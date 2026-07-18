Taiwan, 22 anni al presunto ideatore dell’exchange BitShine

18 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Taiwan condanna Shih a 22 anni per frode e riciclaggio legati a BitShine .

condanna Shih a 22 anni per frode e riciclaggio legati a . Le perdite contestate superano NT$1,27 miliardi e coinvolgono 1.539 vittime.

I fondi sarebbero stati convertiti in Tether USDT e trasferiti all’estero.

USDT e trasferiti all’estero. Il caso arriva dopo la riforma normativa taiwanese sui servizi per asset virtuali.

(Riassunto generato con AI)

Condanna per il caso BitShine a Taiwan

Il Shilin District Court di Taiwan ha condannato Shih, indicato con il solo cognome, a 22 anni di carcere per avere guidato un’organizzazione che avrebbe usato l’exchange di criptovalute BitShine per frode e riciclaggio. La sentenza riguarda un’operazione che, secondo i procuratori, ha provocato perdite superiori a NT$1,27 miliardi, circa 39 milioni di dollari, a danno di 1.539 vittime.

La notizia è stata riportata dalla semi-ufficiale Central News Agency (CNA), che attribuisce al tribunale l’accertamento dell’attività illegale di servizi per asset virtuali. Il procedimento si inserisce in una fase delicata per il mercato crypto taiwanese, perché il Paese ha appena approvato un nuovo quadro regolatorio per operatori, exchange e fornitori di servizi digitali.

Secondo l’accusa, la struttura apparentemente regolare di BitShine, in passato registrata presso la Financial Supervisory Commission (FSC), avrebbe consentito di mascherare flussi illeciti. La condanna ridimensiona così il valore di una mera registrazione formale, evidenziando il rilievo dei controlli operativi effettivi.

Frode, KYC e flussi di denaro contestati

Le conclusioni processuali indicano che Shih avrebbe diretto un gruppo criminale in collaborazione con sindacati della frode e soggetti collegati alla Thento Union, descritta come una delle maggiori organizzazioni criminali di Taiwan. Le somme sottratte alle vittime sarebbero state trasformate in USDT di Tether prima del trasferimento oltreconfine.

Gli investigatori stimano che fra gennaio 2024 e aprile 2025 l’operazione abbia riciclato oltre NT$2,3 miliardi, equivalenti a circa 71 milioni di dollari. La distinzione tra l’ammontare riciclato e le perdite individuate per le vittime è centrale: i procuratori hanno quantificato queste ultime in oltre NT$1,27 miliardi, riferendole a 1.539 persone.

Il quotidiano locale UDN riferisce che Shih avrebbe reclutato addetti alla compliance ignari del presunto schema, incaricandoli di costruire procedure di identificazione della clientela, note come KYC. In seguito, secondo i procuratori, intermediari avrebbero istruito membri delle reti fraudolente su come rispondere alle domande di verifica, così da consentire alle vittime di completare l’onboarding e acquistare criptovalute tramite la piattaforma.

Le autorità hanno incriminato 14 sospettati, incluso Shih, nell’agosto 2025. I procuratori avevano chiesto 25 anni di carcere per il presunto capo dell’organizzazione; il tribunale ha fissato la pena a 22 anni.

La nuova legge aumenta la pressione sugli operatori

Il verdetto arriva poche settimane dopo l’approvazione della legge sui servizi per asset virtuali da parte del Legislative Yuan, avvenuta il 30 giugno. La normativa sostituisce il precedente sistema di registrazione antiriciclaggio con un regime di autorizzazione per exchange, piattaforme di trading, custodi, società di trasferimento, prestatori e altri fornitori.

Le imprese dovranno ottenere l’approvazione della FSC prima di operare. Per gli operatori già registrati antiriciclaggio, la legge prevede 12 mesi per presentare domanda e fino a 21 mesi per ottenere la licenza, con una proroga una tantum di tre mesi in casi limitati.

La riforma introduce inoltre requisiti su cybersicurezza, separazione degli asset dei clienti, controlli interni, rendicontazione finanziaria e revisione delle quotazioni. Per gli emittenti di stablecoin sono previste autorizzazioni della banca centrale e della FSC, riserve integralmente garantite in trust, audit e informative pubbliche.

FAQ

Chi è stato condannato nel caso BitShine?

Sì, il condannato è Shih, identificato dalla fonte con il solo cognome, ritenuto dal tribunale guida dell’organizzazione.

Quanti anni di carcere ha ricevuto Shih?

Sì, lo Shilin District Court ha inflitto a Shih una pena di 22 anni, inferiore ai 25 anni richiesti dai procuratori.

Quante vittime sono state identificate?

Sì, i procuratori hanno identificato 1.539 vittime, con perdite complessive superiori a NT$1,27 miliardi.

Come sarebbero stati trasferiti i fondi?

Sì, secondo i procuratori, il denaro delle vittime veniva convertito in USDT di Tether e quindi trasferito all’estero.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news.