Home / SPETTACOLI & CINEMA / Selvaggia Lucarelli cachet stellare al GF Vip supera anche Ilary Blasi

Cachet del Grande Fratello Vip 2026: quanto guadagnano protagonisti e opinioniste

Il nuovo Grande Fratello Vip 2026 riaccende l’attenzione sui compensi riconosciuti da Mediaset a conduttrice, opinioniste e concorrenti. Al centro del dibattito c’è soprattutto Selvaggia Lucarelli, nuova opinionista del reality in onda dagli studi di Cologno Monzese, alla quale sarebbe stato offerto un cachet tra i più alti mai visti nel programma. Le indiscrezioni, circolate tra il 18 e il 19 marzo 2026, ipotizzano cifre che supererebbero quelle della conduttrice Ilary Blasi e collocano anche Cesara Buonamici in una fascia economica significativa. Parallelamente emergono stime sui guadagni dei concorrenti, con particolare attenzione al caso di Alessandra Mussolini, indicata come titolare di uno dei contratti più ricchi della storia del format.

In sintesi:

Cachet di Selvaggia Lucarelli stimato in circa 35mila euro a puntata, secondo indiscrezioni.

stimato in circa 35mila euro a puntata, secondo indiscrezioni. Ilary Blasi collocata intorno ai 25mila euro a puntata, senza conferme ufficiali.

collocata intorno ai 25mila euro a puntata, senza conferme ufficiali. Cesara Buonamici in una fascia ipotetica tra 10 e 14mila euro a puntata.

in una fascia ipotetica tra 10 e 14mila euro a puntata. Alessandra Mussolini indicata con contratto complessivo da 350mila euro garantiti.

Stime sui compensi: dalle opinioniste ai vip nella Casa

Il dato più discusso riguarda Selvaggia Lucarelli. Secondo Fanpage, Mediaset le avrebbe proposto un accordo equivalente a *«quanto guadagnerebbe in 10 anni a Ballando con le stelle»*.

Libero ha tradotto questa proporzione in una cifra di circa 35mila euro a puntata al GF Vip 2026. Si tratta di ricostruzioni giornalistiche, prive di conferme ufficiali, ma oggi rappresentano il riferimento principale nel dibattito sui cachet del reality.

Se tali stime fossero attendibili, Lucarelli supererebbe il compenso ipotizzato per Ilary Blasi. Negli ultimi anni diverse fonti hanno collocato il cachet della conduttrice intorno ai 25mila euro a puntata, per un totale stagionale che potrebbe raggiungere i 650mila euro. Anche in questo caso Mediaset non ha mai confermato numeri, ma le cifre sono ritenute coerenti con gli standard della prima serata commerciale.

Più sfumata la posizione di Cesara Buonamici, nuova opinionista accanto a Lucarelli. Le stime parlano di un compenso tra i 10 e i 14mila euro a puntata, fascia considerata in linea con quella di altre opinioniste del passato. Si tratta comunque di un intervallo ipotetico, frutto di confronti e analogie con edizioni precedenti, non di dati certificati dal broadcaster.

Capitolo a parte per i concorrenti. L’ex gieffina Micol Incorvaia aveva spiegato in passato che la base contrattuale partirebbe da circa 1.000 euro a settimana, con incrementi proporzionati alla notorietà. Questo genera una forbice molto ampia: i vip meno noti restano su importi contenuti, mentre i profili più forti possono arrivare a diverse migliaia di euro settimanali, in un sistema che premia la capacità di generare ascolti, interazioni social e attenzione mediatica.

In questo quadro spicca il caso di Alessandra Mussolini. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, la concorrente avrebbe firmato un contratto da 350mila euro complessivi, cifra che sarebbe garantita indipendentemente dalla permanenza nella Casa. Se confermata, sarebbe una delle intese più vantaggiose nella storia del format, non legata al compenso settimanale ma a un pacchetto “all inclusive” che valorizza il peso mediatico del personaggio.

Il futuro dei cachet nei reality e l’impatto sul mercato tv

Le cifre ipotizzate per il GF Vip 2026 indicano una strategia chiara: investire su pochi nomi di forte richiamo, capaci di trainare ascolti, pubblicità e conversazioni social. In un mercato tv frammentato, i cachet più alti diventano una leva competitiva per blindare volti riconoscibili e polarizzanti.

Se la formula “contratto fisso” attribuita a Alessandra Mussolini dovesse consolidarsi, potrebbe aprire una nuova stagione nella contrattualistica dei reality: meno legata alle settimane di permanenza e più orientata alla tutela economica dei profili di punta. Una dinamica destinata a incidere non solo sul Grande Fratello Vip, ma sull’intero ecosistema dei talent e dei reality italiani, in cui la trasparenza sui compensi resta limitata ma la pressione informativa – tra indiscrezioni e analisi di settore – è in costante crescita.

FAQ

Quanto guadagna Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip 2026?

Secondo indiscrezioni giornalistiche non confermate, Selvaggia Lucarelli percepirebbe circa 35mila euro a puntata come opinionista del GF Vip 2026.

Qual è il compenso di Ilary Blasi per il GF Vip 2026?

Le stime parlano di circa 25mila euro a puntata per Ilary Blasi, per un totale stagionale vicino ai 650mila euro.

Quanto guadagnano mediamente i concorrenti del Grande Fratello Vip?

Indicativamente, la base contrattuale sarebbe intorno ai 1.000 euro a settimana, con aumenti significativi per i vip più noti e mediaticamente forti.

Il contratto di Alessandra Mussolini al GF Vip è diverso dagli altri?

Sì, le ricostruzioni parlano di un accordo da 350mila euro complessivi, presumibilmente garantiti indipendentemente dalla durata effettiva in Casa.

Da quali fonti sono tratte le informazioni su cachet e compensi?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.