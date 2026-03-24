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Vittoria Puccini e Lino Guanciale raccontano la vera seduzione consapevole

Vittoria Puccini e Lino Guanciale raccontano la vera seduzione consapevole

Scuola di Seduzione: il nuovo film di Carlo Verdone tra amore e paure

Chi: Carlo Verdone, con un cast corale guidato da Karla Sofía Gascón Ruiz, Lino Guanciale, Vittoria Puccini.
Che cosa: il film “Scuola di Seduzione”, scritto, diretto e interpretato da Verdone, esplora incomunicabilità, paura di amare e insicurezze fisiche.
Dove: distribuzione in esclusiva streaming sulla piattaforma Paramount+.

Quando: dal 1° aprile, data di debutto ufficiale nel catalogo italiano del servizio.
Perché: Verdone lo definisce *“un ritorno alle origini”*, un confronto personale con i tempi e i ritmi della commedia sentimentale contemporanea.
L’opera riflette sulle fragilità emotive e sulla difficoltà di prendere in mano la propria vita affettiva.

In sintesi:

  • “Scuola di Seduzione” segna il ritorno autoriale di Carlo Verdone alla commedia umana e sentimentale.
  • Il film affronta incomunicabilità, paura di amare, insicurezze sul corpo e mancanza di coraggio esistenziale.
  • Vittoria Puccini e Lino Guanciale rileggono l’amore come atto di fede e salto nel vuoto.
  • Karla Sofía Gascón Ruiz porta energia internazionale in un cast italiano coeso e inclusivo.

Un ritorno alle origini per Verdone tra fragilità e fede nell’amore

“Scuola di Seduzione” rappresenta per Carlo Verdone un banco di prova artistico e psicologico. Il regista, sceneggiatore e protagonista ha lavorato al soggetto con Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni, interrogandosi sulla propria capacità di sostenere ancora *“i tempi e i ritmi di un film”* concentrato in un’ora e cinquantacinque minuti.

La pellicola mette al centro l’inadeguatezza percepita del proprio corpo, la paura di non essere amabili e l’incapacità di decidere per sé. Temi che innervano la commedia ma mantengono una chiara impronta esistenziale, in linea con la tradizione verdoniana di osservazione del quotidiano italiano.

Nel cast, accanto a Verdone, spiccano Karla Sofía Gascón Ruiz – rivelazione di “Emilia Pérez” – Lino Guanciale, Vittoria Puccini, Beatrice Arnera, Euridice Axen, Romano Reggiani ed Elisa Di Eusanio, per un ensemble che riflette un’Italia sfaccettata, generazionale e inclusiva.

Empatia, mistero e trasparenza: la seduzione secondo Puccini e Guanciale

Per Vittoria Puccini, l’amore nasce da un esercizio di cura verso se stessi: *“L’amore è un atto di fede, che implica credere nell’altro, credere in se stessi… per amare bisogna per prima cosa amare noi stessi”*. L’attrice lega la seduzione alla capacità di ascolto: *“Penso che possa essere seducente il fatto che la persona che ho davanti vede che la sto ‘guardando’ veramente… c’è un contatto reale, profondo, di ascolto e di connessione”*.

Lino Guanciale legge il sentimento come rischio consapevole: *“C’è una componente di salto nel vuoto nell’amare qualcuno… non bisogna avere paura di affrontare l’idea che tutto questo finisca”*. Per lui l’amore è *“un atto di fede che, come ogni atto di fede, può essere anche smentito”*. Alla propria cifra seduttiva attribuisce *“forse una certa trasparenza”*, subito bilanciata da Puccini con l’invito a conservare *“un po’ di mistero”*.

L’esperienza sul set con Karla Sofía Gascón Ruiz è descritta da entrambi come esemplare: carattere positivo, sorriso costante, grande professionalità. Nonostante la barriera linguistica, l’attrice si è inserita nel gruppo come se fosse parte del cast da sempre, con una naturalezza che testimonia la crescente apertura internazionale delle produzioni italiane e la centralità della dimensione corale nel cinema di Verdone.

Una commedia sentimentale che parla alle insicurezze contemporanee

“Scuola di Seduzione” si inserisce nel filone della commedia italiana che usa il sorriso per raccontare fragilità generazionali, trasformando paure intime – corpo, rifiuto, fine di una relazione – in occasione di consapevolezza. Il focus su empatia, ascolto e connessione reale intercetta il bisogno di autenticità di un pubblico abituato alle relazioni mediate dai social.

L’uscita su Paramount+ dal 1° aprile colloca il film in uno scenario competitivo dominato dallo streaming, dove la riconoscibilità autoriale di Carlo Verdone può rappresentare un fattore determinante per l’attenzione su Google News e Google Discover. Le dinamiche di seduzione narrate in chiave ironica e vulnerabile promettono una lunga coda di discussioni online, recensioni e analisi critiche focalizzate sul rapporto tra amore, fede nell’altro e accettazione di sé.

FAQ

Quando esce Scuola di Seduzione e dove sarà disponibile?

Il film “Scuola di Seduzione” sarà disponibile in Italia dal 1° aprile, in esclusiva in streaming sulla piattaforma Paramount+.

Chi ha scritto e diretto il film Scuola di Seduzione?

Il film è diretto e interpretato da Carlo Verdone, che firma soggetto e sceneggiatura con Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni.

Quali temi principali affronta Scuola di Seduzione?

Il film affronta incomunicabilità, paura di amare, insicurezze legate al corpo e mancanza di coraggio nel guidare la propria vita affettiva.

Chi sono gli attori protagonisti nel cast del film?

Nel cast figurano Karla Sofía Gascón Ruiz, Lino Guanciale, Vittoria Puccini, Beatrice Arnera, Euridice Axen, Romano Reggiani ed Elisa Di Eusanio.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa notizia?

La notizia è stata elaborata dalla Redazione a partire da una sintesi congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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