una guerra interna che attraversa l’intera Inghilterra.

Paul Greengrass, già regista di tre capitoli della saga di Jason Bourne, affronta dunque un episodio medievale attraverso una prospettiva dal basso: non la corte, ma un aratore e la mobilitazione di chi subisce le decisioni della corona. È una scelta coerente con il nucleo storico della rivolta, indirizzata contro la tirannia attribuita a Riccardo II e alla fiscalità che gravava sulla popolazione.

Accanto a Andrew Garfield, il cast comprende Jamie Bell, interprete del presbitero realmente esistito John Ball, oltre a Stephen Dillane, Tom Hollander, Cosmo Jarvis, Thomasin McKenzie, Jonny Lee Miller, Woody Norman, Katherine Waterston, Stanley Townsend, Sky Yang e Jamie Maclachlan.

La produzione riunisce Blumhouse, Atomic Monster, Thank You Pictures e Supernix; tra i produttori figurano Jason Blum, Gregory Goodman, Joanna Kaye, Joe Neurauter e Lars Sylvest.

Uscita americana e rilievo della ricostruzione storica

The Uprising è atteso nelle sale degli Stati Uniti dall’11 settembre. Il trailer concentra l’attenzione sul confronto fra l’autorità del re e un movimento collettivo, facendo della rivolta un racconto di resistenza più che una semplice biografia del suo leader.

Il passaggio al cinema offrirà soprattutto la verifica della lettura di Greengrass: una storia medievale in cui tasse, guerra e disuguaglianza diventano le cause concrete dell’insurrezione, senza separare il protagonismo individuale di Wat Tyler dalla forza della protesta popolare.

FAQ

Quando esce The Uprising negli Stati Uniti?

Sì, The Uprising uscirà nei cinema statunitensi l’11 settembre.

Chi interpreta Wat Tyler nel film?

Sì, Andrew Garfield interpreta Wat Tyler, il capo dei rivoltosi nella ricostruzione della Rivolta dei Contadini.

Quale evento storico racconta The Uprising?

Sì, il film racconta la Rivolta dei Contadini del 1381 in Inghilterra, contro il potere di re Riccardo II.

Chi interpreta il predicatore John Ball?

Sì, Jamie Bell interpreta John Ball, presbitero realmente esistito coinvolto negli eventi della ribellione.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Best Movie e ComingSoon.it.