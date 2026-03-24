Home / SPETTACOLI & CINEMA / Gino Paoli, il saluto commosso degli amici e del mondo della musica

Il ricordo di Gino Paoli tra emozioni private e rivoluzione della canzone

Chi: amici e colleghi come Al Bano Carrisi, Francesco Baccini e Cristiano Malgioglio ricordano Gino Paoli.

Cosa: testimonianze personali e professionali raccontano la sua umanità e il ruolo centrale nella canzone d’autore italiana.

Dove: tra i palchi televisivi di Canzonissima, i teatri e l’ambiente musicale genovese e milanese.

Quando: i ricordi risalgono soprattutto agli anni Settanta e all’ultima fase della vita del cantautore.

Perché: per sottolineare l’eredità emotiva e artistica di Paoli, la sua amicizia con i colleghi e l’impatto sulla scrittura delle canzoni italiane.

In sintesi:

Al Bano ricorda la generosità professionale di Gino Paoli durante Canzonissima negli anni Settanta.

ricorda la generosità professionale di durante Canzonissima negli anni Settanta. Francesco Baccini racconta il legame profondo tra Paoli e Bruno Lauzi , segnato dalla malattia.

racconta il legame profondo tra Paoli e , segnato dalla malattia. La cosiddetta “scuola genovese” rivoluziona il modo di scrivere canzoni in Italia.

Cristiano Malgioglio sottolinea l’intensità emotiva e l’importanza formativa della musica di Paoli.

La generosità in studio e la rivoluzione della scuola genovese

Nel ricordo di Al Bano Carrisi, emerge un Gino Paoli maestro di rigore e allo stesso tempo di grande generosità artistica. Durante una registrazione di Canzonissima negli anni Settanta, Carrisi sbagliò l’interpretazione: «Lui fermò l’orchestra e ripetemmo. È stato un gesto che non ho mai dimenticato». Un episodio che racconta la serietà professionale di Paoli, ma anche la sua attenzione verso i colleghi meno esperti.

Per Francesco Baccini, il nucleo umano di Paoli si rivela nel rapporto con Bruno Lauzi, segnato dalla malattia di Parkinson. Durante un concerto, Lauzi raggiunse a sorpresa Paoli alle sue spalle per cantare con lui: vedendolo per la prima volta in condizioni così gravi, Paoli scoppiò a piangere e lasciò il palco. Un gesto istintivo che svela la profondità di un’amicizia lontana dalle pose di scena.

Baccini sottolinea anche il ruolo centrale di Paoli nella cosiddetta “scuola genovese”: un gruppo di amici – da Paoli a Lauzi, fino ai milanesi come Giorgio Gaber – che importarono in Italia l’influenza di Bob Dylan e Georges Brassens, trasformandola in un nuovo modo di scrivere canzoni, dove il testo diventava finalmente protagonista.

L’eredità emotiva e futura della musica di Gino Paoli

Cristiano Malgioglio ricorda le notti passate ad ascoltare le canzoni di Gino Paoli: «Quanto amore sentivo nelle tue canzoni. E come sei stato importante per me». È la conferma di un impatto che non è solo storico, ma formativo per intere generazioni di autori e interpreti.

L’eredità di Paoli vive oggi in due dimensioni: nel repertorio, che continua a essere ascoltato e reinterpretato, e nel modello di scrittura che ha imposto, fondato su sincerità emotiva, attenzione alla parola e rifiuto della superficialità. Un patrimonio che le nuove generazioni di cantautori stanno riscoprendo, anche in chiave digitale, come riferimento imprescindibile per costruire canzoni capaci di durare oltre le mode e gli algoritmi delle piattaforme.

FAQ

Qual è l’episodio ricordato da Al Bano con Gino Paoli?

Al Bano ricorda una registrazione di Canzonissima negli anni Settanta, quando sbagliò e Paoli fermò l’orchestra per permettergli di ricominciare.

Perché l’incontro tra Paoli e Lauzi commosse così Francesco Baccini?

L’incontro lo colpì perché Paoli, vedendo Bruno Lauzi con il Parkinson avanzato, scoppiò a piangere sul palco, rivelando un’amicizia profondissima.

Cosa si intende per ruolo di Gino Paoli nella scuola genovese?

Paoli fu tra i protagonisti che, ispirandosi a Bob Dylan e Georges Brassens, resero centrale il testo, innovando radicalmente la canzone italiana.

Come descrive Cristiano Malgioglio l’impatto della musica di Paoli?

Malgioglio afferma che la musica di Paoli è stata “immensa”, fondamentale nella sua formazione emotiva e artistica, accompagnando molte serate della sua vita.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento su Gino Paoli?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.