Home / EVENTI / Sinner incassa una maxi cifra con la doppietta Miami Indian Wells, ecco quanto ha guadagnato

Sinner domina il Sunshine Double e riscrive i record del tennis mondiale

Jannik Sinner, 24 anni, ha vinto consecutivamente i Masters 1000 di Indian Wells e Miami nel marzo 2026, negli Stati Uniti, centrando il prestigioso Sunshine Double.

Lo ha fatto senza perdere un set, superando record appartenuti a campioni come Novak Djokovic e Roger Federer.

Questa doppietta gli ha garantito oltre 2,3 milioni di dollari di premi, spingendolo oltre quota 61 milioni di prize money in carriera e rilanciando la corsa al numero 1 del ranking ATP contro Carlos Alcaraz.

In sintesi:

Sinner vince Indian Wells e Miami 2026 senza perdere un set

Stabilito nuovo record Masters 1000: 34 set consecutivi vinti

Oltre 2,3 milioni di dollari guadagnati in un solo mese

Prize money carriera oltre 61 milioni, corsa aperta al numero 1 ATP

La vittoria in finale a Miami contro Jiri Lehecka ha completato per Jannik Sinner un mese perfetto sul cemento americano.

Come Roger Federer nove anni fa, anche l’azzurro ha conquistato in sequenza Indian Wells e Miami, ma con un dato in più: nessun set perso in tutto il percorso.

Fra il Masters 1000 di Parigi 2025 e i due appuntamenti USA del 2026, Sinner ha raggiunto quota 34 parziali consecutivi vinti nei Masters 1000, frantumando il precedente primato di Novak Djokovic, fermo a 24 nel 2016.

Il trionfo a Indian Wells lo ha reso anche il più giovane tennista di sempre ad aver vinto tutti i principali tornei sul cemento – Slam, Finals e Masters 1000 – traguardo finora raggiunto, in età diverse, solo da Djokovic e Federer.

Questo consolida la sua posizione non solo come miglior interprete del tennis italiano di sempre nei numeri, ma come nuovo riferimento globale in una fase di transizione post big three, in cui pesa ancora la presenza di Carlos Alcaraz.

Parallelamente, il suo profilo economico cresce in modo proporzionale ai risultati sul campo.

Prize money, record economici e corsa al numero 1 del ranking ATP

Tra Miami e Indian Wells, Sinner ha incassato complessivamente 2.302.760 dollari di soli premi ufficiali, pari a circa 2 milioni di euro.

Il montepremi era identico per entrambi i Masters 1000 americani, quindi l’azzurro ha portato a casa circa un milione di euro a torneo, senza contare bonus e accordi di sponsorizzazione.

Questi risultati hanno spinto il suo prize money complessivo di carriera oltre quota 61 milioni di dollari, proiettandolo al 7° posto all-time in questa speciale graduatoria economica.

Davanti a lui, nel computo dei soli guadagni da campo, si trovano ora figure come Andy Murray (quasi 65 milioni), Carlos Alcaraz (circa 64,3 milioni di dollari) e Alexander Zverev, distante appena 130 mila euro.

Il prossimo banco di prova sarà la stagione sulla terra battuta, a partire da Montecarlo, primo Masters 1000 europeo.

Lì la distanza in classifica ATP tra Sinner e Alcaraz sarà ridottissima, intorno ai 190 punti, aprendo uno scenario in cui ogni torneo potrà determinare il nuovo numero 1 del mondo.

In questo contesto, la capacità di Sinner di trasformare continuità di rendimento in valore economico e peso politico nel circuito ATP sarà decisiva per consolidare il suo ruolo di leader della nuova generazione.

Impatti futuri: cosa cambia per Sinner e per il tennis mondiale

I successi consecutivi di Jannik Sinner negli Stati Uniti segnano un punto di svolta tecnico, mediatico ed economico.

La combinazione tra dominio sul cemento, crescita del prize money e continua ascesa nel ranking ATP rende l’azzurro un asset centrale per tornei, sponsor e broadcaster globali.

La rivalità con Carlos Alcaraz promette di strutturare la narrativa del tennis post Djokovic–Nadal–Federer, con la stagione sul rosso come primo vero banco di prova completo.

In prospettiva, ogni nuovo risultato influenzerà non solo la corsa al numero 1, ma anche la distribuzione dei montepremi, il valore commerciale dei tornei europei e l’appeal del tennis italiano sui mercati internazionali, aprendo margini di crescita mai visti prima.

FAQ

Quanto ha guadagnato Sinner vincendo Indian Wells e Miami 2026?

Ha incassato complessivamente 2.302.760 dollari di prize money, pari a circa 2 milioni di euro, esclusi sponsor e bonus contrattuali.

Che record ha stabilito Sinner nei Masters 1000?

Ha vinto 34 set consecutivi nei Masters 1000 tra Parigi 2025 e Miami 2026, superando il precedente record di Djokovic (24).

Qual è il prize money complessivo in carriera di Jannik Sinner?

Risulta superiore a 61 milioni di dollari, cifra che lo colloca al 7° posto nella classifica all-time dei guadagni ATP.

Sinner può diventare numero 1 del mondo nel 2026?

Sì, la distanza da Carlos Alcaraz è di circa 190 punti ATP: risultati su terra e swing europeo saranno decisivi.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Sinner?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.