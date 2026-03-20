Mara Venier verso l’addio a Domenica In, svolta inaspettata in Rai

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Mara Venier verso l’addio a Domenica In: cosa cambia in Rai

Mara Venier, storica conduttrice di Domenica In, ha confermato l’intenzione di lasciare il programma di Rai 1. L’annuncio è arrivato durante un’intervista a Fanpage per il format YouTube Non è la Tv, diffusa online nelle ultime ore. La decisione maturerebbe dopo stagioni di ascolti record, ma anche di forte impegno personale e professionale. La conduttrice vuole rallentare i ritmi, orientandosi verso progetti più compatibili con la sua età e con la vita privata, dopo anni di presenza quasi ininterrotta nella domenica televisiva italiana. Sul futuro del contenitore domenicale della Rai si aprono ora scenari inediti, tra possibile rinnovamento del format e scelta di una nuova guida capace di reggere l’eredità di una figura così identificata con il programma.

In sintesi:

Mara Venier annuncia l’intenzione di lasciare la conduzione di Domenica In.

annuncia l’intenzione di lasciare la conduzione di Domenica In. L’annuncio arriva in un’intervista a Fanpage per il format YouTube Non è la Tv.

La scelta è legata al desiderio di rallentare e dedicarsi di più alla vita privata.

Si apre in Rai il tema della successione e del futuro di Domenica In.

Perché Mara Venier lascia Domenica In e quali scenari si aprono

Nell’intervista a Fanpage, Mara Venier ha ripercorso il proprio rapporto con Domenica In, ricordando come da anni ripeta che ogni stagione potrebbe essere l’ultima. Stavolta, però, il sottotesto è apparso diverso. Alla domanda sul futuro, la conduttrice ha lasciato intendere con chiarezza la volontà di fermarsi, pronunciando la frase: “Ho sempre detto è ‘l’ultima stagione’ e poi non è stato così. Quest’anno non ho detto niente. Hai già capito, no?”.

Le dichiarazioni arrivano all’indomani delle tensioni in studio tra Teo Mammucari e Peppe Iodice, episodio che ha acceso il dibattito pubblico e riacceso i riflettori sulla gestione del talk domenicale. Pur senza collegare direttamente quell’evento alla sua scelta, la conduttrice ha inserito il tema del suo futuro professionale in un contesto di crescente complessità del racconto televisivo in diretta. Per la Rai, l’uscita di scena di Venier costringerà a ripensare l’identità di Domenica In, format storicamente legato al carisma dei suoi volti di punta, e ad avviare una delicata operazione di successione senza disperdere il pubblico fidelizzato.

Le prospettive per Domenica In e per la carriera di Mara Venier

La possibile uscita di Mara Venier da Domenica In non coincide con un ritiro totale dalla scena. La conduttrice ha più volte evocato l’idea di progetti mirati, meno gravosi in termini di presenza settimanale, che valorizzino esperienza e credibilità maturate in decenni di televisione generalista. Per Rai 1, la sfida sarà costruire una nuova domenica pomeriggio che mantenga continuità con il pubblico storico, introducendo al contempo un linguaggio più vicino alle abitudini digitali e social dell’audience più giovane.

L’addio di una figura così riconoscibile potrebbe favorire un ripensamento del format, tra infotainment, intrattenimento leggero e approfondimento di attualità, con maggiore integrazione tra tv lineare e piattaforme online. La transizione sarà osservata con attenzione anche dagli inserzionisti, per l’impatto che la domenica pomeriggio di Rai 1 continua ad avere sul mercato pubblicitario e sull’equilibrio competitivo con le altre reti generaliste.

FAQ

Mara Venier ha confermato ufficialmente l’addio a Domenica In?

Sì, Mara Venier ha fatto intendere chiaramente in un’intervista a Fanpage che l’attuale stagione di Domenica In sarà l’ultima da conduttrice.

Quando potrebbe andare in onda l’ultima Domenica In di Mara Venier?

Indicativamente l’ultima puntata con Mara Venier dovrebbe coincidere con la chiusura della stagione televisiva in corso, tra fine primavera e inizio estate.

Chi potrebbe sostituire Mara Venier alla guida di Domenica In?

Attualmente non esiste ancora un nome ufficiale. È plausibile una scelta interna Rai, con conduttori già sperimentati nella fascia pomeridiana.

Mara Venier si ritirerà completamente dalla televisione?

No, la conduttrice punta a ridurre i ritmi. Potrebbe dedicarsi a progetti speciali, prime serate evento o programmi con impegno più limitato.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

Questo articolo deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti e lanci provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.