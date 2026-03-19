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Federica Pellegrini racconta il parto e la scelta del cesareo programmato

Federica Pellegrini racconta il parto e la scelta del cesareo programmato

Federica Pellegrini tra maternità, sport e giudizi sul successo femminile

Federica Pellegrini, ex campionessa olimpica di nuoto, racconta a La Stampa il delicato equilibrio tra carriera, maternità e pressione sociale sulle donne. L’intervista, realizzata in Italia a poche settimane dal parto della seconda figlia previsto ad aprile, diventa un osservatorio privilegiato su come il successo femminile venga ancora oggi filtrato da pregiudizi e categorie rigide.
La campionessa affronta il tema della differenza di percezione tra uomini e donne quando esprimono opinioni forti, riflette sul peso del gossip nella sua vita privata e spiega perché ha scelto un parto cesareo programmato dopo un primo parto molto difficile.
Accanto a lei, il marito e allenatore Matteo Giunta, con cui guida un’accademia di nuoto e con cui immagina il futuro sportivo delle figlie, tra disciplina, empatia e consapevolezza dei sacrifici richiesti dall’alto livello.

In sintesi:

  • La stessa opinione è percepita diversamente se espressa da un uomo o da una donna.
  • Pellegrini denuncia l’obbligo di “giustificare” ogni successo femminile con etichette riduttive.
  • L’ex nuotatrice rifiuta il gossip come motore della propria immagine pubblica.
  • Seconda gravidanza con cesareo programmato dopo un primo parto molto travagliato.

Successo, pregiudizi e vita privata dopo il ritiro dall’agonismo

Per Pellegrini, il nodo centrale resta la diversa tolleranza sociale verso le donne dirette: *“La stessa opinione, espressa da un uomo, è accolta in maniera diversa: se parla una donna risulta meno perdonabile”*.
La campionessa rileva come ogni donna vincente venga immediatamente incasellata: *“È vincente ma è stronza, ma è mamma, ma non è mamma, ma non mi piace. Una campionessa non può essere vincente e basta”*.
L’episodio di Francesca Lollobrigida alle Olimpiadi invernali, criticata per le sue scelte da madre dopo la vittoria, per Pellegrini conferma che *“c’è ancora da lavorare perché c’è tanto rumore per nulla”*, laddove qualunque mamma sarebbe corsa ad abbracciare il figlio.
Il rapporto con il gossip è stato chiuso con decisione: *“Ho messo un punto dopo la mia penultima relazione”*, riconoscendo come l’esposizione mediatica l’abbia aiutata a uscire dal nuoto ma rifiutandone oggi la logica: *“Ora anche basta, grazie”*.

Dopo il ritiro, Pellegrini si concede libertà alimentari, nuove sfide televisive come Ballando con le Stelle e un ruolo formativo centrale nella sua accademia di nuoto, gestita con Matteo Giunta.
Agli atleti consiglia di alleggerirsi dal peso delle aspettative, mantenendo però rigore e disciplina: *“Il nuoto richiede moltissimo dal punto di vista mentale e fisico”*.
Con le nuove generazioni, spiega, occorre un equilibrio fra fermezza ed empatia: *“Per questo li alleno insieme a Matteo: io sono il sergente cattivo, lui quello buono”*.
In famiglia, la coppia discute del futuro sportivo delle figlie e di chi dovrà seguirle in piscina. Giunta, scherzando, ammette che gli darebbe fastidio vederle allenate da altri, ma Pellegrini esclude di poter essere la loro coach diretta, perché: *“Vengo da una scuola di coach molto rigidi… io non riuscirei ad avere tale severità con mia figlia”*.

Maternità, cesareo programmato e nuove priorità familiari

La seconda figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta è attesa ad aprile, ma la gravidanza non era stata pianificata così ravvicinata rispetto alla nascita di Matilde.
*“Abbiamo programmato il cesareo: il primo parto è stato molto travagliato e ha lasciato un segno”*, spiega, sottolineando un approccio più prudente e informato alla nascita della seconda bambina.
Se per Matilde la coppia aveva *“calcolato pure gli astri del cielo”*, questa volta cercava di evitare una nuova gravidanza a così breve distanza, senza riuscirci.
Pellegrini sceglie di vivere la situazione con ironia e una dose di strategica inconsapevolezza: *“Cerco di viverla in completa incoscienza, perché se solo penso che dovrò gestire due bambine piccole…”*.

La quotidianità familiare è dominata anche dagli animali domestici: *“So già che andrà esattamente come con Matilde: la sua prima parola è stata ‘Bau’”*.
Con quattro cani in casa, osserva, lei e Matteo sono *“in netta minoranza. Non c’è partita”*.
Questa autoironia sulla sproporzione tra impegni sportivi, maternità e vita domestica restituisce l’immagine di una ex campionessa consapevole dei propri limiti, distante dalla retorica della “super donna” infallibile.
Nel prossimo futuro, la sfida di Pellegrini sarà conciliare il ruolo di madre di due bambine piccole con la crescita dell’accademia e la promozione di una cultura sportiva più inclusiva, dove il successo femminile non debba più essere continuamente giustificato o ridimensionato.

FAQ

Perché Federica Pellegrini ha scelto il cesareo programmato?

La scelta nasce da un primo parto definito “molto travagliato”, che le ha lasciato un segno fisico ed emotivo. Il cesareo programmato offre maggiore controllo clinico e minori incognite rispetto all’esperienza precedente.

Come Federica Pellegrini gestisce oggi il rapporto con il gossip?

Lo gestisce prendendone le distanze. Dopo la penultima relazione, ha chiuso col circuito mediatico continuo, riconoscendo il ruolo avuto in passato ma rifiutando ulteriori esposizioni non necessarie.

Che ruolo hanno Federica Pellegrini e Matteo Giunta nella loro accademia?

Sono entrambi allenatori. Pellegrini si definisce “sergente cattivo”, più rigida sul lavoro; Giunta è percepito come quello buono, più accomodante ma complementare.

Le figlie di Federica Pellegrini saranno allenate direttamente dalla madre?

È improbabile. Pellegrini esclude di potere mantenere con le figlie la severità tipica dell’alto livello, preferendo separare ruolo tecnico e maternità.

Quali sono le fonti di questo articolo su Federica Pellegrini?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle informazioni di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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