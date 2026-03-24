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Bill Cosby condannato a maxi risarcimento per violenza sessuale

Bill Cosby condannato a maxi risarcimento per violenza sessuale

Bill Cosby condannato a maxi risarcimento per violenza di 54 anni fa

La giuria civile di Santa Monica, in California, ha condannato l’ex star de I Robinson, Bill Cosby, al pagamento di circa 19,25 milioni di dollari per aver drogato e violentato Donna Motsinger.
Il caso riguarda fatti avvenuti circa 54 anni fa, quando la donna lavorava come cameriera e fu invitata a uno spettacolo comico di Cosby a San Carlos.
La decisione è arrivata dopo tre giorni di camera di consiglio e chiude una delle più longeve e complesse vicende giudiziarie legate all’ex attore, già al centro di numerose accuse di violenza sessuale.

L’avvocata difensore Jennifer Bonjean ha annunciato immediatamente l’intenzione di presentare appello, mentre Cosby ha scelto di non testimoniare in propria difesa nel processo, continuando a negare di aver mai avuto rapporti non consensuali con alcuna delle accusatrici.

In sintesi:

  • La giuria di Santa Monica condanna Bill Cosby per violenza su Donna Motsinger.
  • Risarcimento complessivo stabilito in circa 19,25 milioni di dollari.
  • Cosby non ha testimoniato e nega ogni rapporto sessuale non consensuale.
  • La difesa annuncia appello contro il verdetto e l’entità dei danni.

Come è maturata la condanna contro Bill Cosby

La giuria californiana ha riconosciuto Bill Cosby responsabile di aver drogato e violentato Donna Motsinger, oggi 84enne, in un episodio risalente ai primi anni ’70.
Dopo tre giorni di deliberazioni a Santa Monica, i giurati hanno quantificato in circa 17,5 milioni di dollari il risarcimento per i traumi fisici e mentali subiti dalla donna.
A questa somma si aggiungono ulteriori 1,75 milioni di dollari destinati a compensare le conseguenze psicologiche future, secondo la valutazione del tribunale.

In aula, Cosby ha ribadito di non aver mai avuto rapporti sessuali non consensuali, sostenendo di essere vittima di accuse alimentate dalla propria notorietà televisiva. Nella sua deposizione, ha affermato di non ricordare se abbia mai avuto rapporti con Motsinger.
L’accusatrice, invece, ha ricostruito una serata a San Carlos, quando, dietro le quinte di uno show, si sarebbe sentita male dopo aver assunto una pastiglia offertale dall’attore, credendo fosse un’aspirina, per poi risvegliarsi a casa, spogliata e violentata.

L’impatto del verdetto e i possibili sviluppi futuri

La sentenza rafforza il quadro di accuse che da anni circonda Bill Cosby, descritto da numerose donne come autore di violenze protratte per decenni con un copione simile: farmaci, perdita di sensi, abuso sessuale.

Pur trattandosi di un procedimento civile, l’entità del risarcimento e la ricostruzione dei fatti incidono sull’eredità pubblica dell’ex icona televisiva, già compromessa.

L’annunciato appello di Jennifer Bonjean potrà ridefinire gli importi o alcuni profili giuridici, ma difficilmente invertirà l’impatto reputazionale e culturale di questo verdetto, destinato a restare un riferimento nei casi di violenza sessuale emersi a distanza di decenni.

FAQ

Quanto dovrà pagare Bill Cosby a Donna Motsinger?

Il tribunale ha stabilito che Bill Cosby dovrà versare a Donna Motsinger circa 19,25 milioni di dollari complessivi a titolo di risarcimento.

Perché il caso Donna Motsinger riemerge dopo 54 anni?

Il caso riemerge perché le norme civili californiane consentono azioni tardive per abusi sessuali, soprattutto quando emergono nuovi elementi o contesti di serialità.

Bill Cosby ha partecipato attivamente al processo in California?

Formalmente sì, ma Cosby ha scelto di non testimoniare in aula, limitandosi a una deposizione in cui ha dichiarato di non ricordare i fatti.

Cosa sosterrà l’appello annunciato dalla difesa di Cosby?

L’appello punterà verosimilmente a contestare credibilità delle prove, applicazione delle norme civili californiane e proporzionalità del maxi risarcimento.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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