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Stanno Tutti Invitati svela gli ospiti a sorpresa della nuova puntata

Stanno Tutti Invitati svela gli ospiti a sorpresa della nuova puntata

Pio e Amedeo tornano su Canale 5 con la seconda serata evento

Il duo comico pugliese Pio e Amedeo torna questa sera, giovedì 9 aprile, in prima serata su Canale 5 con la seconda puntata di “Stanno Tutti Invitati”. Lo show, trasmesso dalla ChorusLife Arena di Bergamo, celebra i loro venticinque anni di carriera tra tv, cinema e teatro.
Al centro della serata un parterre di ospiti d’eccezione, musica dal vivo e momenti di racconto personale.
L’obiettivo è consolidare il successo del debutto e confermare il programma come nuovo evento d’intrattenimento familiare della rete ammiraglia Mediaset.

In sintesi:

  • Seconda puntata di Stanno Tutti Invitati in onda giovedì 9 aprile su Canale 5.
  • Location alla ChorusLife Arena di Bergamo, pubblico in presenza e atmosfera da grande show live.
  • Ospiti musicali e televisivi per ripercorrere i 25 anni di carriera di Pio e Amedeo.
  • Produzione RTI e FriendsTV, regia di Luigi Antonini, formato pensato per tutte le età.

Ospiti, format e contenuti della seconda puntata

La seconda serata di Stanno Tutti Invitati punta su un cast di ospiti trasversale, pensato per intercettare target diversi. Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo arriveranno Amadeus, Vanessa Incontrada, Umberto Tozzi, Gigi D’Alessio, Raf, The Kolors, Noemi, oltre agli ex calciatori Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, e al cantautore Aleandro Baldi.

La puntata si struttura come un racconto corale: ogni ospite è chiamato a condividere aneddoti, contributi musicali o momenti di comicità legati al percorso di Pio e Amedeo. Il format alterna sketch inediti, interviste informali e frammenti di memoria televisiva, costruendo una sorta di “antologia live” dei loro 25 anni di attività.

Prodotto da RTI in collaborazione con FriendsTV e diretto da Luigi Antonini, il programma punta su ritmo serrato, linguaggio popolare e forte interazione col pubblico in sala, con l’obiettivo di consolidarsi come nuovo titolo di riferimento nel prime time di Canale 5.

Impatto sul prime time Mediaset e prospettive future

La seconda puntata di Stanno Tutti Invitati rappresenta un test importante per misurare la tenuta del format nel prime time Mediaset. I risultati d’ascolto e il coinvolgimento social di questa serata saranno decisivi per valutarne la trasformazione in appuntamento fisso o evento ciclico.

La scelta della ChorusLife Arena di Bergamo come palcoscenico stabile rafforza l’immagine di uno show live contemporaneo, lontano dallo studio tradizionale. Per Pio e Amedeo la trasmissione è anche un passaggio strategico: un bilancio dei primi venticinque anni di carriera, ma soprattutto una piattaforma per rilanciare il loro ruolo nel varietà televisivo dei prossimi anni.

FAQ

Quando va in onda la seconda puntata di Stanno Tutti Invitati?

La seconda puntata va in onda questa sera, giovedì 9 aprile, in prima serata su Canale 5, dalle 21.20 circa.

Dove si svolge lo show Stanno Tutti Invitati?

Lo show è registrato e messo in onda dalla ChorusLife Arena di Bergamo, nuova struttura polifunzionale dedicata a eventi live.

Chi sono gli ospiti principali della seconda puntata?

Gli ospiti annunciati includono Amadeus, Vanessa Incontrada, Umberto Tozzi, Gigi D’Alessio, Raf, The Kolors, Noemi, Lele Adani, Cassano, Ventola e Aleandro Baldi.

Chi produce e dirige Stanno Tutti Invitati?

Il programma è prodotto da RTI in collaborazione con FriendsTV ed è diretto dal regista televisivo Luigi Antonini, già impegnato in numerosi show di prima serata.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni sul programma?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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