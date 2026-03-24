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Serena Grandi svela desideri, rinunce e verità sul rapporto con Morandi

Serena Grandi svela desideri, rinunce e verità sul rapporto con Morandi

Serena Grandi, 68 anni da icona del cinema tra glamour e verità

Nel giorno del suo 68esimo compleanno, l’attrice Serena Grandi si racconta ai microfoni di Giorgio Lauro e Nancy Brilli a Un giorno da Pecora su Rai Radio 1.
Da Roma, l’ex sex symbol del cinema italiano ripercorre la propria immagine pubblica, il rapporto con il sesso e le relazioni con Adriano Panatta e Gianni Morandi.
L’intervista, andata in onda oggi, mostra una donna che rivendica la propria maturità emotiva, spiega perché oggi preferisce la scrittura alla seduzione e smentisce letture riduttive sulle sue storie del passato.

In sintesi:

  • Serena Grandi compie 68 anni e si definisce ancora un’icona sexy del cinema italiano.
  • L’attrice racconta il nuovo rapporto con il sesso e il passaggio dalla sensualità alla scrittura.
  • Replica alle parole di Adriano Panatta sulla loro relazione definita solo una “biricchinata”.
  • Chiarisce il legame con Gianni Morandi, descritto come amicizia e sostegno, non storia d’amore.

Dal mito erotico alla maturità: cosa dice oggi Serena Grandi

Nel dialogo su Rai Radio 1, Serena Grandi accoglie senza imbarazzo l’etichetta di icona sexy: «Mi fa piacere essere ricordata come un’icona sexy del cinema».
Precisa però la distanza tra immagine e presente: «Non è che il sesso mi faccia schifo, ma non ho più un grande trasporto».
La priorità ora è la scrittura, che definisce il suo impegno principale: «Mi piace molto scrivere, oggi per me è il modo più bello di impiegare il mio tempo».

Ripercorrendo l’inizio carriera, cita l’esempio di Anna Magnani: «All’inizio mi toglievo gli anni, come faceva Anna Magnani che buttava il caffè sul passaporto».
Si paragona a Sharon Stone: compiono entrambe 68 anni, ma lei dice di sentirne 40 e sottolinea come la felicità sia arrivata tardi: «Sono più felice oggi che quando ne avevo 18, perché la mia adolescenza è stata molto faticosa».

Sui messaggi ricevuti, spiccano gli auguri di Adriano Panatta. L’ex tennista aveva derubricato la loro relazione a semplice “biricchinata”. L’attrice replica con decisione, contestando una narrazione liquidatoria di un rapporto durato due anni.

Relazioni, reputazione e futuro: le parole che cambiano la narrazione

Su Adriano Panatta, Serena Grandi puntualizza: «Se è così però non si porta una donna in giro per tutto il mondo. E una biricchinata non dura due anni…».
Rivendica quindi dignità e serietà di una storia spesso raccontata con leggerezza mediatica.
Su Gianni Morandi, invece, smonta i miti da cronaca rosa: «Con Gianni non è stata una storia. È stato un compagno, un amico, che ho accompagnato a Sanremo, io ero giovane e lo tiravo su di morale, non c’è stato niente di che».

L’attrice disegna così un autoritratto inedito: meno legato all’erotismo e più a resilienza, lavoro creativo e consapevolezza biografica.
La scelta di concentrarsi sulla scrittura indica un possibile nuovo capitolo di carriera, dove il capitale di immagine costruito nel cinema potrebbe trasformarsi in memoir, romanzi o sceneggiature, consolidando la sua autorevolezza oltre il ruolo di icona sexy.

FAQ

Quanti anni ha oggi Serena Grandi e cosa sta facendo professionalmente?

Attualmente Serena Grandi ha 68 anni. Sta dedicando gran parte del suo tempo alla scrittura, che considera oggi la sua principale attività creativa e professionale.

Perché Serena Grandi si definisce ancora un’icona sexy del cinema?

Lo fa perché riconosce il peso della sua immagine nel cinema italiano degli anni d’oro, ma distingue chiaramente quella fase dal suo attuale percorso personale.

Che cosa ha detto davvero Serena Grandi sul rapporto con Adriano Panatta?

Ha affermato che la relazione con Adriano Panatta è durata due anni, contestando l’idea che fosse solo una semplice “biricchinata” occasionale.

Qual è stato il vero rapporto tra Serena Grandi e Gianni Morandi?

È stato un rapporto di amicizia e sostegno reciproco. Serena Grandi lo ha definito compagno e amico, escludendo una vera storia sentimentale.

Da quali fonti è stata ricostruita la notizia su Serena Grandi?

Il contenuto deriva da un’elaborazione giornalistica basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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