13 Luglio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Prime Video svela le prime immagini di Carrie, la serie di Mike Flanagan

La notizia in sintesi

Prime Video diffonde le prime immagini della serie Carrie .

diffonde le prime immagini della serie . Summer H. Howell interpreta Carrie White nella rivisitazione di Mike Flanagan .

interpreta nella rivisitazione di . La serie amplia il romanzo di Stephen King in otto episodi.

in otto episodi. Il debutto è previsto in autunno in oltre 240 Paesi e territori.

(Riassunto generato con AI)

Le prime immagini della nuova Carrie

Prime Video ha svelato nelle ultime ore le prime immagini di Carrie, nuova serie Prime Original ispirata al romanzo d’esordio di Stephen King e guidata dallo showrunner Mike Flanagan. La protagonista Carrie White ha il volto di Summer H. Howell, scelta dopo una selezione che ha coinvolto oltre mille aspiranti interpreti.

La serie arriverà questo autunno in esclusiva su Prime Video, in oltre 240 Paesi e territori. Il progetto riporta al centro una ragazza emarginata, cresciuta nell’isolamento con la madre Margaret White, interpretata da Samantha Sloyan, e confrontata con un liceo pubblico ostile dopo la morte improvvisa del padre.

La rilettura punta a rendere contemporaneo il conflitto originario: bullismo, umiliazione pubblica, pressione dei social media e risveglio di poteri telecinetici definiscono il percorso di Carrie White. Per Mike Flanagan, il motivo è superare la semplice riproposizione della vicenda nota, esplorando le dinamiche che trasformano piccole scelte quotidiane in una notte sconvolgente.

Otto episodi per allargare la mitologia

La prima stagione sarà composta da otto episodi e non seguirà soltanto in modo lineare il destino di Carrie White. Dal secondo episodio, ogni puntata si aprirà con la storia di una donna alle prese con capacità misteriose, collocata ogni volta in luoghi o periodi differenti.

Questi prologhi dovrebbero costruire una mitologia più ampia attorno al romanzo di Stephen King, senza spostare il fulcro dalla protagonista. L’impianto suggerisce una serie interessata sia al trauma individuale sia alle manifestazioni più estese dei poteri evocati dal materiale letterario.

Mike Flanagan scrive la serie, è produttore esecutivo e dirige i primi quattro episodi; anche Stephen King figura tra gli executive producer. La produzione è affidata ad Amazon MGM Studios, elemento che conferma la natura strategica dell’adattamento per la piattaforma.

Accanto a Summer H. Howell e Samantha Sloyan, il cast comprende Siena Agudong come Sue Snell, Alison Thornton come Chris Hargensen e Joel Oulette come Tommy Ross. Completano il gruppo Josie Tota nel ruolo di Tina, Arthur Conti in quello di Billy, Thalia Dudek come Emaline, Amber Midthunder come Miss Desjardin e Matthew Lillard come preside Grayle.

Un classico horror riletto nel presente

La novità più rilevante è l’intenzione di leggere Carrie come una storia di formazione e non soltanto come un racconto di vendetta horror. La domanda proposta dalla serie resta aperta: “eroina, mostro o qualcosa di molto più complesso”.

Il peso culturale dell’opera rende l’operazione particolarmente osservata: il romanzo fu pubblicato nel 1974, mentre il film di Brian De Palma del 1976 ne consolidò l’immaginario. L’assenza di una data italiana precisa oltre alla finestra autunnale lascia ancora da definire il calendario locale.

La scelta di integrare social media e viralità del bullismo può distinguere l’adattamento dalle precedenti versioni, purché l’espansione narrativa mantenga centrale l’esperienza di Carrie White.

FAQ

Quando esce Carrie su Prime Video?

Sì, la serie debutterà questo autunno in esclusiva su Prime Video, in oltre 240 Paesi e territori.

Quanti episodi avrà la serie Carrie?

Sì, la prima stagione di Carrie sarà composta da otto episodi, con un racconto ampliato rispetto al romanzo.

Chi interpreta Carrie White?

Sì, Summer H. Howell interpreta Carrie White, dopo un casting al quale hanno partecipato oltre mille aspiranti.

Mike Flanagan dirigerà tutti gli episodi?

No, Mike Flanagan dirige i primi quattro episodi ed è anche showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo della serie.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Cinecittà, ComingSoon.it e CronacaPop.