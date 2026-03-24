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Gino Paoli, il saluto commosso degli amici e del mondo della musica

Il ricordo di Gino Paoli tra emozioni private e rivoluzione della canzone

Chi: amici e colleghi come Al Bano Carrisi, Francesco Baccini e Cristiano Malgioglio ricordano Gino Paoli.
Cosa: testimonianze personali e professionali raccontano la sua umanità e il ruolo centrale nella canzone d’autore italiana.
Dove: tra i palchi televisivi di Canzonissima, i teatri e l’ambiente musicale genovese e milanese.

Quando: i ricordi risalgono soprattutto agli anni Settanta e all’ultima fase della vita del cantautore.
Perché: per sottolineare l’eredità emotiva e artistica di Paoli, la sua amicizia con i colleghi e l’impatto sulla scrittura delle canzoni italiane.

In sintesi:

  • Al Bano ricorda la generosità professionale di Gino Paoli durante Canzonissima negli anni Settanta.
  • Francesco Baccini racconta il legame profondo tra Paoli e Bruno Lauzi, segnato dalla malattia.
  • La cosiddetta “scuola genovese” rivoluziona il modo di scrivere canzoni in Italia.
  • Cristiano Malgioglio sottolinea l’intensità emotiva e l’importanza formativa della musica di Paoli.

La generosità in studio e la rivoluzione della scuola genovese

Nel ricordo di Al Bano Carrisi, emerge un Gino Paoli maestro di rigore e allo stesso tempo di grande generosità artistica. Durante una registrazione di Canzonissima negli anni Settanta, Carrisi sbagliò l’interpretazione: «Lui fermò l’orchestra e ripetemmo. È stato un gesto che non ho mai dimenticato». Un episodio che racconta la serietà professionale di Paoli, ma anche la sua attenzione verso i colleghi meno esperti.

Per Francesco Baccini, il nucleo umano di Paoli si rivela nel rapporto con Bruno Lauzi, segnato dalla malattia di Parkinson. Durante un concerto, Lauzi raggiunse a sorpresa Paoli alle sue spalle per cantare con lui: vedendolo per la prima volta in condizioni così gravi, Paoli scoppiò a piangere e lasciò il palco. Un gesto istintivo che svela la profondità di un’amicizia lontana dalle pose di scena.

Baccini sottolinea anche il ruolo centrale di Paoli nella cosiddetta “scuola genovese”: un gruppo di amici – da Paoli a Lauzi, fino ai milanesi come Giorgio Gaber – che importarono in Italia l’influenza di Bob Dylan e Georges Brassens, trasformandola in un nuovo modo di scrivere canzoni, dove il testo diventava finalmente protagonista.

L’eredità emotiva e futura della musica di Gino Paoli

Cristiano Malgioglio ricorda le notti passate ad ascoltare le canzoni di Gino Paoli: «Quanto amore sentivo nelle tue canzoni. E come sei stato importante per me». È la conferma di un impatto che non è solo storico, ma formativo per intere generazioni di autori e interpreti.

L’eredità di Paoli vive oggi in due dimensioni: nel repertorio, che continua a essere ascoltato e reinterpretato, e nel modello di scrittura che ha imposto, fondato su sincerità emotiva, attenzione alla parola e rifiuto della superficialità. Un patrimonio che le nuove generazioni di cantautori stanno riscoprendo, anche in chiave digitale, come riferimento imprescindibile per costruire canzoni capaci di durare oltre le mode e gli algoritmi delle piattaforme.

FAQ

Qual è l’episodio ricordato da Al Bano con Gino Paoli?

Al Bano ricorda una registrazione di Canzonissima negli anni Settanta, quando sbagliò e Paoli fermò l’orchestra per permettergli di ricominciare.

Perché l’incontro tra Paoli e Lauzi commosse così Francesco Baccini?

L’incontro lo colpì perché Paoli, vedendo Bruno Lauzi con il Parkinson avanzato, scoppiò a piangere sul palco, rivelando un’amicizia profondissima.

Cosa si intende per ruolo di Gino Paoli nella scuola genovese?

Paoli fu tra i protagonisti che, ispirandosi a Bob Dylan e Georges Brassens, resero centrale il testo, innovando radicalmente la canzone italiana.

Come descrive Cristiano Malgioglio l’impatto della musica di Paoli?

Malgioglio afferma che la musica di Paoli è stata “immensa”, fondamentale nella sua formazione emotiva e artistica, accompagnando molte serate della sua vita.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento su Gino Paoli?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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