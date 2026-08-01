Uniswap lancia Earn: prestiti in USDC, USDT ed ETH tramite Morpho

1 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Uniswap lancia Earn per prestare USDC, USDT ed ETH.

lancia Earn per prestare USDC, USDT ed ETH. Il servizio usa i vault di Morpho curati da Gauntlet .

curati da . Non sono previste commissioni Earn aggiuntive, restano i costi di Ethereum.

I rendimenti sono variabili e i depositi restano esposti ai rischi onchain.

Riassunto generato con AI

Uniswap amplia l’offerta con Earn

Uniswap ha lanciato Earn, un prodotto di prestito self-custodial disponibile sulla mainnet di Ethereum tramite Uniswap Web App e Wallet. Il servizio consente agli utenti di depositare USDC, USDT ed ETH nei vault di Morpho, senza uscire dall’applicazione usata per swap e gestione del portafoglio. L’obiettivo è offrire rendimenti generati dagli interessi pagati dai prenditori nei mercati di lending selezionati dai vault.

Al debutto, Earn supporta tre asset: USDC, USDT ed ETH. L’utente seleziona la criptovaluta, indica l’importo e autorizza il deposito con una firma, mentre gli interessi maturano secondo le condizioni dei mercati sottostanti. I depositi possono essere ritirati in qualunque momento, senza vincoli obbligatori di lockup o periodi di attesa.

Uniswap non applica una commissione separata per Earn, ma gli utenti devono sostenere i costi delle transazioni sulla rete Ethereum. Questo elemento può incidere soprattutto sulle posizioni di importo ridotto quando le fee della rete aumentano. Il prodotto integra prestito onchain, swap e monitoraggio patrimoniale nella stessa interfaccia.

Morpho e Gauntlet al centro dei vault

Morpho fornisce l’infrastruttura permissionless di lending utilizzata da Earn, mentre Gauntlet cura i vault e decide come distribuire i depositi tra i mercati idonei. La selezione dei vault riduce la necessità per i depositanti di confrontare autonomamente pool, garanzie e tassi di utilizzo. Gauntlet può inoltre fissare limiti di esposizione e ribilanciare il capitale in base alle condizioni di mercato.

Questa gestione non elimina tuttavia i rischi per chi deposita. Le decisioni di allocazione, i contratti intelligenti, la liquidità dei mercati, le garanzie e la stabilità delle stablecoin restano fattori rilevanti per il capitale impiegato. Per gli utenti statunitensi, Earn è un servizio di prestito onchain e non un conto di risparmio bancario: i depositi non sono coperti da assicurazione FDIC.

Morpho riporta circa 11,79 miliardi di dollari in depositi e 4,15 miliardi in prestiti attivi sulla propria rete. Nella revisione annuale del protocollo, gli interessi annualizzati versati ai lender hanno raggiunto 227 milioni di dollari nel 2025, con un aumento del 400% rispetto al 2024. I dati descrivono la scala dell’infrastruttura, ma non costituiscono una previsione dei rendimenti futuri di Earn.

La sfida è trattenere liquidità e utenti

Con Earn, Uniswap estende la propria proposta oltre gli scambi di token e la liquidità, ponendosi più vicino a piattaforme di lending come Aave e Compound. Il vantaggio potenziale è l’accesso immediato a una base di trader già presente nell’ecosistema. Gli utenti possono destinare stablecoin o ETH inutilizzati al lending senza trasferirli in un’altra applicazione.

Il rendimento visualizzato non è garantito e può diminuire se i depositi crescono più rapidamente della domanda di prestiti. Al momento, Uniswap non ha annunciato che eventuali ricavi di Earn confluiranno direttamente ai titolari di UNI. Le metriche iniziali da osservare restano quindi depositi, rendimenti dei vault, costi di Ethereum e capacità di trattenere utenti.

UNI era scambiato intorno a 4,30 dollari, in calo di circa il 2,8% nelle 24 ore ma in rialzo del 12% su sette giorni. Non emerge un legame diretto accertato tra il lancio di Earn e l’andamento del token. L’adozione dipenderà dalla convenienza effettiva del servizio e dall’accettazione dei rischi del lending.

FAQ

Quali asset supporta Uniswap Earn?

Sì, Earn supporta al lancio USDC, USDT ed ETH, tutti disponibili attraverso vault operativi sulla mainnet di Ethereum.

Uniswap Earn applica commissioni aggiuntive?

No, Uniswap non applica una fee Earn separata; restano a carico dell’utente i normali costi di transazione della rete Ethereum.

È possibile ritirare i fondi da Earn?

Sì, i depositi possono essere ritirati in qualsiasi momento, perché il prodotto non prevede lockup obbligatori né periodi di cooldown.

Chi gestisce i vault di Uniswap Earn?

Sì, Morpho fornisce l’infrastruttura di lending e Gauntlet cura i vault, definendo distribuzione del capitale e limiti di esposizione.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news.