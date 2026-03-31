Home / SPETTACOLI & CINEMA / Grande Fratello Vip svela cachet milionari di Ilary Blasi e concorrenti

Quanto guadagnano davvero conduttrice, opinioniste e vipponi del Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip è uno dei reality più seguiti della tv italiana e attorno ai suoi protagonisti ruotano compensi molto diversi. Al centro ci sono la conduttrice Ilary Blasi, le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici e i concorrenti, i cosiddetti “vipponi”.

Le cifre non sono ufficiali, ma derivano da stime e indiscrezioni televisive credibili, che tracciano un quadro chiaro di quanto può valere la partecipazione al programma.

Dietro le dinamiche della Casa, infatti, c’è un vero sistema economico fatto di cachet, trattative e ritorni d’immagine che spesso pesano più del compenso diretto.

In sintesi:

Cachet stimati di decine di migliaia di euro a puntata per conduttrice e opinioniste principali.

Vipponi pagati a settimana, con forti differenze in base alla notorietà del singolo concorrente.

Le cifre circolanti sono stime ufficiose, mai confermate dai diretti interessati o dall’emittente.

Il vero guadagno per molti arriva dopo il reality, tra tv, social e pubblicità.

Le stime più diffuse attribuiscono a Ilary Blasi un cachet di circa 25 mila euro a puntata, per un totale stagionale attorno ai 650 mila euro. Si tratta di cifre non confermate ma considerate coerenti con il ruolo di volto principale del format e con gli standard dei grandi show in prima serata.

Accanto alla conduttrice, le opinioniste sono diventate centrali nella costruzione del racconto televisivo. Per Selvaggia Lucarelli alcune testate, tra cui Fanpage e Libero, hanno ipotizzato fino a 35 mila euro a puntata. La stessa giornalista, però, è intervenuta sui social ridimensionando queste voci, segnalando come quelle cifre siano sovrastimate rispetto alla realtà.

Per Cesara Buonamici le stime di mercato collocano il compenso in una fascia più contenuta, tra 10 e 14 mila euro a puntata. Anche in questo caso, nessuna conferma ufficiale, ma valori in linea con il profilo di giornalista di lungo corso prestata, in veste di opinionista, a un grande reality di prime time.

Come funzionano i compensi dei vipponi e perché le cifre variano

Per i concorrenti del Grande Fratello Vip il meccanismo di retribuzione è diverso e più flessibile. I “vipponi” percepiscono un cachet a cadenza settimanale, con una base indicativa di circa 1.000 euro per i profili meno noti al grande pubblico.

Su questa base si innesta una forte personalizzazione: i personaggi con maggiore fama o forte richiamo social possono negoziare importi decisamente più alti. Emblematico il caso di Elisabetta Gregoraci in una passata edizione, per la quale le indiscrezioni parlavano di 10-12 mila euro a settimana. Il principio guida è semplice: più un volto è in grado di catalizzare attenzione e ascolti, più alto sarà il compenso riconosciuto dalla produzione.

Il valore economico del reality, però, non si esaurisce nel cachet. Per molti vipponi la vera posta in gioco è il ritorno di immagine: apparire stabilmente in prima serata può riattivare carriere televisive, far crescere i follower sui social e aprire spazi per contratti pubblicitari e collaborazioni digitali. In questo senso, il cachet diventa solo una componente di un potenziale pacchetto di guadagni molto più ampio.

Il dopo-reality e l’impatto sul mercato televisivo italiano

Oltre ai numeri immediati, il Grande Fratello Vip continua a incidere sugli equilibri del mercato televisivo e pubblicitario italiano. Gli ex concorrenti più abili nel capitalizzare la visibilità ottenuta, infatti, trasformano la Casa in un trampolino per programmi, tour, sponsorizzazioni e attività sui social.

Per le reti, i costi di conduttrice, opinioniste e vipponi sono bilanciati da ascolti, raccolta pubblicitaria e opportunità di product placement. Per i protagonisti, invece, la partecipazione è sempre più un investimento strategico di medio periodo, in cui l’immagine costruita davanti alle telecamere pesa quanto – e talvolta più – il compenso firmato in contratto.

FAQ

Quanto guadagna Ilary Blasi al Grande Fratello Vip?

Sulla base delle stime di settore, Ilary Blasi percepirebbe circa 25 mila euro a puntata, per un totale vicino ai 650 mila euro a stagione.

È vero che Selvaggia Lucarelli prende 35 mila euro a puntata?

No, l’ipotesi di 35 mila euro a puntata è stata espressamente ridimensionata da Selvaggia Lucarelli, che ha smentito guadagni così elevati sui social.

Quanto viene pagato in media un concorrente vip del Grande Fratello?

Sì, i vipponi meno noti partirebbero da circa 1.000 euro a settimana, mentre i personaggi più famosi possono negoziare cachet nettamente superiori.

Il vero guadagno dei vipponi arriva dopo il programma?

Sì, per molti il vantaggio principale è successivo: più visibilità significa maggior valore per ospitate tv, campagne social, eventi e collaborazioni pubblicitarie.

Da quali fonti sono state ricavate le cifre sui compensi?

Le cifre riportate derivano da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su dati e indiscrezioni di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.