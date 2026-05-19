Tahirys Dos Santos riappare a Crans-Montana con la fidanzata salvata

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19 Maggio 2026

Come Google utilizza cookie e dati per servizi e pubblicità online

Google utilizza cookie e dati per erogare servizi digitali, misurare le prestazioni e proteggere gli utenti in tutto il mondo.
Le scelte chiave dell’utente – “Accetta tutto”, “Rifiuta tutto” o “Altre opzioni” – determinano come vengono trattate navigazione, posizione e interazioni.
Il sistema è attivo in ogni momento e incide su contenuti, annunci, raccomandazioni video e personalizzazione, con l’obiettivo dichiarato di bilanciare funzionalità, pubblicità e tutela della privacy.

In sintesi:

  • Cookie essenziali per sicurezza, funzionamento dei servizi e misurazione delle performance.
  • Con “Accetta tutto” si attivano sviluppo prodotti, personalizzazione contenuti e pubblicità mirata.
  • Con “Rifiuta tutto” restano solo contenuti e annunci non personalizzati, basati su posizione approssimativa.
  • Impostazioni dettagliate e modificabili in qualsiasi momento tramite la sezione privacy di Google.

I cookie e i dati di Google servono innanzitutto a mantenere operativi servizi come ricerca, YouTube, mappe e posta, a prevenire guasti, spam, frodi e abusi, e a misurare le interazioni per migliorare la qualità complessiva delle piattaforme.

Se l’utente sceglie “Accetta tutto”, le stesse informazioni alimentano lo sviluppo di nuovi prodotti, la misurazione dell’efficacia pubblicitaria e la costruzione di contenuti e annunci personalizzati. Ciò include homepage personalizzate, raccomandazioni video e inserzioni calibrate su ricerche e visualizzazioni pregresse.

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Con “Rifiuta tutto”, i cookie non vengono invece usati per finalità aggiuntive: contenuti e annunci restano non personalizzati e dipendono soprattutto dalla pagina consultata e dalla posizione approssimativa del dispositivo, ad esempio la città o l’area geografica.

Personalizzazione, pubblicità e controllo delle impostazioni di privacy

La distinzione centrale riguarda la personalizzazione.

I contenuti non personalizzati sono influenzati principalmente dal contesto di visualizzazione (pagina aperta, tipo di dispositivo, area geografica approssimativa). La pubblicità, in questo scenario, non tiene conto della cronologia di ricerca o delle attività precedenti, limitando il tracciamento nel tempo.

Accettando tutti i cookie, invece, Google collega dati di navigazione, ricerche e video visti su YouTube per offrire suggerimenti mirati, annunci su misura e un feed più aderente ai singoli interessi. Quando rilevante, i cookie vengono anche utilizzati per adeguare contenuti e pubblicità all’età stimata, con l’obiettivo di filtrare ciò che è inappropriato per minori.

La voce “Altre opzioni” consente di intervenire granularmente su ogni categoria di trattamento, inclusa la personalizzazione degli annunci, e rimanda agli strumenti dedicati raggiungibili dall’indirizzo g.co/privacytools, dove le impostazioni possono essere modificate in qualsiasi momento.

Implicazioni future per utenti, editori e regolazione della privacy

Il modello di consenso sui cookie di Google avrà impatti crescenti su editori, inserzionisti e regolatori.

Scelte più restrittive degli utenti potrebbero ridurre i dati disponibili per pubblicità mirata e analisi avanzate, spingendo verso metriche meno invasive e nuovi modelli di monetizzazione. Parallelamente, strumenti come privacytools saranno centrali per dimostrare conformità alle normative su dati e trasparenza, soprattutto in Europa.

Per gli utenti, l’evoluzione delle interfacce di consenso e delle opzioni di controllo determinerà il reale livello di comprensibilità e gestibilità della propria identità digitale nei servizi di Google.

FAQ

Cosa sono i cookie essenziali utilizzati da Google?

I cookie essenziali servono principalmente a far funzionare i servizi, controllare i guasti, contrastare spam, frodi e abusi, e misurare interazioni tecniche.

Cosa cambia se seleziono “Accetta tutto” nei servizi Google?

Selezionando “Accetta tutto”, Google usa i dati anche per sviluppare servizi, personalizzare contenuti, mostrare pubblicità mirata e misurare in modo avanzato le campagne.

Cosa succede scegliendo “Rifiuta tutto” sui cookie Google?

Scegliendo “Rifiuta tutto”, Google non usa cookie per finalità aggiuntive; contenuti e annunci restano non personalizzati e basati su posizione approssimativa.

Come posso gestire o modificare le impostazioni di privacy Google?

È possibile gestire e modificare le impostazioni di privacy in qualsiasi momento visitando il sito dedicato g.co/privacytools e le relative sezioni account.

Da quali fonti è stata ricavata l’analisi su cookie e privacy Google?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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