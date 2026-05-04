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Conrad Ricamora e Sydney Sweeney fuori da Il Diavolo Veste Prada 2

Conrad Ricamora e Sydney Sweeney fuori da Il Diavolo Veste Prada 2

Perché Conrad Ricamora e Sydney Sweeney sono spariti da Il Diavolo Veste Prada 2

Conrad Ricamora e Sydney Sweeney, coinvolti nelle riprese de Il Diavolo Veste Prada 2, non compaiono nel montaggio distribuito in sala.
Le loro scene, girate tra Stati Uniti ed Europa nel 2025, sono state eliminate in post‑produzione dal regista David Frankel.
La scelta è legata a esigenze narrative e di ritmo: il sequel, fortemente atteso dal pubblico e dal mercato, ha privilegiato coerenza strutturale e richiami diretti al film del 2006, sacrificando camei e sottotrame considerate non essenziali.

In sintesi:

  • Scene con Conrad Ricamora e Sydney Sweeney girate ma rimosse in montaggio finale.
  • Il personaggio coinquilino di Andy Sachs è stato giudicato superfluo alla linea narrativa centrale.
  • Il cameo di Sydney Sweeney negli uffici Dior non si integrava con la sequenza principale.
  • Tagli motivati da esigenze creative e di ritmo, non da tensioni pubbliche sul set.

Nel caso di Conrad Ricamora, noto per How To Get Away With Murder, il ruolo prevedeva il coinquilino di Andy Sachs nel suo fatiscente appartamento newyorkese.
Le sequenze domestiche, pur girate, sono state giudicate ridondanti rispetto alla trama principale e rimosse in fase di editing.
Ricamora ha condiviso su Instagram alcune clip non utilizzate, commentando ironicamente che il suo personaggio “non aveva senso nel quadro generale del film” e scherzando di essere stato tagliato perché “troppo sexy, attraente e con muscoli troppo grossi”.

In un lungo messaggio sui social, l’attore ha definito l’esperienza sul set con Anne Hathaway, la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna e il regista David Frankel come “una delle migliori esperienze lavorative della mia vita”, escludendo qualsiasi frizione professionale.
L’episodio mostra come, nei grandi franchise hollywoodiani, il montaggio finale possa sacrificare personaggi interi pur dopo un lavoro completo sul set.
La gestione trasparente e autoironica di Ricamora ha contribuito a disinnescare ipotesi di conflitto, spostando il focus sulle scelte strutturali compiute in sala di montaggio.

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Le scelte del regista e il caso Sydney Sweeney

In un’intervista a Variety, David Frankel ha motivato il taglio del coinquilino di Andy spiegando che il pubblico si sarebbe chiesto *perché* la protagonista avesse bisogno di dividere l’appartamento, dato che la sottotrama dell’alloggio malmesso è stata mantenuta.
La produzione ha quindi preferito concentrare il minutaggio sul tempo che Andy trascorre a casa della sua vecchia amica Lily, richiamando direttamente la dinamica del film del 2006.
Si tratta di una scelta di coerenza interna e di nostalgia controllata, pensata per rafforzare il legame emotivo con lo spettatore storico del franchise.

Il caso di Sydney Sweeney è più silenzioso ma altrettanto significativo.
L’attrice, avvistata sul set nell’agosto 2025, avrebbe dovuto comparire in un cameo nei panni di se stessa negli uffici Dior, dove lavora il personaggio di Emily Blunt.
Secondo indiscrezioni raccolte da Entertainment Weekly, la scena – inferiore ai tre minuti – prevedeva Sweeney vestita proprio da Emily, mentre Andy, Miranda e Nigel si presentavano per chiederle aiuto.

Fonti di produzione citate da Entertainment Weekly spiegano che il cameo è stato rimosso per motivi puramente creativi: la sequenza “non si integrava strutturalmente con il resto” e spezzava il ritmo dell’intero blocco narrativo.
La decisione viene descritta come “sofferta”, con la produzione grata per la partecipazione dell’attrice.
Diversamente da Ricamora, però, Sydney Sweeney non ha commentato pubblicamente, e né Disney né il suo entourage hanno risposto alle richieste di chiarimento di EW, lasciando spazio a speculazioni ma senza elementi concreti di conflitto.

Tagli eccellenti e conseguenze sul franchise

I tagli a Conrad Ricamora e Sydney Sweeney evidenziano come, in un sequel ad alto budget come Il Diavolo Veste Prada 2, il montaggio diventi un atto strategico tanto quanto il casting.
La priorità è preservare ritmo, chiarezza narrativa e riconoscibilità del brand, anche a costo di rinunciare a volti mediaticamente forti.
In prospettiva, è probabile che queste scene diventino contenuti extra per l’home video o per le piattaforme streaming, alimentando l’interesse del fandom e fornendo nuovo materiale promozionale per un eventuale terzo capitolo della saga.

FAQ

Perché Conrad Ricamora è stato tagliato da Il Diavolo Veste Prada 2?

Il taglio è stato deciso in montaggio: il suo personaggio di coinquilino di Andy Sachs è stato considerato narrativamente superfluo rispetto alla linea principale.

Che ruolo avrebbe avuto Sydney Sweeney nel film?

Sydney Sweeney avrebbe interpretato se stessa in un breve cameo negli uffici Dior, vestita dal personaggio di Emily Blunt durante una richiesta d’aiuto.

I tagli a Ricamora e Sweeney sono dovuti a problemi sul set?

No, le informazioni disponibili indicano scelte esclusivamente creative e di ritmo. Non emergono attriti, licenziamenti né controversie professionali documentate.

Le scene eliminate saranno disponibili in versione estesa o extra?

È possibile, ma non confermato ufficialmente. Tradizionalmente questi contenuti compaiono in edizioni home video o su piattaforme streaming dedicate.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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