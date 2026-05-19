The Unknown ascolti seconda puntata Rai2 risultati e dati completi

19 Maggio 2026

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Ascolti di The Unknown, seconda puntata: numeri, contesto e prospettive

La seconda puntata di The Unknown: Fino All’Ultimo Bivio, reality game di Rai2 condotto da Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli, è andata in onda ieri sera in prima serata.

Al centro del format, girato in Calabria, c’è la sfida itinerante tra vip e non famosi, oggi riorganizzati in team contrapposti.

La puntata ha registrato 713.000 telespettatori e il 4,7% di share, dato in leggera crescita rispetto all’esordio e in linea con la media di rete.

Sui social il programma ha raccolto un sostegno significativo, soprattutto grazie alla presenza di volti riconoscibili come Francesca Manzini e Soleil Sorge.

Il risultato, pur non eclatante, conferma la tenuta del titolo nel palinsesto di Rai2 e apre la partita sulle scelte future della rete rispetto a un genere – il reality adventure low budget – su cui il servizio pubblico sta testando nuovi linguaggi e cast ibridi.

In sintesi:

Seconda puntata a 713.000 telespettatori, share al 4,7%, in lieve crescita.

Reality girato in Calabria, condotto da Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli.

Cast misto vip/nip, ora diviso in Squadra Blu e Squadra Arancione.

Doppia eliminazione: fuori Lorenzo Drago e il bagnino social Gabriele Pagliarani.

Ascolti, dinamiche di gioco e reazioni del pubblico

Dal debutto alla seconda puntata, The Unknown: Fino All’Ultimo Bivio mostra una progressione contenuta ma positiva: 674.000 telespettatori e 4,6% di share all’esordio, 713.000 e 4,7% al secondo appuntamento.

Per Rai2, storicamente abituata a numeri più bassi rispetto alle generaliste leader, si tratta di un rendimento in linea con gli obiettivi di fascia.

Il programma, spesso definito dagli utenti come un Pechino Express “low budget” in salsa calabrese, punta su location italiane e su un cast a metà tra volti noti e perfetti sconosciuti.

Nel secondo episodio sono usciti di scena Lorenzo Drago e Gabriele Pagliarani, “il bagnino più famoso d’Italia”, molto commentato sulle piattaforme social.

La struttura a squadre si è trasformata: non più Vip vs Nip, ma Squadra Blu contro Squadra Arancione, dopo un bivio che ha imposto lo scambio di concorrenti.

Alessandro Matri ed Emanuela Folliero sono passati con i non famosi (Arancione), mentre Cristian Calenda e Laura Pranzetti Lombardini sono approdati tra i Blu.

Oggi la Squadra Blu è composta da Costanza Caracciolo, Francesca Manzini, Soleil Sorge, Pino Strabioli, Laura Pranzetti Lombardini e Cristian Calenda; la Squadra Arancione da Noemi Cassaro, Ivan Zucco, Emanuela Folliero e Alessandro Matri.

Il format prevede in totale cinque puntate prodotte da Banijay Italia, con un unico vincitore finale nonostante la competizione a team.

The Unknown e il ruolo strategico per il palinsesto di Rai2

La tenuta degli ascolti di The Unknown: Fino All’Ultimo Bivio, unita all’eco social di personaggi come Francesca Manzini – tra gag e momenti di “dramma” virali – suggerisce che il titolo potrebbe diventare un laboratorio utile per il rinnovamento dell’intrattenimento di Rai2.

La formula “locale ma internazionale” (reality itinerante in Italia, narrazione da adventure game) offre alla rete un banco di prova per futuri esperimenti: produzioni a budget moderato, forte innesto di creator e volti social, e un equilibrio diverso tra vip e nip.

Molto dipenderà dai risultati delle prossime tre puntate e dalla curva minuto per minuto: la crescita, seppur minima, tra prima e seconda serata sarà decisiva per capire se Rai2 punterà su una seconda stagione o preferirà capitalizzare le lesson learned su altri format affini.

FAQ

Quanti ascolti ha fatto The Unknown alla seconda puntata?

La seconda puntata è stata seguita da 713.000 telespettatori, pari al 4,7% di share, in lieve crescita rispetto all’esordio.

Quando va in onda The Unknown: Fino All’Ultimo Bivio su Rai2?

Il programma va in onda in prima serata su Rai2, una volta a settimana, per un totale di cinque puntate complessive previste.

Chi sono i conduttori di The Unknown su Rai2?

La conduzione è affidata a Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli, scelti da Rai2 per guidare il reality game itinerante.

Chi è stato eliminato nella seconda puntata di The Unknown?

Nella seconda puntata sono stati eliminati Lorenzo Drago e Gabriele Pagliarani, noto sui social come *“il bagnino più famoso d’Italia”*.

Da quali fonti sono stati ricavati i dati sugli ascolti TV?

I dati e le informazioni sono frutto di un’elaborazione redazionale basata su notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.