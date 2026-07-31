Hyperscale Data vende 100 bitcoin per finanziare un centro AI in Michigan

31 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Hyperscale Data ha venduto circa 100 Bitcoin per il campus AI in Michigan.

ha venduto circa 100 Bitcoin per il campus AI in Michigan. La società conserva circa 1.006 BTC dopo la vendita.

Il credito garantito da Bitcoin prevede un tasso variabile tra 4,5% e 5%.

Il contratto AI potrebbe superare 3 miliardi di dollari in determinate condizioni.

Riassunto generato con AI

Hyperscale Data finanzia il campus AI con Bitcoin

Hyperscale Data ha venduto circa 100 Bitcoin e ottenuto una linea di credito garantita da BTC per accelerare la costruzione del proprio data center per l’intelligenza artificiale in Michigan. L’operazione, comunicata giovedì, serve a finanziare lavori edili, infrastrutture critiche e apparecchiature con tempi di consegna lunghi, senza dismettere una quota più ampia delle riserve digitali.

La società, già nota come Ault Alliance prima del cambio di nome del 2024, mantiene infatti circa 1.006 BTC. Secondo i dati di Bitcoin Treasuries, questa posizione la colloca al 44° posto tra le aziende quotate che detengono Bitcoin.

La scelta punta a sostenere un progetto ad alta intensità di capitale sfruttando il Bitcoin sia come riserva liquidabile sia come garanzia finanziaria. Il valore in dollari della vendita e l’identità del finanziatore non sono stati resi pubblici.

Credito garantito e ricavi potenziali del contratto

La nuova struttura di credito di Hyperscale Data applica un tasso variabile stimato tra il 4,5% e il 5%. L’accordo consente alla società di raccogliere ulteriore capitale sulle riserve BTC rimaste, evitando nell’immediato una vendita più consistente delle criptovalute detenute.

Il campus del Michigan sostiene un precedente master services agreement con un fornitore di infrastrutture AI non identificato. La fase iniziale riguarda circa 20 megawatt di capacità di calcolo, con durata decennale e due possibili proroghe di cinque anni ciascuna.

Se il cliente esercitasse tutte le opzioni relative alla capacità iniziale, il contratto potrebbe generare oltre 1,2 miliardi di dollari di ricavi. Il cliente può inoltre richiedere altri 32 MW entro i primi due anni: se l’espansione fosse attivata e restasse operativa per entrambe le estensioni, il valore totale supererebbe 3 miliardi di dollari.

Le stime restano condizionate all’effettivo utilizzo della capacità disponibile e all’esercizio dei diritti di proroga. Non è stata indicata una tempistica definitiva per il completamento dell’intero impianto da 52 MW.

Il modello dei miner verso l’infrastruttura AI

L’operazione di Hyperscale Data si inserisce nella diversificazione dei miner Bitcoin quotati negli Stati Uniti verso data center e calcolo ad alte prestazioni. Hut 8 ha firmato un secondo contratto di locazione quindicennale da 9,8 miliardi di dollari per il campus AI Beacon Point nella contea di Nueces, in Texas.

IREN ha invece annunciato 2,8 miliardi di dollari in nuovi contratti cloud pluriennali e ha alzato a oltre 4 miliardi il proprio obiettivo di ricavi annualizzati a fine 2026. Le società minerarie dispongono già di connessioni elettriche, terreni e infrastrutture adattabili all’AI.

Il passaggio non elimina i rischi: Poolin, con sede a Singapore, ha presentato istanza di Chapter 11 negli Stati Uniti il 22 luglio, con circa 173 milioni di dollari di obbligazioni pre-petition. La società e due controllate statunitensi prevedono la vendita degli asset texani attraverso una procedura supervisionata dal tribunale.

Mercato e prossimi elementi da verificare

Le azioni GPUS, negoziate sul NYSE American, hanno guadagnato oltre il 5% nella tarda mattinata di giovedì, secondo dati Yahoo Finance. La reazione riflette l’aggiornamento sul finanziamento e le proiezioni del contratto del Michigan.

Il mercato valuterà ora l’avanzamento dei lavori, la decisione del cliente sull’espansione e le variazioni nelle riserve Bitcoin. L’impiego dei BTC come garanzia espone comunque il progetto alle oscillazioni del prezzo di Bitcoin, mentre eventuali dettagli su collateralizzazione e consegna chiariranno il profilo di rischio.

FAQ

Quanti Bitcoin ha venduto Hyperscale Data?

Sì, Hyperscale Data ha venduto circa 100 Bitcoin per finanziare costruzione, infrastrutture e acquisto di apparecchiature per il campus AI del Michigan.

Quanti BTC restano alla società?

Sì, dopo la vendita la società conserva circa 1.006 BTC, una dotazione che Bitcoin Treasuries colloca al 44° posto tra le aziende quotate monitorate.

Qual è il tasso del credito garantito?

Sì, la linea di credito garantita da Bitcoin ha un tasso variabile approssimativamente compreso tra il 4,5% e il 5%.

Quanto può valere il contratto AI?

Sì, il contratto può superare 3 miliardi di dollari soltanto se il cliente richiederà l’espansione da 32 MW e utilizzerà entrambe le estensioni.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news.