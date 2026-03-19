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Nek sogna di condurre Sanremo e difende la scelta della Rai

Nek sogna di condurre Sanremo e difende la scelta della Rai

Nek lascia Dalla Strada al Palco e riparte dall’Europa

Il cantautore Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, ha confermato che non farà parte della quarta stagione di Dalla Strada al Palco, lo show di Rai che ha condotto finora. La decisione, maturata mesi fa, è legata al nuovo tour europeo che partirà da Parigi il 7 aprile, a ridosso del debutto televisivo del programma.
La Rai, impossibilitata a modificare i palinsesti già definiti, ha preso atto degli impegni live dell’artista e starebbe valutando una formula senza un conduttore unico.
Nek, però, non chiude alla tv: si definisce “al servizio della rete”, guarda con favore alla scelta di Stefano De Martino per Sanremo e continua a coltivare il sogno di guidare, prima o poi, il Festival. La sua lettura della vittoria di Sal Da Vinci riflette un’Italia desiderosa di leggerezza.

In sintesi:

  • Nek rinuncia alla quarta stagione di Dalla Strada al Palco per il tour europeo.
  • La Rai non ha modificato i palinsesti e valuta uno show senza conduttore fisso.
  • L’artista sostiene la scelta di Stefano De Martino per il Festival di Sanremo.
  • Nek interpreta la vittoria di Sal Da Vinci come segnale di voglia di leggerezza.

Tour europeo e addio, per ora, alla conduzione Rai

La nuova stagione professionale di Nek riparte dalla musica dal vivo. Il tour europeo che inizierà il 7 aprile da Parigi è il motivo principale dell’uscita da Dalla Strada al Palco.
Lo stesso artista ha spiegato al Messaggero: “Non farò parte del cast. Scelta mia. Sei mesi fa comunicai alla produzione che non avrei preso parte alla nuova edizione, sapendo che in questo periodo sarei stato in tour. La Rai non ha potuto modificare i palinsesti già programmati: hanno preso visione dei miei impegni e si sono adeguati. Da quello che so non ci sarà un vero e proprio conduttore. Altro non so”.
Il rapporto di Filippo Neviani con la tv resta comunque solido: oltre a Dalla Strada al Palco, il cantautore si è distinto come giurato in The Voice Generation, confermando una credibilità trasversale tra musica e piccolo schermo.

Nek definisce se stesso “un conduttore prestato dalla musica” e riconosce la scelta della Rai di puntare su Stefano De Martino per il Festival di Sanremo: “Ha fatto bene la Rai: alla fine, io sono un conduttore prestato dalla musica. Comunque il sogno di condurlo rimane. Ce la farò, prima o poi”.
Guardando all’ultima edizione, l’artista giudica la kermesse “stanca”, ma promuove la vittoria di Sal Da Vinci con Per sempre sì: per Nek, il brano rappresenta un Paese che vuole vivere con leggerezza e possiede il giusto “savoir faire italiano” per convincere anche all’Eurovision.

Tra tour, tv e sogno Sanremo: le prossime mosse di Nek

L’uscita da Dalla Strada al Palco non segna una frattura con la Rai, ma una ridefinizione delle priorità di Nek, che in questa fase sceglie di presidiare il proprio core business: i concerti e il contatto diretto con il pubblico europeo.
La sua disponibilità a restare “al servizio della rete” e l’ambizione dichiarata di condurre il Festival di Sanremo mantengono aperto un canale privilegiato con la tv pubblica, in un equilibrio dinamico tra musica e conduzione.
La lettura positiva del successo di Sal Da Vinci indica inoltre la capacità di Nek di interpretare gli orientamenti del pubblico italiano ed europeo, qualità che potrebbe pesare nelle future scelte editoriali di viale Mazzini, tra nuovi format musicali e possibili ritorni alla conduzione.

FAQ

Perché Nek non conduce più Dalla Strada al Palco?

La decisione è stata presa da Nek circa sei mesi fa, sapendo di essere impegnato in un tour europeo in concomitanza con la nuova stagione.

Quando parte il tour europeo di Nek e da quale città?

Il tour europeo di Nek partirà il 7 aprile da Parigi, a pochi giorni dal debutto della quarta stagione dello show Rai.

Nek tornerà a lavorare in televisione con la Rai?

Sì, Nek si definisce “al servizio della rete” e non esclude nuovi progetti televisivi con la Rai, compresi eventuali format musicali.

Cosa pensa Nek della scelta di Stefano De Martino a Sanremo?

Nek giudica positiva la scelta di Stefano De Martino per Sanremo, riconoscendo la propria identità primaria di musicista prestato alla conduzione televisiva.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Nek?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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