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Pechino Express, sfida decisiva in diretta: chi lascia il viaggio

Pechino Express, sfida decisiva in diretta: chi lascia il viaggio

Pechino Express 2026, quinta tappa in Cina: tra Shanghai e prove estreme

La quinta tappa di Pechino Express 2026, andata in onda in prima serata su Sky e Now, porta le coppie in Cina, tra oltre 500 chilometri di percorrenza, grattacieli di Shanghai e traffico caotico. Qui, la barriera linguistica e una prova spettacolare sulla Mao Tower mettono sotto pressione i concorrenti e la conduzione di Giulia Salemi. La puntata, registrata nei mesi precedenti ma trasmessa oggi, segna un cambio netto rispetto all’Indonesia e solleva interrogativi sul percorso di crescita della nuova conduttrice, chiamata a gestire tensione, spettacolo e sicurezza in uno dei contesti più competitivi di questa edizione.

In sintesi:

  • Cinque tappe, arrivo in Cina: oltre 500 km tra ponti, traffico e caos urbano.
  • Shanghai impone logistica complessa e barriera linguistica che disorienta quasi tutte le coppie.
  • Debutta la prova estrema sulla Mao Tower con camminata nel vuoto e foto obbligatorie.
  • Giulia Salemi fatica a dare ritmo e autorevolezza nella gestione della prova.

Shanghai, barriere linguistiche e prova estrema sulla Mao Tower

L’ingresso in Cina cambia immediatamente il registro narrativo di Pechino Express 2026. Dai paesaggi emozionali dell’Indonesia si passa a una Cina urbana, frammentata da ponti, svincoli e grattacieli che trasformano ogni spostamento in una corsa a ostacoli logistica. Le coppie devono coprire oltre 500 chilometri in un ambiente estraneo, dove l’inglese serve poco e il cinese diventa un muro quasi invalicabile.

La stessa difficoltà viene raccontata dagli Spassusi, coppia formata da Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, che arrivano a definirsi quasi *“reietti”*, sintetizzando lo spaesamento generale di fronte a indicazioni incomprensibili e comunicazione minima con gli abitanti.

In questo contesto debutta la prova sulla vertiginosa Mao Tower. Le coppie, imbragate ma esposte al vuoto, devono camminare su una passerella senza corrimano e scattare foto in punti prestabiliti. È una delle prove più forti della stagione: spettacolare dal punto di vista televisivo, ma anche delicata nella gestione emotiva, tra paura dell’altezza, panico e necessità di mantenere concentrazione e precisione.

Il test per Giulia Salemi e le prospettive del format

La prova sulla Mao Tower diventa banco di prova anche per Giulia Salemi, chiamata a coordinare tempi, tensione e rassicurazioni. La conduttrice, qui, mostra ancora margini di crescita: il ritmo della narrazione appare disomogeneo e la gestione delle emozioni dei concorrenti non sempre restituisce quella sicurezza che il contesto richiederebbe.

In termini di evoluzione del format, questa tappa suggerisce una direzione più competitiva e spettacolare, in cui il rischio percepito diventa elemento narrativo centrale. Per le prossime puntate, sarà decisivo osservare se la Salemi saprà trasformare questa “rimandatura” in un’occasione di consolidamento, trovando un equilibrio più solido tra empatia, autorevolezza e capacità di tenere insieme show, ritmo e sicurezza in scenari sempre più estremi.

FAQ

Quando è andata in onda la quinta tappa di Pechino Express 2026?

La quinta tappa di Pechino Express 2026 è andata in onda in prima serata nella programmazione primaverile di Sky e in streaming su Now.

Dove si svolge principalmente la quinta tappa di Pechino Express 2026?

La tappa si svolge in Cina, con focus sulla megalopoli di Shanghai, tra ponti, grattacieli, traffico intenso e oltre 500 chilometri di spostamenti.

Chi sono gli Spassusi e perché si definiscono “reietti”?

Gli Spassusi sono Biagio Izzo e Francesco Paolantoni; si definiscono *“reietti”* per sottolineare il forte spaesamento causato dalla barriera linguistica cinese.

In cosa consiste la prova sulla Mao Tower a Pechino Express 2026?

La prova sulla Mao Tower prevede una camminata nel vuoto, senza corrimano, con obbligo di scattare foto in punti prestabiliti ad alta quota.

Quali sono le fonti utilizzate per questo resoconto su Pechino Express 2026?

Il contenuto deriva da un’elaborazione giornalistica basata su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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