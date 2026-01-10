Sanremo rivoluziona il palco: svelati i primi dettagli della nuova scenografia che farà discutere

Lavori in corso all’ariston

Teatro Ariston in fermento: sono iniziati i lavori per l’allestimento della scenografia di Sanremo 2026, con la macchina organizzativa entrata ufficialmente nel vivo all’interno della sala. A confermarlo è lo storico proprietario dell’Ariston, Walter Vacchino, che mantiene il massimo riserbo sulla forma del palco e sulle scelte estetiche in via di definizione. «Lascerò parlare a tempo debito chi se ne sta occupando», ha dichiarato, assicurando però l’effetto sorpresa: «alla prima immagine il pubblico dirà ‘Wow’».

La progettazione scenica è affidata anche quest’anno all’architetto Riccardo Bocchini, alla sua quinta collaborazione con i festival guidati da Carlo Conti (2015-2017 e l’ultima edizione). All’esterno del teatro compaiono i cartelli “sale in allestimento per festival della canzone italiana”, mentre sui social Bocchini mostra il badge d’ingresso e commenta: «Tornare qui fa sempre effetto. Il montaggio prosegue».

Segreti della scenografia 2026

Riserbo totale sull’architettura del palco, con Walter Vacchino che rinvia ogni dettaglio a comunicazioni ufficiali e garantisce un impatto televisivo immediato, «effetto Wow» alla prima inquadratura. Il coordinamento artistico e tecnico resta nelle mani dell’architetto Riccardo Bocchini, alla quinta firma con i festival di Carlo Conti, elemento che assicura coerenza visiva e continuità produttiva.

Indizi arrivano solo dai canali social di Bocchini, che mostra il badge d’accesso all’Ariston e annota: «Tornare qui fa sempre effetto. Il montaggio prosegue», confermando la fase operativa del cantiere scenico senza rivelare scelte di design. All’esterno, i cartelli “sale in allestimento per festival della canzone italiana” certificano la tabella lavori in corso.

Date, omaggi e anticipazioni

L’edizione 2026 andrà in onda dal 24 al 28 febbraio, con una programmazione che prevede tributi ai protagonisti della tv e della musica scomparsi nel 2025. Il percorso celebrativo, anticipato dalle fonti, include omaggi a Pippo Baudo, a Ornella Vanoni e al maestro Peppe Vessicchio, figure che hanno segnato identità e memoria del festival.

Sul fronte ospiti e show, massima cautela: lo storico proprietario dell’Ariston Walter Vacchino ha ribadito che i dettagli saranno resi noti “a tempo debito”, mentre l’architetto Riccardo Bocchini conferma sui social l’avanzamento del montaggio senza rivelare elementi di scaletta o scena. Resta la promessa di un impatto visivo capace di suscitare un immediato “Wow” alla prima inquadratura.

FAQ