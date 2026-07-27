Robinhood tratta con Crypto.com per ampliare i contratti nei prediction market

27 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Robinhood valuta i contratti evento di Crypto.com .

valuta i contratti evento di . I colloqui restano preliminari e senza accordo annunciato.

La strategia punta a più fornitori e minore dipendenza da Kalshi .

. Il quadro regolatorio statunitense sui contratti sportivi resta conteso.

Riassunto generato con AI

Robinhood amplia la rete dei mercati previsionali

Robinhood sarebbe in trattative con Crypto.com per integrare nella propria piattaforma di prediction markets contratti evento con esito sì-o-no. Secondo le informazioni riportate nelle ultime ore, l’eventuale accordo consentirebbe agli utenti della piattaforma di brokeraggio di negoziare questi prodotti senza uscire dall’app, ampliando l’offerta su sport, politica, economia e altri eventi pubblici.

Le discussioni non hanno prodotto un’intesa ufficiale e potrebbero non concludersi con un accordo. L’interesse di Robinhood risponde però a una linea già dichiarata: lavorare con più exchange per rendere il mercato più ampio e affidabile, evitando la dipendenza da una sola controparte.

Crypto.com metterebbe a disposizione contratti distribuiti attraverso la propria infrastruttura regolamentata negli Stati Uniti. Per la società, l’operazione offrirebbe accesso a una platea retail più estesa; per Robinhood, aggiungerebbe prodotti e liquidità in un segmento dove la concorrenza tra broker, exchange e piattaforme crypto sta aumentando.

Rothera, Kalshi e la competizione per l’infrastruttura

Robinhood ha avviato il suo hub per i mercati previsionali nel marzo 2025, inizialmente instradando i contratti tramite Kalshi, exchange regolamentato dalla Commodity Futures Trading Commission. In seguito ha aggiunto ForecastEx, legato a Interactive Brokers, e ha iniziato a utilizzare Rothera, exchange e clearinghouse autorizzato dalla CFTC nato dall’investimento di Robinhood con Susquehanna International Group.

Rothera rafforza il controllo della piattaforma su prodotti selezionati, attività di exchange e clearing, oltre a poter ridurre i costi per i clienti. Al tempo stesso, mantenere fornitori esterni permette di introdurre più rapidamente nuovi contratti e di limitare i rischi legati a indisponibilità operative, domanda variabile o restrizioni su un singolo mercato.

La scala del comparto è già rilevante: secondo dati aziendali citati dalle fonti, attraverso Robinhood sono stati negoziati oltre 16 miliardi di contratti evento nel 2026, dopo più di 12 miliardi nell’intero 2025. L’eventuale arrivo di Crypto.com accentuerebbe il confronto con Kalshi, pur senza implicare la fine della loro relazione commerciale.

Tarek Mansour, amministratore delegato di Kalshi, ha definito Robinhood al tempo stesso partner e concorrente, osservando: “Vedremo chi finirà per avere il prodotto migliore.” La frase riassume un passaggio strutturale: i prediction markets non sono più soltanto una categoria di trading, ma una sfida per il controllo di distribuzione, licenze, liquidità e ricavi di clearing.

Regole e distribuzione restano i nodi decisivi

Un’intesa tra Robinhood e Crypto.com resterebbe condizionata dalla disponibilità effettiva dei contratti e dal loro status regolatorio. Negli Stati Uniti, CFTC e singoli Stati sostengono posizioni diverse sui contratti collegati allo sport: l’agenzia federale rivendica competenza sui derivati negoziati presso exchange registrati, mentre vari Stati assimilano alcuni prodotti al gioco d’azzardo.

Questa incertezza rende la diversificazione una scelta non soltanto commerciale. Più sedi regolamentate e più canali distributivi possono aumentare l’offerta, ma non eliminano i limiti che eventuali controversie o decisioni locali potrebbero imporre.

FAQ

Robinhood ha già firmato con Crypto.com?

Sì, i contatti sono confermati dalle ricostruzioni riportate, ma no: non esiste un accordo annunciato e le trattative potrebbero non concludersi.

Quali contratti potrebbe offrire Crypto.com?

Sì, si tratterebbe di contratti con esito sì-o-no su eventi futuri, distribuiti tramite Crypto.com Derivatives North America.

Quali fornitori usa già Robinhood?

Sì, Robinhood utilizza già Kalshi, ForecastEx e Rothera, la struttura sviluppata con Susquehanna International Group e autorizzata dalla CFTC.

Perché Robinhood vuole più exchange?

Sì, la pluralità di fornitori amplia prodotti e liquidità, riduce la dipendenza da un partner e offre maggiore flessibilità in caso di problemi operativi.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: FinanceFeeds e crypto.news.