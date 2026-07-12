12 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino hanno partecipato al summit romano.

e hanno partecipato al summit romano. Tether è stata title partner di The Last Question.

è stata title partner di The Last Question. Il gruppo amplia gli investimenti tra stablecoin, robotica e intelligenza artificiale.

Ardoino ha indicato nei modelli open source una prospettiva per miliardi di persone.

(Riassunto generato con AI)

Tether protagonista al summit di Roma

Giancarlo Devasini, presidente di Tether, e l’amministratore delegato Paolo Ardoino hanno assistito alle Corsie Sistine di Roma alla prima edizione di The Last Question – A Geopolitech Summit. L’evento, sviluppato dal progetto editoriale Black Box, podcast di Chora Media e Will Media ideato da Guido Brera, ha riunito il dibattito su geopolitica, tecnologia e nuove infrastrutture digitali. Secondo quanto riportato da Adnkronos, la presenza dei vertici della società delle stablecoin riflette il ruolo di Tether come title partner e principale sostenitrice della due giorni romana.

Paolo Ardoino, volto pubblico dell’azienda, è intervenuto sul palco, mentre Giancarlo Devasini ha seguito alcuni panel dalla prima fila senza apparire tra i relatori. La partecipazione del presidente assume rilievo perché le sue apparizioni pubbliche e le sue dichiarazioni sono rare. Adnkronos indica inoltre Devasini come l’uomo più ricco d’Italia in questo momento e colloca Ardoino nella top 5.

Partecipazioni e nuova strategia tecnologica

Tether domina il mercato mondiale delle stablecoin, ma la sua attività non si limita agli asset digitali. Il gruppo possiede partecipazioni in soggetti di settori diversi: è azionista della Juventus, della startup italiana di umanoidi Generative Bionics e dei rivali di Neura Robotics, entrambi presenti alle Corsie Sistine con i rispettivi robot. La società detiene inoltre il 30,4% di BeWater, holding che controlla, attraverso Becontent, Chora Media e Will Media.

Questo insieme di partecipazioni collega finanza digitale, contenuti editoriali, robotica e intelligenza artificiale all’interno dello stesso perimetro industriale. La presenza dei robot all’evento ha reso visibile una direttrice che, secondo il resoconto, è entrata recentemente con forza nell’universo di Tether. Il summit ha quindi rappresentato anche un’occasione per osservare la convergenza tra le attività del gruppo e i temi discussi sul palco.

Tra gli interventi seguiti da Devasini c’era anche quello di Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste. L’elemento distintivo non è stato soltanto il sostegno economico di Tether, ma la presenza contemporanea del suo presidente e del suo amministratore delegato. Per un’azienda attiva nelle stablecoin e impegnata in nuovi investimenti tecnologici, il confronto pubblico sui cambiamenti geopolitici e digitali appare coerente con l’ampiezza delle attività già citate.

L’accesso ai modelli nei prossimi anni

Sul palco, Paolo Ardoino ha descritto l’intelligenza artificiale come una trasformazione che richiede adattamento. “Il mondo si deve adattare a questa nuova corsa verso l’intelligenza, con benefici e rischi”, ha affermato. L’amministratore delegato ha aggiunto che nei prossimi cinque anni quattro miliardi di persone con necessità di base potranno accedere a modelli open source scaricabili direttamente sui propri dispositivi.

La previsione mette al centro l’accessibilità della tecnologia, accanto ai rischi richiamati dallo stesso Ardoino. Non vengono indicati ulteriori dettagli sulle modalità di questa diffusione. Resta però chiaro il peso attribuito da Tether ai modelli aperti e alla disponibilità diretta sui dispositivi.

FAQ

Dove si è svolto The Last Question?

Sì, la prima edizione si è svolta alle Corsie Sistine di Roma, nell’ambito di una due giorni dedicata a geopolitica e tecnologia.

Quale ruolo ha avuto Tether nel summit?

Sì, Tether è stata title partner e principale sostenitrice dell’evento, secondo il resoconto attribuito ad Adnkronos.

Giancarlo Devasini è intervenuto sul palco?

No, Giancarlo Devasini non è comparso sul palco: ha assistito dalla prima fila ad alcuni interventi, incluso quello di Matteo Del Fante.

Quali aziende tecnologiche sono legate a Tether?

Sì, tra le partecipazioni citate figurano Generative Bionics, Neura Robotics, BeWater, Chora Media e Will Media.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Key4biz.